Márquez y otros de la Farc reaparecen para solidarizarse con Santrich

Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc, y otros ocho excomandantes de esa guerrilla, cuyo paradero se desconoce, reaparecieron como firmantes en una carta para solidarizarse con Jesús Santrich, quien lleva más de 200 días preso tras ser sindicado de conspirar para el envío de cocaína a Estados Unidos.

"De corazón estamos contigo. Te reiteramos nuestra solidaridad total. Nos

enorgullece tu dignidad que la equiparamos con la de Simón Trinidad. Una

eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la

Fiscalía, o la perpetuación injustificada de tu presidio, significarán el fracaso

irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del Fiscal

Martínez. Si no hay pruebas, contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad

produciendo tu excarcelación inmediata", se lee en la misiva con fecha del 17 de noviembre.



La carta la firma en segundo lugar, Óscar Montero, mejor conocido como 'El Paisa'. Él es el último exjefe guerrillero que no contestó el llamado de la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 001 que adelanta esa justicia contra 31 exjefes de esa antigua organización guerrillera.



Hasta mediados de año, 'El Paisa' estuvo liderando la zona de reincorporación de excombatientes en Miravalle, vereda de San Vicente del Caguán, y hoy tiene en su contra el primer incidente de incumplimiento de la JEP que adelanta un abogado de oficio.



Los otros firmantes son Aldinéver Morantes, Edinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán, Rusbel Ramírez, exjefes guerrilleros quienes también abandonaron hace meses los proyectos productivos para la antigua base de las Farc que lideraban en distintas zonas del país.

En la carta también critican la posición del embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, sobre el pedido de pruebas adicionales que hizo la JEP a ese país para resolver si los hechos que se le sindican ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016. En este último evento, su caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si es extraditado o no.



Whitaker, aunque dijo que no había recibido la petición de la JEP, dijo que EE. UU. se limitará al tratado de extradición y en consecuencia solo deberá probar "causa probable de los hechos", con lo cual, en la práctica su país no enviaría más pruebas.



"Nos asombra la intromisión descarada del embajador de los Estados Unidos en

los asuntos internos del país, sin que ninguna autoridad asuma la dignidad de la

patria ni la voz de nuestra soberanía política y jurídica. Debiera el señor Whitaker

actuar con el talante de los diplomáticos acreditados en Colombia que no se

inmiscuyen en nuestros asuntos internos ni socavan la paz para derribarla", dice la carta.



En esta ocasión, Márquez y los otros firmantes aprovechan para reiterar las críticas a las modificaciones que en su concepto ha sufrido el acuerdo de paz: "Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes: Si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto ¿por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto".



En la misiva los exjefes guerrilleros se notan preocupados por su seguridad jurídica y física. Pero en todo caso, confían en que la movilización social, en defensa de los acuerdo puede, de alguna manera, normalizar que el acuerdo de paz retome su vigencia tal cual, dicen, fue suscrito.



"Santrich: para concluir, estamos muy impactados con la inseguridad jurídica que

expande la desconfianza en todo el universo guerrillero rebelde derivada de tu

injusta detención. Sólo basta que la DEA invente un cargo para que surja el

fantasma de la extradición fraudulenta a los Estados Unidos con lo que hundirían

la paz en el turbulento mar de la confrontación. A esta desconfianza se le suma la

gran desconfianza histórica surgida del hecho notorio de que los más

caracterizados comandantes de la insurgencia en diálogos de paz, como

Guadalupe Salcedo, Jacobo Prías Alape (Charro Negro), Carlos Pizarro, Iván

Marino Ospina, Alvaro Fayad, y otros, como los candidatos presidenciales Jaime

Pardo y Bernardo Jaramillo de la UP -surgida del Acuerdo de La Uribe- fueron

indefectiblemente asesinados. Esa traición extrema, esa perfidia impúdica del

Establecimiento es lo que no ha dejado construir una paz estable y duradera", se lee.

PAZ Y JUSTICIA

@pazELTIEMPO