¿Toma de rehenes o secuestro? El debate por cómo llamar crimen de Farc

A pesar del reciente cambio de nombre del caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –que pasó de llamarse 'Retención ilegal de personas por parte de las Farc' a 'Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad'– algunos sectores siguen cuestionando que no se le denomine secuestro a esta práctica.

Esta modificación hace parte del escrito de determinación de hechos y conductas que la JEP presentó este miércoles contra ocho exmiembros del Secretariado de las Farc, documento que se considera el mayor avance de esta justicia transicional desde que arrancó su funcionamiento, pues es la antesala a la Resolución de Conclusiones y los juicios ante el Tribunal para la Paz.



Pero, ¿por qué no se le llama secuestro, asi así está tipificado este delito en las leyes colombianas?



La pregunta ha sido motivo de debate. De hecho, desde el nombre anterior, las víctimas habían expresado estar inconformes con el término de 'retención ilegal', pues, decían, este no dimensionaba el crimen que vivieron ellas o sus familiares.

Incluso, en su momento, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las Farc durante seis años, manifestó su rechazo: “Ellos hablan de 'retención', término preliminar aceptado por la JEP, que desafortunadamente insiste sobre la valoración de la conducta punible al inferir que se trata de un procedimiento administrativo de carácter transitorio”.



Un término del Derecho Internacional

Aunque la denominación de 'retenciones ilegales' fue usada por la JEP con base en el informe que le presentó la Fiscalía sobre esta práctica, según ha explicado la jurisdicción.



Ahora, tras el cambio de nombre, los magistrados de la JEP han asegurado este respondió a la necesidad de fijar el término jurídico que recibe este delito a la luz del Derecho Penal Internacional. Además, el presidente de la jurisdicción, Eduardo Cifuentes, enfatizó en que los secuestros "no son errores de la guerra, sino crímenes de guerra y de lesa humanidad".



"No existe el crimen de guerra de secuestro, se llama crimen de guerra de toma de rehenes", explicó la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso 01.



Y agregó que el mandato de la Sala de Reconocimiento es identificar de todos estos hechos y conductas que fueron tipificados en el derecho penal nacional –como secuestros, toma de rehenes, secuestro extorsivo y secuestro simple– cuáles eran no amnistiables y en relación con la calificación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra del Derecho Penal Internacional.



JUSTICIA