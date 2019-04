Cepeda dice que Fiscal miente sobre riesgo de no extradición de narcos

El senador Iván Cepeda afirmó que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, estuvo al tanto de los acercamientos con los voceros del 'clan del Golfo' para su sometimiento a la justicia y de los puntos que se trataron en las reuniones autorizadas por el Gobierno Nacional.

“El primero que estuvo presente a esos acercamientos fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. Nada de lo que se hizo en esos acercamientos se hizo sin el conocimiento, sin la autorización y la supervisión de fiscal general”, dijo Cepeda.



Añadió que ahora por cuenta de esos acercamientos se le quiere “armar” un proceso en su contra cuando siempre las gestiones fueron autorizadas por el ejecutivo, nunca se “negocio ningún texto legislativo”, y que a apuntaban al sometimiento de esas redes criminales.

Indicó que, de hecho, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos terminó presentando un proyecto que fue aprobado en el Congreso y que endureció las condiciones para el sometimiento.



“En este momento tengo la certeza de que él está urdiendo algo en mi contra (…) yo le agradecería al Fiscal que no siga trabajando en la sombra y me diga directamente que es lo que quiere en mi caso particular”, indicó.



Igualmente, el senador radicó una carta en la que le pide al jefe del ente acusador que le informe si lo está investigando y señala que esto iría en contra de la ley, pues por su fuero no puede ser investigado por la Fiscalía sino por la Corte Suprema de Justicia.



Cepeda sostuvo que no es posible, como lo dice el jefe del ente acusador, que las bandas criminales se puedan beneficiar de la no extradición al no ser actores del conflicto.



Durante una rueda de prensa frente al bunker de la Fiscalía, sostuvo que esa puerta no está abierta como lo manifiesta el jefe del ente acusador. “Estos grupos no hacen parte del conflicto armado”, añadió.



Y añadió que el propio Fiscal "conoció de primera mano" el texto de la ley estatutaria, antes de llegar al Congreso e hizo comentarios sobre la norma y no dijo nada sobre el tema de la extradición.



Cepeda precisó que el artículo fue redactado por los negociadores y consultado con las Farc.



“No está bien que le mienta al país. Esa norma no puede cubrir a nadie que no esté aceptado debidamente en el sistema, en este caso en la Jurisdicción Especial para la Paz”, añadió tras indicar que el Fiscal pretende presionar al Congreso para que se aprueben las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.



JUSTICIA