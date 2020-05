Memoria Histórica se opone a que JEP impida cambiar colección de museo

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó un recurso de reposición con el fin de tumbar un auto por medio del cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el pasado 5 de mayo medidas cautelares para proteger la colección 'Voces para transformar Colombia'.

Esa colección fue el primer ejercicio de construcción del guión museológico del Museo Nacional de la Memoria, que será construido en la calle 26. Pero esa colección, que se acordó con víctimas del conflicto, y que fue presentada por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Bogotá del 2018, ha recibido críticas de la actual administración del CNMH, a cargo de Darío Acevedo.



Acevedo, quien se posesionó en febrero del 2019 por decisión del presidente Iván Duque, ha sido cuestionado por muchos sectores de izquierda, víctimas y líderes de derechos humanos por posiciones polémicas que ha sostenido sobre el conflicto armado en el país. También se le ha criticado, por ejemplo, que por no responderle a la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia, si reconocía o no el conflicto armado en Colombia, el CNMH fue expulsado de esa entidad de preservación y construcción de memoria.



Y en noviembre del año pasado se elevó en su contra una queja disciplinaria de varios senadores y representantes a la Cámara que consideran que supuestamente él ha violado la Constitución, la Ley de Víctimas y el deber de memoria en el país.



Justamente, debido a una petición que recibió la JEP del senador Iván Cepeda para proteger la colección 'Voces para Transformar Colombia', esa justicia decidió el pasado 5 de mayo tomar medidas cautelares temporales sobre esa exposición para preservarla y conservarla en su totalidad. La medida le prohíbe al Centro sustraer, modificar, alterar o eliminar el material y la metodología de la colección.

Esta colección también fue el piloto para que el Centro cumplan con la orden que le dio la ley de víctimas de crear un Museo Nacional de Memoria, que debía estar listo para este año, pero cuya construcción no ha iniciado.



Pero, contrario a lo que consideró la JEP, para el Centro Nacional de Memoria Histórica no hay un nivel de afectación o riesgo que justifique las medidas cautelares. Tampoco, dice, se ve la urgencia. Hay dos argumentos del CNMH para hacer estas afirmaciones: por un lado, aseguran que la colección está en una bodega bien cuidada y, por el otro, dicen que era un proyecto piloto, un experimento en desarrollo, y no es la única narrativa de construcción de verdad sobre el conflicto.



Según el CNMH, la medida cautelar se dio por una petición que hizo el senador Iván Cepeda Castro que, considera, "no está debidamente sustentada" , pues creen que las pruebas que él aportó no tienen validez, ni fueron evaluadas de forma adecuada.

Entre las pruebas de Cepeda está una grabación de una reunión que tuvo Acevedo el 29 de octubre, reunión que, dijo, le llegó a su oficina en una denuncia anónima. Pero, a juicio del CNMH, esa prueba no es válida porque "publicar o hacer uso de grabaciones de imagen o voz sin autorización del titular constituye una violación del derecho a la intimidad personal". En esos audios, según se ha conocido, Acevedo critica que la colección quisiera por ejemplo darles voces a los ríos para contar el conflicto armado.



El Centro de Memoria también critica que la JEP considerara que la colección está en riesgo, como para requerir una medida cautelar.

"La urgencia, riesgo o amenaza que se menciona en el auto que se impugna, no existe, esto por cuanto los bienes y contenidos materiales de la exposición, se encuentran debidamente almacenados, conservados y salvaguardados; así como también, que se adelantan continuamente acciones administrativas para valorar los riesgos a los que cualquier objeto se expone y la manera como se le hace frente a

ellos", asegura el CNMH en su recurso de reposición.

También expone el Centro que los objetos fueron guardados en una bodega "que cumple con los requisitos técnicos de almacenamiento", espacio que se contrató con el Grupo Empresarial Oikos Storage en el contrato de arrendamiento 974 de 2020.



Con todo eso, el Centro dice que "la entidad ha adoptado todas las acciones necesarias para la debida protección y salvaguarda de los bienes que compone la exposición piloto “Voces para Transformar a Colombia”, por lo que se desvirtúa el concepto de urgencia por daño a los bienes que la componen".



Y desde el punto de vista conceptual, museológico y científico, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene otros reparos con el auto de la JEP. Asegura que la exposición 'Voces para transformar a Colombia' se planteó como un proyecto piloto, y ayudó a poner a prueba los criterios para la programación de muestras artísticas, culturales, memoriales y académicas que albergarán las instalaciones del museo, una vez sea inaugurado.



El Centro dice que esa exposición es "un proyecto en construcción, que parte de unos contenidos, los cuales se complementan con los aprendizajes de las itinerancias y los nuevos desarrollos de piezas y casos desarrollados por las víctimas, comunidades, académicos e instituciones a partir de los mensajes propuestos y discutidos en el CNHM".

Darío Acevedo dice que no ha pensado en dejar su puesto como director nacional del Centro de Memoria Histórica. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Con todo esto, el Centro argumenta que la exposición es un "experimento con el que se han puesto a prueba distinto tipo de contenidos y formas narrativas que en la actualidad se reconocen y se trabajan sobre ellos". Sin embargo, le dice a la JEP ,esa narrativa "bajo ninguna circunstancia puede ser entendida como la única forma de mostrar los horrores del conflicto armado, reparar a las víctimas y como el definitivo y perpetuo del Museo de Memoria de Colombia".



No hacerle modificaciones a esa colección que es un proyecto piloto, asegura el CNMH, tiraría "al traste los esfuerzos de esa prueba" y además convertiría ese proyecto en un esfuerzo inútil "y ahí sí. en el desconocimiento de las voces de la sociedad que se pronunciaron frente a la muestra experimental". El Centro agrega que sigue escuchando a más víctimas para tener nuevos aportes en la colección.



Como la narrativa de la colección no está terminada, dice el Centro, el guión científico se viene cambiando a medida que van avanzando los procesos judiciales, y conforme se dialoga con varios sectores.

"En la primera fuente, los casos tratados pueden verse ampliados, complementados o

modificados con base a la información producida por la acción de la justicia ordinaria

o transicional", asegura en su recurso a la JEP, agregando que no se puede considerar hoy que hay una "verdad oficial".

También asegura que hacer cambios, ajustes, y seleccionar unas piezas de una muestra, es una labor natural de cualquier espacio museístico "sin que ello pueda ser visto como censura, ni mucho menos como una actividad que genere un perjuicio irremediable a los derechos de las víctimas".



Por eso considera que, por el contrario, una medida cautelar que haga inmutables los contenidos de la colección podría "afectar los derechos que se pretenden proteger, esto por cuanto con ello se impide la inclusión de nuevos contenidos sobre relatos de víctimas que la exposición actualmente no contempla".



Finalmente, el Centro de Memoria asegura que las medidas cautelares que decretó la JEP se imponen "sobre una entidad que no es sujeto procesal de su jurisdicción, y adicionalmente le generaría una limitación a sus funciones, siendo el CNMH una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sector descentralizado, que por disposición legal cuenta con autonomía técnica, administrativa, financiera, y que en

todo caso no hace parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición".



