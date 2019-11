Caso del coronel (r) Plazas Acevedo por asesinato de Garzón pasa a JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz decidió aceptar dentro de esa justicia al coronel

(r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien se encuentra preso por el homicidio del humorista Jaime Garzón, en 1999. Plazas Acevedo, además, tiene una condena por concierto para delinquir, secuestro y homicidio.

Si bien la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó su sometimiento a la JEP, negó su libertad y le ordenó presentarse ante la Sala de Reconocimiento y la Comisión de la Verdad en 10 días.



Al ser aceptado por la JEP, los casos que llevaba la justicia ordinaria en su contra, como el de Jaime Garzón, pasarán a esa justicia transicional. Así, también pasarán a la jurisdicción para la paz el proceso que se sigue contra Acevedo por el asesinato de los defensores de derechos humanos Mario Calderón, Elsa Alvarado y Marino López Mena. Además, es investigado por su presunta participación en la masacre de Mapiripán.



La JEP no le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada porque consideró que si bien Plazas ha estado privado de la libertad por un periodo mayor a los cinco años que se exigen para obtener este beneficio, y firmó acta de sometimiento a la JEP el pasado 2 de agosto de 2018, "hasta ahora no ha cumplido con las obligaciones contraídas con la JEP y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición".



Por ejemplo, aunque fue requerido dentro del caso que lleva la JEP por la situación en Urabá (caso 004), el pasado 24 y 25 de octubre no asistió a la diligencia. Tampoco se ha presentado a la Comisión de la Verdad.

“Plazas Acevedo no ha honrado el principio de construcción de confianza y el respeto por la dignidad de las víctimas, los cuales rigen esta justicia transicional", afirmó esta jurisdicción.



Y agregó: "Se ha limitado a presentarse él mismo como víctima y a sostener que sus investigaciones y/o condenas en la justicia ordinaria habían surgido debido a la existencia de funcionarios corruptos acerca de quienes él estaría en condición de brindar información, reduciendo su aporte a esa circunstancia, lo que aparte de revictimizar a quienes sufrieron tales crímenes y no honrar el principio de centralidad de las víctimas, desconoce el nutrido acervo probatorio que obra en el expediente”, aseguró la JEP.

Así, la libertad le será negada a Plazas Acevedo hasta que "demuestre una actitud proactiva en el cumplimiento de sus compromisos".



La JEP ha reconocido como víctimas, en el caso de Jaime Garzón, a Gloria Cecilia Krog Hernández y María Soledad Garzón Forero.



En el caso del homicidio de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado reconoció como víctimas a Elvira Chazón de Alvarado, Iván Calderón, Carlos Enrique Alvarado, Jairo Ramiro Alvarado, María Luisa Calderón e Inés Calderón Villegas.



Finalmente, como víctimas del caso de Martha Cecilia Velásquez, por secuestro y desaparición forzada, reconoció a Wulney Armando Novoa Velásquez y Johana Milena Novoa Velásquez.



