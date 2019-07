Cuatro claves para analizar la extraña 'volada' de Jesús Santrich

A más de 60 horas de haberse descubierto su extraña desaparición de la zona de concentración de desmovilizados de las Farc en el Cesar, cerca de la zona de frontera con Venezuela, no hay noticias concretas de Jesús Santrich.



El polémico exjefe de las Farc, procesado por narcotráfico, se evadió de su esquema de seguridad desde la noche del pasado sábado. Mientras crecen las posibilidades de que se haya fugado para evadir la justicia, algunos de sus allegados sostienen que Santrich se voló para salvar su vida, supuestamente amenazada a pesar de su robusto esquema de protección integrado, en su mayoría, por personas de su confianza.

Santrich tiene aún una semana para aparecer antes de que se produzca alguna acción judicial en su contra. Estas son algunas claves del nuevo capítulo en el que aparece como protagonista.



1. Los hechos. Como lo había hecho poco después de recuperar su libertad, en mayo pasado, Santrich se desplazó hace varios días al espacio territorial de Tierra Grata, en La Paz (Cesar), una de las zonas de concentración de los desmovilizados de las Farc.



En su agenda estaba un desplazamiento hacia Barranquilla el domingo, donde sería homenajeado por el grupo político del polémico padre Bernardo Hoyos. La última vez que lo vieron fue el sábado en la noche. Su esquema de seguridad descubrió que no estaba en su cuarto al día siguiente, y al parecer se evadió (pese a las dificultades que supondría su condición visual) por una ventana.



Aunque sus allegados hablan de supuestas amenazas en su contra y hasta de la posibilidad de una desaparición forzada, esas versiones son débiles frente a los hechos concretos: si hubiera un riesgo, tiene poco sentido que Santrich se desligara de un equipo de escoltas que está integrado en su mayoría por gente de su confianza, tal y como se acordó en La Habana. Y no hay el menor indicio de una incursión externa al espacio territorial, que por lo demás cuenta con varios anillos de seguridad de la Fuerza Pública. Sin que haya certezas, todo apunta a que Jesús Santrich evadió voluntariamente su esquema de seguridad.



2. Hasta hoy, no hay medidas en su contra. Salvo por la prohibición general que tienen todos los que se acogieron a la JEP de salir del país sin permiso previo, Santrich no tiene incluso ahora ninguna medida restrictiva sobre su movilidad. Como todos los exjefes guerrilleros, supuestamente debía coordinar sus movimientos con la Unidad Nacional de Protección, pero esta es una coordinación encaminada a garantizar su vida e integridad. Por eso, literalmente tiene hasta el próximo 9 de julio para aparecer sin que se exponga a una orden de captura. Esto porque la Corte Suprema, que llevó su caso, lo citó a indagatoria en el proceso que se le sigue por narcotráfico. Aunque los abogados de Santrich seguramente van a tratar de aplazar esa cita, es probable que los magistrados consideren que no hay excusas válidas para postergarla y, si no aparece el ex Farc, ordenen una nueva captura.



3. El proceso de paz, la JEP y la Corte, cuestionados. Si bien no hay nada definido, una eventual fuga de Jesús Santrich, pedido en extradición por los Estados Unidos y procesado en Colombia por narcotráfico, tiene efectos negativos tanto para el proceso de paz como para la imagen de las autoridades judiciales que tomaron decisiones en su favor porque, consideraron, no existía riesgo de fuga. Por los lados del proceso, Santrich podría sumarse a otros dos ex Farc radicales, Iván Márquez y el 'Paisa', que están ad portas de sendas órdenes de captura por incumplirle a la JEP. A pesar de que en su momento aseguró que le cumpliría a la justicia, Santrich parece haber tomado ventaja de la buena fe de los magistrados tanto de la JEP como de la Corte Suprema. Esto alimenta los argumentos de los sectores políticos críticos de la paz que sostienen que los desmovilizados no solo no están cumpliendo los acuerdos sino que han terminado favorecidos por polémicas decisiones judiciales. En todo caso, los procesos en su contra tanto en la JEP como en la Corte siguen, si bien con una alta probabilidad de que el encartado no comparezca.



4. ¿Nueva disputa con el régimen de Maduro? Una de las versiones que sostienen sus allegados es que Santrich supuestamente fue informado en Valledupar por miembros de la inteligencia venezolana de que su vida corría riesgo y que por eso decidió esconderse. La diplomacia y los aparatos de seguridad colombianos están pendientes de información al respecto, pues una de las hipótesis es que Santrich habría buscado refugio al otro lado de la frontera, como ya lo hicieron Márquez y el Paisa. Hasta ahora el régimen de Caracas no se ha pronunciado al respecto, pero no se descarta que la eventual decisión de proteger a un prófugo de las justicias de Colombia y Estados Unidos esté en su agenda, con el correspondiente deterioro de las maltrechas relaciones diplomáticas.



