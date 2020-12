¿Qué pasará si ex-Farc no cumplen con entrega de bienes?

Este jueves se vence el plazo que el Gobierno le había puesto a las extintas Farc para que entregaran los bienes que, tras el acuerdo de paz, inventariaron para la reparación a las víctimas.



Pero el ahora partido Farc no ha cumplido aún con entregar la totalidad de lo que prometió.

Hay que comenzar por decir que el acuerdo de paz firmado en 2016 no establece ningún límite para la entrega de los bienes,. Quien puso la fecha del 31 de diciembre de 2021 fue el Gobierno mediante un decreto. El ejecutivo ha sostenido que la exguerrilla no ha entregado ni la mitad de lo prometido.



El inventario de bienes que ofrecía el extinto grupo guerrillero para reparar a las víctimas se entregó en agosto de 2017 a la ONU, y, aunque ha habido avances en la identificación, ubicación y entrega de los bienes muebles e inmuebles, el proceso aún no se completa.



Además, en el inventario se incluyeron bienes que, según el Gobierno, no son monetizables, es decir, que no se pueden usar para reparar a las víctimas. Por ejemplo, las Farc incluyeron carreteras y obras de infraestructura que construyeron y hasta predios que son baldíos de la Nación.

Lo que se ofreció

De acuerdo con los datos oficiales de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que recibe y administra los bienes, lo único que se entregó al 100 por ciento son dólares. Se ofrecieron 450.000 dólares (más de $ 1.500 millones) y estos ya fueron entregados por la exguerrilla.



La misma suerte no la corren los pesos: la exguerrilla inventarió 12.070 millones de pesos, de los cuales se han entregado 2.114 millones de pesos en efectivo (el 17,52 por ciento).



Además, se inventariaron 440.020 gramos de oro, de los cuales el Estado ha recibido 252.500 gramos (de estos, se subastaron 197.286 gramos por más de $ 40.000 millones). Igualmente, se ofrecieron 25.000 gramos de joyas y se han entregado 2.540 gramos.

En cuanto a los muebles y enseres, se ofrecieron 51.992 y se han entregado 1.820, que incluyen equipos médicos, de odontología, plantas eléctricas, tornos y equipos de comunicación.



Tampoco se ha cumplido con la entrega de los 722 inmuebles reportados, de los cuales ya hay 244 identificados –que sumarían una extensión de unas 90.000 hectáreas y un costo de más de $ 100.000 millones–, pero solo se ha logrado hacer la entrega efectiva de 8, los únicos que cumplen con los requisitos exigidos por el Estado



Además, aunque se inventariaron 24.456 semovientes, la SAE solo tiene 229 en su poder, los demás habrían sido hurtados. Y de los 319 vehículos de distinto tipo ofrecidos, solo van 4 entregados.

¿Qué pasa a raíz del incumplimiento?

El acuerdo de paz no estableció ningún plazo para la entrega de los bienes, sin embargo el decreto 1080 de 2020 del Gobierno -que estableció el plazo hasta diciembre- prevé que finalizado el plazo de entrega: "la entidad designada para realizar la recepción, verificación, custodia y administración de los bienes inventariados, informará el resultado de la entrega voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación para lo de sus competencias".



Es decir, el Gobierno enviará a la Fiscalía y la JEP un informe, y dependería de estas instancias analizar si el incumplimiento del plazo genera también algún tipo de un incumplimiento general al acuerdo de paz, y si hay responsabilidades individuales en conductas como ocultamiento de bienes.



El consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, explicó también que el Gobierno pondrá al tanto de la situación a todas las entidades que hacen seguimiento al acuerdo de paz, como la Misión de Verificación de la ONU, "para que verifiquen el comportamiento colectivo de Farc".



En tercer lugar, señaló el consejero, el Gobierno seguirá dispuestos para recibir bienes si estos llegan extemporáneamente, y añadió que seguirán haciendo extinción de dominio a los bienes no reportados ni entregados si fueron producto de actividades criminales.



Por su lado, el delegado de Farc para la entrega de bienes, Pastor Alape, señala que desde el Ejecutivo “buscan dar un ultimátum para generar una falsa situación de incumplimiento”.

El partido Farc añade que han tenido que sortear con contratiempos y dificultades como ajustes normativos para bienes que no cumplen con la reglamentación legal, más de 200 asesinatos de excombatientes de Farc, varios de los cuales son los que que ayudan a identificar los bienes, y hurtos de algunos de los elementos reportados, entre otros.

