Comisión de Verdad lleva un año pidiendo información militar reservada

Debido a que su mandato se limita a tres años, de los cuales ya cumplió el primero, en la Comisión de la Verdad hay preocupación porque hasta ahora no se han firmado los documentos necesarios para que los investigadores que tienen a su cargo el informe sobre el conflicto armado puedan acceder a información militar reservada.



El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, señaló que recibir y procesar esa información es una de las tareas de la entidad. “Durante más de un año hemos estado en el proceso de poder adentrarnos en el estudio de documentos que para la Comisión de la Verdad y nuestros equipos de investigación son de máxima importancia”, dijo De Roux. Aunque ya había un convenio general, faltan los protocolos de entendimiento, por tratarse de información delicada.

Según el comisionado Alejandro Valencia Villa, quien coordina el grupo de trabajo de acceso a la información, se trata de información “muy variada” que no necesariamente tiene que ver con la Fuerza Pública o los actores armados, sino, incluso, datos más generales que pueden estar contenidos en esos documentos reservados y son importantes para la tarea de esclarecer lo ocurrido en seis décadas de guerra.



Valencia agregó que todavía faltan firmas, y el sacerdote De Roux lo complementa diciendo que del Mindefensa han recibido como explicación “las circunstancias en las que se han visto”, esto es, los cambios de cúpula y hasta el cambio de ministro. Si bien De Roux dice que ha buscado contacto con el nuevo ministro Carlos Holmes Trujillo, también asegura que, aunque este no se les ha negado, no ha sido posible encontrar espacio en su agenda. Asimismo, considera que con una orden del ministro bastaría para que los protocolos queden aprobados.



EL TIEMPO consultó con el Ministerio de Defensa y conoció que el viernes pasado todo estaba dispuesto para que el protocolo quedara firmado, pero faltó una de las personas. Este debe quedar con las rúbricas de los comandantes de las distintas fuerzas. Dijeron que es posible que las firmas queden completas este mismo lunes, o en los primeros días de la semana.

Valencia contó que el protocolo fue construido por las dos instituciones. “Nosotros encontramos perfectamente legítimo y además legal que se pongan las condiciones de custodia que las partes exigen. En eso no tenemos ninguna dificultad. Lo que sí expresamos con preocupación son los tiempos, porque el tiempo de la Comisión es muy limitado”, comentó.



Fuentes del Mindefensa indicaron que “toda la información que han requerido estos meses se les ha entregado”. No obstante, el papel de los protocolos, explicaron en la Comisión, también es agilizar los procesos para la entrega de información, pues en los cronogramas de la entidad, creada por el acuerdo de paz, este año tiene que comenzar el análisis de información para la redacción del gran informe sobre el conflicto armado que deberán entregar a finales del 2021.

