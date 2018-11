Ya son 478 los particulares que han ido voluntariamente a la JEP

Aunque los civiles con investigaciones o condenas por hechos relacionados con el conflicto armado no quedaron obligados a presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los magistrados de este sistema judicial han sido sorprendidos por una avalancha de particulares –muchos de ellos exfuncionarios del Estado–, que quieren acudir a él.

Hasta ahora, 478 civiles han radicado solicitudes de admisión en la justicia para la paz, según documentos obtenidos en exclusiva por EL TIEMPO.



En esa lista hay exministros, excongresistas, exgobernadores, exalcaldes, exfuncionarios del DAS y de la Fiscalía, exjefes paramilitares, al menos un palmicultor, personas señaladas de relaciones con las Farc y los paramilitares, jefes y miembros de bandas criminales y hasta ladrones de bancos.

Además, aparece un exfuncionario de Indumil que le vendía municiones a la guerrilla, estudiantes universitarios investigados por terrorismo –hay 12 en la lista–, campesinos, falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, un exdirigente deportivo acusado de matar a su esposa y un secuestrador que buscaba a sus víctimas en Internet.



En la mayoría de los casos se trata de particulares que están presos y que buscan su libertad. Otros están libres pero tienen restricciones –por ejemplo, para salir del país– y quieren eliminarlas.



Llama la atención la variedad de civiles –técnicamente identificados como terceros– que han pedido cupo en la JEP.



Por supuesto, a la justicia para la paz solo accederán los procesados por delitos relacionados con el conflicto armado y personas que, tras una valoración de los magistrados, representan, por la información que poseen, un potencial importante para la verdad que busca esclarecer esta justicia sobre hechos graves ocurridos durante el conflicto armado.



Hasta ahora, solo han sido admitidos seis de los solicitantes. Dos de ellos son los excongresistas David Char y Álvaro Ashton, cuya inclusión en la JEP fue inicialmente negada porque sus procesos (por vínculos con paramilitares y el llamado ‘cartel de la toga’, respectivamente) ya estaban en la Corte Suprema.



La propia Sala de Apelaciones de la JEP consideró que debía evaluarse el potencial de verdad que tienen para contar los excongresistas.



“Les pedimos que nos estructuren su programa de verdad. En este y en todos los casos, los civiles que se postulan deben contar mucho más allá de lo que ya está en los expedientes”, le explicó a EL TIEMPO un magistrado de la JEP.



Como es lógico, muchos de los 478 particulares que aspiran a estar en la justicia transicional no serán admitidos. EL TIEMPO verificó el prontuario judicial de quienes aparecen en la lista y encontró que un buen número de ellos han cometido delitos que nada tienen que ver con el conflicto.



El principal incentivo para pedir cupo en la JEP es que, al ser aceptado, se obtiene de inmediato la libertad condicionada y transitoria. Esto, mientras los magistrados comienzan el proceso, que arranca con el llamado a la persona a confesar la verdad que conoce sobre un hecho.

Doce mujeres

Por ejemplo, la excongresista Zulema Jattin, procesada en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, tenía casa por cárcel, y como ya fue admitida en la JEP, obtuvo su libertad plena, aunque transitoria y condicionada.



Jattin es una de las 12 mujeres en la lista de 478 postulados. Otra es la exfiscal Magally Yaned Moreno, quien fue la asistente en Cúcuta de la entonces directora Seccional de Fiscalías Ana María Flórez, conocida como ‘la Batichica’ y quien se convirtió en prófuga de la justicia cuando quedaron en evidencia sus vínculos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Testigos claves

También promete contar la verdad de hechos relacionados con el conflicto Mauricio Parra Rodríguez, alias el Quesero, quien actualmente enfrenta un juicio por el asesinato del dueño de Surtifruver. En su solicitud a la JEP, se presentó como miliciano de la exguerrilla de las Farc, aunque nunca estuvo en los listados que presentó el ahora partido político.



Otro nombre llamativo en la lista es el de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar de especial relevancia en el proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia al expresidente y senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Monsalve es hijo de un exadministrador de la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.

Los exministros

Los exministros que acudieron a la JEP son Diego Palacio, quien encabezó la cartera de Protección Social en la Presidencia de Uribe, y Sabas Pretelt, ministro del Interior en ese gobierno y quien ha dicho que pidió acceso a ese tribunal para limpiar su nombre.



Palacio fue uno de los primeros civiles que se postuló a ese tribunal. Fuentes consultadas por EL TIEMPO indicaron que el exministro buscaba liberarse de la restricción que le impuso la justicia ordinaria para viajar al exterior por la condena que tuvo en el proceso de la ‘Yidispolítica’.



Sin embargo, Palacio no fue admitido en la JEP.



Tampoco obtuvo cupo el exsecretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Uribe, Alberto Velásquez.



De la lista de 478 civiles - ‘terceros’ que pidieron pista en la JEP, 45 fueron ya rechazados porque sus casos no tenían que ver con el conflicto armado o porque no tenían elementos para aportar verdad en la justicia para la paz.

Casos pendientes

A la espera de decisiones en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (la que se encarga de resolver las solicitudes de los terceros) están el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez, y el excongresista Alberto Santofimio, condenados a 30 y 24 años, respectivamente, por el magnicidio de Luis Carlos Galán.



Además, esperan respuesta la empresaria del chance Enilce López, ‘La Gata’, y su hijo Jorge Luis Alfonso López; el exgobernador de Sucre Salvador Arana, y el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, señalados todos de relaciones con paramilitares.



Estos son solo algunos de los nombres que aparecen en la lista de 478 civiles que, de manera voluntaria, han acudido a la JEP en busca de una salida más favorable a su situación judicial. Esto, claro, a cambio de su contribución a la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado.





MARISOL GÓMEZ GIRALDO Y SAIR BUITRAGO

EDITORA Y SUBEDITOR DE PAZ Y JUSTICIA

Excongresistas

Musa Besaile, procesado por el ‘cartel de la toga’ y ‘parapolítica’. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO David Char, procesado por ‘parapolítica’. Foto: Cortesía Fiscalia Álvaro Ashton, procesado por el ‘cartel de la toga’ y ‘parapolítica’. Foto: Claudia Conde / Archivo EL TIEMPO Zulema Jattin dijo que nunca le pidieron plata para ayudarle con sus procesos en la Corte. Foto: Cortesía Fiscalía / Archivo EL TIEMPO Alberto Santofimio Botero fue condenado a 24 años de prisión como determinador del homicidio de Luis Carlos Galán. Foto: Archivo EL TIEMPO Juan José Chaux Mosquera, exembajador de Colombia en República Dominicana. Foto: EFE Julio Manzur fue director del Partido Conservador. Foto: Fernando Ariza / EL TIEMPO Pedro Mary Muvdi Aranguena, condenado por ‘parapolítica’. Foto: congresovisible.org

Exgobernadores

Juan José Chaux Mosquera, exembajador de Colombia en República Dominicana. Foto: EFE Salvador Arana, exgobernador de Surce condenado a 40 años de prisión. Foto: Jaiver Nieto. Archivo EL TIEMPO Julio Enrique Acosta, exgobernador de Arauca, condenado por corrupción. Foto: Danilo Sarmiento / EL TIEMPO Edilberto Castro Rincón, exgobernador del Meta, condenado por homicidio. Foto: Guillermo Herrera / EL TIEMPO

Exalcaldes

El exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, fue condenado a 27 años de prisión por ser el autor intelectual de un homicidio. Al exfuncionario también lo incriminan con grupos paramilitares. Foto: Archivo EL TIEMPO Julio César Ardila Torres, exalcalde de Barrancabermeja. Foto: Archivo

Supuestos testaferros de las Farc

Luis Alirio Mora Urrea, testaferro de las Farc en Supercundi. Foto: W Radio Hernando Falla Duque, capturado en Neiva, debe responder por sus supuestos nexos con las Farc. Foto: Cortesía CTI de la Fiscalía

Jefes paramilitares

Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Foto: Luis Benavides / EFE -Archivo Daniel Rendón, alias don Mario, tiene tres investigaciones por narcotráfico y terrorismo. Foto: Policía Nacional

Exministros

El exministro Diego Palacio fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. Foto: Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO Exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega. Foto: Archivo EL TIEMPO

Otros

Alberto Velásquez, exsecretario de la Presidencia durante el primer mandato de Álvaro Uribe. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO Juan Guillermo Monsalve, testigo en caso de la Corte Suprema contra el expresidente Uribe. Foto: Youtube DAVID GARCIA Mauricio Parra Rodríguez, alias el Quesero, según la Fiscalía, ordenó la muerte de Jhony Orjuela. Foto: Cortesía Enilce del Rosario López Romero, más conocida como ‘la Gata’. Foto: Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, más conocida como 'la Gata' está pagando una condena de 39 años de cárcel por el homicidio de un comerciante en Magangué, Bolívar. Foto: Archivo EL TIEMPO Hernán Darío Barragán Ortiz. Foto: Archivo Eduardo Enrique Dávila Armenta. Foto: Archivo particular

Vea la lista completa:

Hernando Alonso Zuleta Ospina



Jorge Luis Navarro Hernández



Juan Carlos Villa Saldarriaga



Jhon Freddy Rubio Sierra



Jorge Iván Correa



Fabio Cesar Mejía Correa



William Antonio Martínez Sarmiento



Usney Ochoa Acuña



Daniel Rendón Herrera



Salvatore Mancuso



Guido Dante Fortunati



Juan Guillermo Monsalve Pineda



Ramón Arcadio Posso Sucerquia



Werner Oliveros Agudelo



Tonni Gelber Simaca Rojas



Gustavo Gómez Martínez



Andrés Jaramillo Rentería



Elkin de Jesús Moreno Úsuga



Carlos Jhonis Varela Rosado



Jaison Enrique López quintana



Ramón Antonio obregón Meza



Yovanny Jiménez Márquez



Luis Enrique Beltrán Bolívar



Víctor Alfonso Rojas Valencia



Luis Fernando Andrade Ospina



Bryan Steven Galeano Acevedo



Luis Fernando Gómez Flórez



Óscar Enrique Martinez Bárcenas



Jimmi Ernei Robledo Ríos



Fran Enel Mayo



Reinaldo Coronado Remolina



Arismendi Quiñones Ocoro



Marco Fidel Furnieles Salgado



Cristian Castaño Guarín



Nelson Hernández



Omar Montero Martinez



Wilmar de Jesús Úsuga Úsuga



Franklin Rodríguez Moreno



Édison Santamaría Sánchez



Juan Bautista Marín Chauarriaga



Duran Emilio Gallego Echeverry



Duvan Hurtado Henao



Luis Eduardo Herrera



Jhon Fredy Posada Palacio



Omar Vanegas Barragán



Edwin Alberto Muriel Vega



Hernando Monroy Villalobos



Pedro Pablo Hernández Sepúlveda



Víctor Enrique Mejía Padilla



Óscar Iván Bedoya Beltrán



Jorge William Carmona Ruiz



Andrés Gregorio Pacheco Hernández



Misael Villalba Veloz



Jefersor Andrés Ramírez



Maryoris Benjumea Ditta



Gilberto Quintero Noreña



Dilia María Forero Cosme



Bladimir Castaño Castillo



Wuilman Villanueva Chicue



Omar Eduardo Gómez López



Jairo Bazurto



Edgar Andrés Castillo Gelvez



Aldelmis Benavidez Polo



Jaime Alexander Romero



Manuel Calderón Barragán



Fabio Hermes de Jesús Nevado Cantillo



Edilberto Castro Rincón



Benjamín Bulla Dueñas



Alfonso de Jesús Cárdenas Pérez



Héctor Iván Martinez Alvarado



Édison Alonso Ossa Peña



Óscar Iván Gómez



Luis Gregorio Ramírez



Jhovani Mosquera Perea



José Daniel Giraldo Novoa



Jairo Espejo Rivera



Josué Darío Orjuela Martínez



Gonzalo Ortiz Benavidez



Wilson Garcés Espitia



Leonardo Díaz Quintero



Jaime Alejandro Cuadrado Capera



Elver Castellanos Mogotocoro



Miguel Fernando Ramírez



Gil Trujillo Quintero varón



Alfonso Vega Barahona



Ramiro Suarez Corzo



Andrés Antonio Ortega Herrera



Hernán Darío Barragán Ortiz



Jaime Eduardo Infante Ortiz



José Arturo Herrera Ocampo



Jorge Eliecer Candelario Jiménez



Juan Carlos Moreno Quevedo



Emilio Antonio García Ferreira



Lorenzo Fonseca Guayacanda



Pedro Mary Muvdi Aranguena



José Ramón Rentería Valencia



José Dionisio Ramos Castillo



Rafael de la Cruz Zambrano



Luis Alfonso Bolaños Sánchez



Tiberio Silva Martínez



Ovidio Mena Valencia



Zulema del Carmen Jattin Corrales



Robinson Vásquez Ramos



Jhenner Castillo Arenas



Luis Nolberto Serna



Julio Cesar Ardila Torres



Héctor Eligio Jarella



Daniel Arias García



Yesid Fernando Bustos Moreno



Roger Harold Rodríguez Agudelo



Raúl Enrique Pino López



Rubén Leónidas Morales Rodríguez



Omar Pacheco Jaime



Alexander Díaz Duarte



Eligio Sánchez Tamayo



Juan Carlos de la Cruz Mozo



Ángel María Sanabria Hernández



Gustavo Alberto Fonnegra Valdés



Édison de Jesús Villada Castañeda



Jesús María Pineda Castaño



Fredy Zapata



Dairo de Jesús Posso Henao



Howard Segura Caicedo



William Varela Rodríguez



Wilmer Andrés Castañeda Lara



Luis Alberto Contreras Jiménez



Dalmiro Yate



Mario Zuluaga Espinal



Ferney Alvarado Pulgarin



Ramiro Vargas Arias



José Raúl Padilla Murillo



Osnaldo Lozada Martínez



Luz Mery Pinzón López



José Félix Jiménez Jiménez



Ana Quiroz Estola



Reinaldo Garnica Rozo



Henry Martínez Gutiérrez



Marcos Fidel Hurtado Rivera



Wilmer de Jesús Benítez Reyes



José de Jesús Muñoz Buitrago



José Rubén Agamez Álvarez



Ildefonso Martínez Rivera



Sergio Manuel Martínez Morelo



Fernán David Estrada Torreglosa



Neftaly Santana



Robinson Rafael Ramírez



Andrés Robledo Rivas



Édinson de Jesús Moreno



Fernando Londoño Gómez



Armando Portocarrero Peña



Fabio Soto Torrada



Jhon Alexander Correa Quintero



Luis Alfonso Arrieta



Yesid Ferney Cardona Cardona



Freddy Pacheco Peña



David Andrés Piedrahita



Fermín Rafael Pérez Martínez



Everardo Ceballos López



Esther Pinzón López



Omar Alfonso Jiménez Saldaña



Severino Poveda



Julio Cesar Narváez



Carlos Mario Castillo Rodríguez



Luis Álvarez Guerrero



Adalberto Enrique Villazon



Luis Zuluaga Sánchez



Luis Arturo Betancourt Parra



Juan Carlos Arenas Huertas



Carlos Andrés Cuellar Cuellar



Luis Arnulfo Tuberquia



Félix Alberto Villa Valderrama



Alberto Santofimio Botero



Jairo Alberto Prieto



Pablo Elías Tocarema Payanene



Ovido Aza Rojas



Óscar Eduardo Vargas Arias



Luciano Hernández Montenegro



Jhon Esteban Jaramillo



José Antonio López Sánchez



Luis Elkin Motta Capera



Eduardo Palacio Rangel



Arnulfo Patiño Granados



Maximino Pedraza Mendoza



Armando Sandoval Montilla



Rodrigo Sarrias Trujillo



José Sair Tovar Prada



Carlos Hernán Rodríguez Vera



Jeison Eduardo Ortega Calambas



Deiro Rivera Calvache



eduar mejía benavides



Ender Vicente Reyes



Jesús Camargo Villalba



Juan José Chaux Mosquera



Wilinton Hernández Piedrahita



Gilberto Sandoval Sandoval Pinzón



Owen Francisco Sosa Semanate



Albeiro de Jesús Urrego Urrego



Norberto Mora Urrea



Faber Alberto Marín Marulanda



Milton Haider León Benavides



Jonny Andrés Torres Jordan



Rafael Antonio Velilla Delgado



William de Jesús Ciro



Jhon Fredy Serrano Rodríguez



Jhon Jairo Jaramillo Acevedo



Henry Carrillo Ramírez



Gerzon Robert Jaramillo Zapata



Carlos Ernesto Sánchez Correa



Willinton Cruz Ávila



Jaime Alberto Pilonieta



Rene Octavio Castrillón Santamaría



Dagoberto Claro García



Ciro Capacho Quintana



Harbinsson Güiza López



Carlos Iván Echeverri Sánchez



Bolmar Hernando Clavo Torres



Alexander Soto López



Arley Piñeros Robayo



Samir Antonio Otero de la Ossa



Jorge Alirio Giraldo Posada



Edwin Díaz Martínez



Edward Barros Ortega



Willinton Martinez Marin



Víctor Manuel Hernández Ramos



Carlos Augusto Correa López



Moisés José Cortez Gómez



Marvin Omar Quintero Atencio



Cesar Augusto Rodríguez Velásquez



Cristian Ferney Galvis Guarín



Libardo Prado Bayona



Maximo Narváez



Luis Alberto Barrios



Omar Bonilla Valero



Eliecer Ortiz Jaime



José del Carmen Barbosa Patiño



Ezequiel Martínez Padilla



Luis Carlos Sierra Lombano



Ángel Miguel Argumedo García



Roberto Carlos López Vega



Henrry Preciado Medellín



Marleni Chavarro



Aldemar Piamba Ríos



Ricardo López López



Adolfo Zúñiga Moreno



Jairo Alberto Arango Isaza



Jhon Jairo Bermeo



Gabriel Antonio Suarez Carrillo



Segundo Augusto Montaña Rodríguez



Luis Eduardo Rodríguez



Edilbert Rodríguez López



Guillermo Gómez Ortiz



Luis Antonio Muñoz Beltrán



Jorge Eugenio Reinoso



Edwin Hernando Carvajal Rodas



Guiller Gaitán Guerrero



Joan Manuel Carpio Martínez



Luis Evelio Gaona Quintero



Leonardo Enrique Rojas Sanabria



Jose Ángel Tibaduisa Adan



Eulices Burgos



Jeison Vargas León



Juan Carlos Alvarado Narváez



Jhon Jairo Larios Ruiz



José Luis Castellón Hernández



Alfredo Corredor Castillo



Jhon Elquin Carbajal Micolta



Luis Alberto Gómez Isaza



Rodolfo Morales Aguirre



Ferney Albeiro Molina Humanez



Edinson Valderrama Machado



Mateo Martínez Rivera



Manuel Lizandro Bayona Camargo



Luis Carlos Díaz



Jorge Edison Hinestroza Hinestroza



Jhon Gredy García Restrepo



Wilson Osorio



Pedro Antonio García Restrepo



Ariel Ballesteros Villarraga



Luis albero Doria Velázquez



Ricardo Andrés Cifuentes Delgadillo



Luis Arcángel Ayala Rojas



Carlos Enrique Nelez Ramírez



Luis Daniel Jiménez calderón



Edward Augusto Vargas Aguirre



Yeison Esteban Pinto Orozco



Aladín Daza Arango



Yoner Enrique Sánchez Gutiérrez



Álvaro Javiere Ortega Noreña



Ramiro Alberto Pérez Castro



Wilmar Palomeque Rodríguez



José Roberto Aroca



Guillermo león Roa Galindo



Jhon Alvares Agudelo



Juan Ovidio Vargas Marín



Dannys Cardozo Benítez



Dagoberto Hinojoza Valencia



Joel José Vargas Flórez



Gerardo López



Jaime Gómez Barragán



Wilson Antonio Ospina



Jairo Martínez Rincón



Vladimir Enrique Villamizar Herrera



Jorge Iván Yepez Muñoz



Edwar Ibarra Vázquez



Edwin Andrés Arenas Riaño



Ricardo Salas Ochoa



Eufeminiano Niño Luque



Alfonso Galán Pérez



Flor Antivar Castañeda



Ferney Oviedo Orejuela



Pedro Alexander Carvajalino Parada



Fabio Agudelo Echeverry



Jesús Antonio Gómez



Luis Alejandro córdoba Oki



Erika Yulieth Valencia González



Cristian Andrés Marín



William Celorio Renteria



Jairo alegría Martínez



Michelle Dayana Rodríguez Cuellar



Jhon Freddy Payares Toro



Juan Alberto Gil Vargas



Andrés Rafael Corrales Narváez



Luis Felipe Guerrero Tafur



Germán Rivera Vásquez



Néstor Eliecer Ardila Mora



Gregorio Isidro Infante Baca



Camilo Alexander Gómez Mejía



Yuerney Franco Barco



Carlos Alfonso Corredor Martínez



Joaquín Moguea Andrade



Julio Enrique Chávez Corrales



Diomar Hely Duran Ascanio



Godoy Ortega Cosmen



Conrado Antonio Tejada



Uriel Urizar Rozo



Manuel Alberto Amaya



Hernando José Regino Díaz



Humberto Pulgarin



Jorge Arnulfo Ortiz González



José Manuel Vega



Emil Banque



Wilfrido Rafael Yanne



Fredy Tovar Rodríguez



Andrés Felipe Giraldo Castaño



Wilson Sotelo Cordero



Héctor león Giraldo Casas



Dumar Vargas Rivera



José Andrés Zapata Mercado



Manuel Camilo Monterrosa



Francisco Ariel Valbuena



Elver José Estrada Álvarez



Pedro Andrés Lacerna Mendieta



John Jairo Barbosa Prieto



Epaminondas Pérez Niño



Armando Alberto Pérez Betancourt



Gonzalo Rodríguez Cely



Marco Tulio Pérez Guzmán



Álvaro Castro Naranjo



José Alberto Gómez Castro



Julio Alberto Manzur Abdala



Óscar Checa Portillo



Donaldo Rivera Núñez



Carlos Alberto Caicedo Ramos



José Alfredo Cárdenas Cáceres



Nivaldo Torres



Edgar Antonio Gutiérrez Areanas



Edilson Hoyos Herrera



Javier Antonio Peña Díaz



Luis Alberto Correa Moreno



Jorge Eduardo cárdenas Groes



Ronal Oswaldo Uribe Hernández



Luis Gustavo Romero Romero



Francisco Javier Reina Salazar



Herlada Arias Ballesteros



José Luis Jaramillo Vallejo



Ismael Rojas González



Alejandro Segundo González Olivera



Víctor Alfonso Gaviria Espinosa



Pedro Fermín Hernández Torres



Wilson Miranda Vanegas



Luis Alirio Mora Urrea



Jhon Edilson Alape Montiel



Eliecer Ortiz Pineda



Juan Pablo Vásquez Pineda



Juan Camilo Patiño Holguín



Wilson Hernández Meneses



Holman Antonio Zamora Rodríguez



José Rafael Moreno Alfaro



Carlos Alberto León



Jhon Alexander Ramírez



Wilson Manuel Arias



Juan Carlos Granada



José Vicente Cárdenas Cala



Luis Alberto Arias Mena



Roicer Enrique Morales Ayala



Hugo Nelson López



Hugo Francisco Muñoz Meza



Luis Alfredo Rodríguez Molina



Zaid Santamaría Montenegro



Germán Rincón López



Ludwing Guerrero Marín



Ricardo Yesid Mora Yaruro



Ramiro de Jesús Henao Aguilar



Edwin Javier Caicedo Rojas



Carlos Armando Pérez Valencia



Eurípides Cooper Sánchez



Mario Enrique Quijano Orozco



Jhoan Esneider Duque Sánchez



Diana María Guerrero Cuartas



Luis Enrique Alvarino Gutiérrez



Yuri Viviana Muñoz Roa



Jorge William Tobón Carmona



Edinson San Miguel



Álvaro Jaramillo Ramírez



José Jimmy Vélez Morales



Miguel Ángel Achury Peñuela



José Arnulfo Carvajal Fuentes



Eduardo Dávila Armenta



German Alberto Estupiñan Aparicio



Hernando Falla Duque



Edilberto Pelufo Lora



duverney Lozada Castillo



Anuar Miguel Tirado Flórez



Jorge Eliecer Romero Salgado



Arnolfo Santamaría Galindo



Carlos José Sarmiento Rincón



David Perea Mena



Edna González Ramos



William Yesid Ávila Santana



José Luis Vaca Quintero



Leonardo Elías Castañeda Piñuela



Benito Manrique Sandoval



Debis Aguilar Segovia



Genaro José Prieto Prieto



Hernán Iñigo de Jesús Gómez Hernández



Katia Patricia Sánchez Mejía



Carlos Alberto Mejía Correa



Fredy Quintero Muñoz



Javier Alberto Pérez Torrez



Jhonier de Dios Villalba Flórez



Wilger Antonio Pardo Ayala



Cesar Grimaldo González



Jon Fredy Barbosa Fuentes



Jairo Antonio Musso Torres



Luis Julián Poveda Meneses



Norvey Tulande Bolaños



Manuel Alfredo Rincón



Germán Rodríguez López



José Álvaro Gutiérrez Ayala



Eduardo Enrique Dávila Armenta



Esmer Montilla Gutiérrez



Nicolás Cuadros Pinto



Antonio Arley Grimaldo Contreras



Luis Bladimir Naranjo Barreto



José Luis Mejía Espinosa



Juan camilo Mosquera Rivas



Luisa Fernanda Giraldo Uribe



Rodrigo Ponce Carvajal



Enilce del Rosario López Romero



Diego de Jesús Gómez Hernández



Francisco Alberto Eusse Vargas



Yimmy Fernández



Adrián Fernando Gómez Arboleda



Carmelo Mariano Quintana Bello



José William Parra Arroyabe



Alexander de Jesús Zapata



Anastasio Rengifo Audiver



Elkin Andrés Bermúdez Rivera



Robinson García Huertas



Marggie Vega Velásquez



Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez



Juan Pablo Taborda Zamora



Luciano Rojas Serrano



Jhon Jairo Velásquez Jaimes



Dorian Jaime Mejía Galeano



Esteban Asprilla Serna



Édison Alexander Mayorga mmoya



Diego Alexander Garcés