Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), conocidas también como 'clan del Golfo', negaron este domingo que sean ellos los responsables de las amenazas a dos funcionarios de la JEP.



El sábado trascendió una amenaza que llegó hasta con una corona fúnebre al magistrado Alejandro Ramelli y al magistrado auxiliar Hugo Escobar. En el escrito, aparecía un mensaje en el que se los declaraba objetivo militar, mencionando además nombres de algunos comparecientes de la JEP que han entregado información sobre ejecuciones judiciales, llamadas también falsos positivos, cometidas en Dabeiba, Antioquia.

🔴 #Atención 🔴

La JEP rechaza las #amenazas en contra del magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar emitidas por las AGC o #ClanDelGolfo.



Solicitamos a @FiscaliaCol y a autoridades judiciales investigar los hechos y sancionar a todos los responsables pic.twitter.com/52iGgeM9BU — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 6, 2023

"Usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado", es una de las frases de la amenaza que ya fue recogida por la Fiscalía General de la Nación, y que generó el rechazo de diversos sectores, incluido del presidente Gustavo Petro.



Comunicado del 'clan del Golfo' sobre amenazas a magistrados de la JEP. Foto: Archivo particular

"Rechazo contundentemente las amenazas del 'clan del Golfo' a magistrados de la JEP que están investigando falsos positivos. La búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz", señaló el presidente en su cuenta de Twitter, advirtiendo que "si el 'clan del Golfo' no entiende que la Paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo".





Ante ello vino la respuesta del domingo en un comunicado: "Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y sus frentes no afectamos la institucionalidad, ni mucho menos la importante labor de los miembros de la Rama Judicial del poder público, al contrario, tratamos de ayudar en lo que esté a nuestro alcance y manifestamos que estas imputaciones carecen de toda validez".



En otro documento, las Agc se refirieron a un artículo de La Nueva Prensa en el que se denuncia que supuestamente, el fiscal Daniel Hernández omitió darle la atención que merecían a unos reportes sobre cerca de 200 crímenes cometidos por el 'clan del Golfo'.



Sobre esto, el grupo armado ilegal declaró que ha visto con alarma "cómo dando total credibilidad a los informes sesgados de un comunicador, se sindica a la Fiscalía de actuar en connivencia con la organización, en los homicidios de más de doscientas personas, masacres, torturas y desplazamientos".



Al final de la carta aclaran que pese a los señalamientos en su contra que califican como falsos, están comprometidos con llegar a una paz estable y duradera.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

