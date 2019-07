Caso por ‘cartel de la toga’ llega a JEP con admisión de Ashton

Delatar a más implicados en el ‘cartel de la toga’ y entregar detalles sobre su participación en el entramado de corrupción, así como entregar los pormenores sobre su vida política de la mano del Bloque Norte de las Auc, son los dos compromisos por los que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió al exsenador Álvaro Ashton.



En una polémica decisión, luego de que Ashton entregó un cronograma de cómo su comparecencia en la JEP aportaría a la verdad del conflicto, esa justicia asumió varios de sus procesos, aunque excluyó una investigación por delitos sexuales contra menores porque, dijo la JEP, no tendrían relación con el conflicto armado.

Sí asumió la competencia para investigar su proceso por ‘parapolítica’, por su presunta relación con el ‘cartel de la toga’ y otro por amenazas, que también estaría relacionado con el entramado de corrupción en la Corte.



Entre los argumentos por los que la sala terminó por aceptar a Ashton está el vínculo que el exsenador tuvo con las autodefensas y con el exparamilitar Carlos Mario García Ávila, alias el Médico.



Esto porque Ashton habría recibido apoyo del Bloque Norte de las Autodefensas para asegurar su aspiración al Senado. A cambio de esto, dice el auto en el que la JEP aceptó a Ashton, “las Autodefensas buscaban contar con la anuencia del senador para lograr un apoyo en el trámite legislativo relacionado con el proceso de justicia y paz”.

Pero, además de la competencia de la JEP para investigar ese hecho que es parte del conflicto armado, ese tribunal también consideró que es de su competencia investigar al exsenador por su presunta participación en el ‘cartel de la toga’, esto porque las maniobras con las que habría frenado una investigación en su contra en la Corte Suprema fueron precisamente para cubrir con “un manto de impunidad” conductas relacionadas con el conflicto.



Así, la JEP cita que hay señalamientos de que Ashton ofreció a través del expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y luego del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno 600 millones de pesos para dilatar el proceso por ‘parapolítica’.



La decisión de la JEP añade que en ese hecho, que se trata de un delito común y “cuyo conocimiento no ha sido expresamente atribuido a la JEP, la relación con el conflicto armado en este caso podría derivarse del móvil que determinó la intención de tratar de encubrir con impunidad las alianzas delictivas entre políticos, empresarios y paramilitares del departamento de Atlántico”.

Si bien el cohecho se da para encubrir conductas relacionadas con sus vínculos con los paramilitares, esto no es óbice para comprender una competencia amplia o extensa de la jurisdicción

Sin embargo, el auto de la JEP aclaró que es posible que más adelante, tras un análisis más profundo, se determine que el caso por el ‘cartel de la toga’ no le corresponde a ese tribunal de justicia transicional, con lo que esta regresaría a la justicia ordinaria.



No obstante, frente a esta decisión, el viceprocurador general Juan Carlos Cortés dijo que el organismo rechaza que conductas como el ‘cartel de la toga’, que atentan contra la administración pública, sean de competencia de la JEP. Y agregó que “si bien el cohecho se da para encubrir conductas relacionadas con sus vínculos con los paramilitares, esto no es óbice para comprender una competencia amplia o extensa de la jurisdicción, por lo contrario, es un delito que responde exclusivamente a un interés personal”.



Cortés agregó que están esperando la notificación de la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas sobre Ashton "para estudiarla y tomar las acciones legales correspondientes".

JUSTICIA

En Twitter: @PazYJusticiaET