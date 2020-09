La carta en la que Carlos Lozada pidió hacer pública versión ante JEP

En una carta fechada el 15 de septiembre, conocida por EL TIEMPO, el senador del partido Farc Julián Gallo Cubillos, más conocido como Carlos Antonio Lozada por su nombre en el conflicto, pidió al magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Iván González Amado hacer públicas las versiones en el caso 07.



Esta carta es la solicitud oficial por parte de Farc, antes que la que se conoció el miércoles en la que Rodrigo Londoño le decía al exnegociador Humberto de la Calle que harían esta solicitud. Según fuentes de la Farc, la decisión tomada por la JEP de hacer públicas las versiones se dio en respuesta a esta misiva.



La carta también revela que la JEP remitió a la Fiscalía General, en auto del 10 de septiembre pasado, documentación para que "allí se investiguen las diferentes filtraciones de las versiones voluntarias que han venido ocurriendo hasta la fecha y, como consecuencia, se fijen las responsabilidades penales correspondientes".



Esto, debido a que según Farc, se trató de apartes "fragmentados y descontextualizados donde se violentó de manera flagrante la reserva de las diligencias de versión voluntaria" del caso 07, que investiga el reclutamiento y uso ilícito de menores de edad en el conflicto armado.



Para los miembros de Farc, comparecientes ante la JEP, hubo mala intención en la filtración de apartados de 30 segundos de versiones que se han extendido por más de seis horas en casi todos los casos.



No obstante, la carta de los abogados que representan a Lozada le pide al magistrado González que "se permita la transmisión pública de la continuidad de la versión individual del señor Gallo Cubillos", a las 9:00 a.m. de este viernes.



Los solicitantes fundamentaron esta petición en la Ley Estatutaria de la JEP y en "la necesidad de que el contenido del relato del compareciente se entienda de manera completa y no parcializada", señalan.



Este miércoles, sin referirse a esta solicitud directamente, la JEP informó que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que es la que lleva la primera etapa de los macrocasos, "determinó que las versiones voluntarias solo serán reservadas cuando se presenten las situaciones precisamente señaladas en la ley", para el caso 07.



