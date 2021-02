Caso Álvaro Gómez: el jalón de orejas de JEP y víctimas a 'Timochenko'

Pocas certezas quedaron sobre los seis asesinatos reconocidos por las Farc en octubre pasado, luego de la versión que Rodrigo Londoño –cabeza de la otrora guerrilla de las Farc– le entregó ayer a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante una audiencia de más de siete horas.



(En contexto: Lo que dijo 'Timochenko' ante la JEP sobre magnicidio de Álvaro Gómez)

En la diligencia se buscó esclarecer los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y su conductor, así como de Hernando Pizarro, José Fedor Rey, Jesús Bejarano, el general (r) Fernando Landazábal, y Pablo Emilio Guarín.



Sobre el caso del líder conservador Gómez Hurtado, Londoño, también conocido como Timochenko, dijo que no tuvo conocimiento de ninguna reunión del Secretariado de las Farc para ordenar el crímen.

De hecho, reveló que la única conversación de esa naturaleza ocurrió en los inicios de la negociación de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a quien las Farc plantearon asesinar en ese entonces. Señaló que el entonces jefe de la guerrilla Alfonso Cano decidió no dar luz verde para ese atentado.



Londoño dijo saber que el crimen de Gómez Hurtado fue cometido por la extinta guerrilla, sin la ayuda de ningún otro grupo armado, y aseguró que no reconocieron su autoría en ese momento, hace 25 años, por orden de Manuel Marulanda, quien argumentó que el plan era crear contradicciones en el escenario político del país.

En la diligencia participaron, además de 'Timochenko', los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP, las víctimas y sus representantes, así como los delgados de la Procuraduría. Foto: JEP

Respecto de los demás asesinatos, el jefe del partido Comunes aseguró no tener mayores elementos de juicio, y expresó que, según su conocimiento, la mayoría tuvieron como causa “ajustes de cuentas”.



Por ejemplo, en los crímenes de los exguerrilleros Pizarro y Rey, aseguró que fueron motivados porque ellos crearon el Comando Ricardo Franco (primera disidencia de las Farc), y cometieron la masacre de Tacueyó.



Sobre el asesinato del profesor Bejarano en 1999, aseguró que tuvo como detonante su papel en las negociaciones de paz de la época, y reconoció que, en retrospectiva, ve el crimen como un error que no contribuyó en el “objetivo revolucionario” de la extinta guerrilla.

En sentido similar, aseguró que las condiciones de información se prestaron para asesinar al general Fernando Landazábal, y que “desafortunadamente”, en ese momento del conflicto, habrían matado a más altos mandos si las circunstancias se los hubieran permitido, pues era la dinámica de la guerra.



En el caso del excongresita Pablo Emilio Guarín, ‘Timochenko’ reconoció que el asesinato pudo darse en el marco de la política que tenía las Farc de declarar objetivo militar a las personas que tuvieran relación con grupos paramilitares.



Ante la ausencia de detalles, Londoño dijo que solo se enteró de los pormenores de esos hechos cuando el exguerrillero y hoy senador Julián Gallo compareció ante la JEP para responder por esos seis crímenes. De hecho, varios de los datos que entregó solo tenían como respaldo la versión de Gallo.



Frente a esto, los magistrados de la JEP le pidieron mayor compromiso. “Es parte de sus obligaciones tomar las medidas y pasos necesarios para auscultar por más información que permita el esclarecimiento de estos hechos. Entendemos lo que nos plantea sobre el rol de otras personas en este tipo de asesinatos, pero teniendo en cuenta sus responsabilidades dentro de la organización, es previsible que usted pudiera tener más acceso a cierto tipo de información”, le dijo el togado Óscar Parra.



En esa misma línea, las víctimas y sus representantes le pidieron a ‘Timochenko’ hacer un compromiso de recopilar más datos para poder saber la verdad de lo ocurrido.

Además, en un sentido mensaje, uno de los hijos del general Landeazábal, tras cuestionar a Londoño sobre si tenía informacion certera sobre el accionar de su padre en el Ejército o había consultado su producción académica, le exigió a Londoño no volver a relacionar al alto oficial con la “guerra sucia”.



En respuesta a las solicitudes de la magistratura y las víctimas, ‘Timochenko’ aseguró: “Hemos encontrado dificultades objetivas que no podemos desconocer. De un lado, muchas personas han fallecido. No se trata de evasivas, por el contrario, es una consecuencia nefasta de la guerra. Tenemos el compromiso de aportar cuanto sabemos, ya que contribuye a la construcción de paz y reparación de las víctimas. Continuaremos en esta tarea (...) Si en algún momento ha parecido que me estoy justificando, pido me disculpen. Nunca ha sido mi intención”.



