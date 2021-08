¿Cuál es el caso de la JEP en el que Mancuso pide pista como testigo?

Durante un esperado encuentro este miércoles, en el que el excomandante de las Farc Rodrigo Londoño y el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso conversaron en la Comisión de la Verdad, el exjefe del bloque norte de las Autodefensas anunció que había radicado un oficio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se escuche su testimonio, en calidad de testigo.

El año pasado, el ‘expara’ había pedido pista en ese tribunal como tercero civil, pero no fue aceptado. Y ahora lo que busca, o mejor, lo que ofrece, es ser testigo en el macrocaso 03 de la JEP, sobre el fenómeno conocido como 'falsos positivos'.



En calidad de testigo Mancuso no accedería a ninguno de los beneficios que tienen los comparecientes ante la JEP -como los ex-Farc y exmilitares-, como son libertad condicionada anticipada o condenas más cortas por sus delitos.

Habrá que esperar si el tribunal transicional decide, tras analizar la solicitud de Mancuso, pedir su testimonio sobre estos hechos, ocurridos en medio del conflicto armado.



Durante el encuentro en la Comisión de la Verdad, el excomandante paramilitar, que se encuentra recluido en Estados Unidos, dio detalles de varios hechos en medio del conflicto interno, por ejemplo, habló del genocidio de la Unión Patriótica: “Cuando la UP empezó a llegar a cargos de elección popular, la preocupación viene de las instituciones de seguridad del Estado y de sectores económicos. La UP no fue exterminada por las autodefensas, su victimario fue el Estado colombiano”, manifestó.



La JEP también lleva, en el macrocaso 06, una investigación sobre la victimización de miembros de ese partido político, que había surgido tras unos diálogos de paz con las Farc.

Además, Mancuso también hizo declaraciones sobre las alianzas políticas que tuvieron las Autodefensas, pese a que negó que las Auc estuvieran al servicio de un grupo en particular.



"Se hicieron pactos y acuerdos, lo que se conoce como la 'parapolítica': tuvimos alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas y hasta presidentes alcanzamos a ayudar a nombrar”, mencionó.

