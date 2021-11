Víctimas, primeras en hablar en conmemoración de 5 años del acuerdo de paz

El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc tuvo como base un principio: que las víctimas fueran el eje central del proceso.



Este miércoles 24 de noviembre, cuando se cumplen cinco años de la signatura final, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente Iván Duque, las tres entidades del Sistema Integral para la Paz (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas), víctimas y personas cercanas a la negociación en La Habana se reunieron para conmemorar el hecho.

Las primeras en tener la palabra durante el evento, realizado en la sede de la JEP, fueron las víctimas, que aunque celebraron los avances que se han logrado desde 2016, hicieron un duro llamado a implementar a cabalidad el acuerdo, darle celeridad a los procesos de justicia y búsqueda de desaparecidos y salvaguardar las instituciones de memoria del país.



Celeridad: el reclamo de las víctimas

"Quiero manifestar que así como el tiempo apremia en actos protocolarios como este, lo hace mucho más en la búsqueda de personas desaparecidas, como mi padre, quien fue retenido por el frente 13 de las Farc hace 20 años", dijo Diana Sofía Martínez, hija de Edwin Raúl Martínez, técnico electricista secuestrado y desaparecido desde 2002 en el departamento de Huila.



Y agregó: "las acciones no se deben quedar en autos y solicitudes de una dependencia a otra. Eso es insuficiente y no es lo que esperábamos que se diera con la implementación del acuerdo: para la burocracia y la ineficiencia, ya tenemos bastantes".



José Antequera, hijo de uno de los líderes de la Unión Patriótica asesinados, destacó que el acuerdo de paz se logró a partir del reconocimiento del dolor y el sufrimiento de las víctimas y criticó —como lo han hecho desde varios sectores— la gestión de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).



"El director ha sido expulsado de la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia, la red más importante de lugares del mundo sobre temas de memoria. La paz va, pero a los cinco años de la firma del acuerdo, es imposible que yo desaproveche para pedirle a usted, señor Presidente (Duque), que se comprenda que el tema de la memoria no es un campo de batalla. Hacia el futuro, todos necesitamos consciencia del dolor que han tenido las víctimas en el país", dijo Antequera.

'Validez del acuerdo y su obligatoriedad está fuera de toda duda': JEP

El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, durante su intervención, aseguró que "a pesar de las críticas equivocadas de algún sector, la JEP ha sido efectiva", y resaltó que con la investigación y juzgamiento de los crímenes bajo su competencia el tribunal ya comenzó a formular las imputaciones y procederá a dictar las sentencias respectivas.



"Las imputaciones y las sentencias, en los próximos años ofrecerán la verdad que demanda el país y las víctimas. Nunca más se podrá aspirar a llegar al poder por la violencia. Nunca más se podrá pisotear la dignidad humana desde el Estado o por fuera del Estado. El miedo a la verdad, que ya con la JEP no es un peregrino errante, todavía nutre a algunos detractores de esta institución", dijo Cifuentes.

'Nadie podrá minar nuestra convicción de que emprendimos el camino correcto': Timochenko

Rodrigo Londoño (conocido como Timochenko), quien fuera el último jefe máximo de las extintas Farc, hoy transformadas en partido político, aseguró que en estos cinco años se ha presentado "incesantes ataques contra el acuerdo y la falta de voluntad del Estado para su implementación integral".



Sin embargo, defendió la decisión de la otrora guerrilla de retirarse de la confrontación armada: "Nada ni nadie podrán minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto", dijo.



Londoño, además, les envió un mensaje a quienes resultaron afectados por la guerra: "Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y vergüenza. Firmamos la paz para que nunca se vuelvan a repetir hechos como los que sufrieron. Para que ningún colombiano jamás vuelva a derramar lágrimas por cuenta de la violencia".



Noticia en desarrollo...



