Al menos 733 personas piden ser juzgados por la JEP como terceros

Cuatro días después de que se venció el plazo para que los terceros que tuvieron alguna relación con el conflicto armado presentaran sus solicitudes para entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la presidenta de esa justicia, Patricia Linares, entregó este lunes un balance con el fiscal general (e), Fabio Espitia, sobre cuántas peticiones les llegaron.

El balance expone que hay 896 personas que pidieron acogerse a la JEP para ser juzgados como terceros civiles, exfuncionarios del Estado o exparamilitares. Del total de interesados en entrar a la JEP, 733 son civiles (exfuncionarios del Estado o particulares), mientras que otros 163 son exparamilitares.



De las 896 solicitudes, 657 se presentaron directamente ante la JEP, mientras que las 239 restantes se elevaron ante la Fiscalía General, para que remita sus casos a esa justicia transicional.



Según Linares, de los casos que recibió directamente la JEP, 540 corresponden a terceros particulares (empresarios y contratistas) y 117 a agentes del Estado distintos a los miembros de la Fuerza Pública: desde excongresistas hasta exconcejales y antiguos operadores judiciales o administrativos.

Hasta el jueves, las cuentas de la JEP iban en 609 solicitudes. Esto significa que el viernes, a última hora, antes de que se cerrara el plazo, llegaron 48 solicitudes nuevas.

Linares dijo que 513 solicitudes ya están en trámite en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Otras 144 están en proceso de reparto.



Sin embargo, el trámite no promete ser rápido. Así lo dio a entender al decir que el análisis se hará caso por caso, “con el ánimo de evitar que personas que no tendrían el derecho o la posibilidad de ser admitidos en la jurisdicción intenten hacerlo”. Es decir, para que no haya colados.



El análisis de las postulaciones se hará de manera conjunta entre la JEP y la Procuraduría. Cada solicitante tuvo que presentar un plan de verdad, reparación y no repetición que debe ser, en palabras de Linares, “concreto, claro y programado”. Si no cumple ese requisito, las solicitudes pueden ser rechazadas y los postulados podrían apelar.

Así van las cifras de personas que han pedido cupo en la JEP hasta el momento. Foto: El Tiempo.

Por su parte, el fiscal general (e), Fabio Espitia, expuso el balance de las 239 personas con procesos en la justicia ordinaria que quieren ir a la JEP, de las cuales 76 hicieron solicitudes individuales.



De todos esos procesos, la Fiscalía les está dando prioridad a 70 personas con casos representativos.



Pero el grueso de solicitantes en la Fiscalía (163 personas) son postulados de la ley de Justicia y Paz, es decir, ‘exparas’ que presentaron dos solicitudes colectivas y que quieren entrar a la JEP. Aunque esta justicia ya ha rechazado cientos de casos de desmovilizados de las Auc, afirmando que la JEP no fue diseñada para estos excombatientes, los exparamilitares que pidieron un cupo esperan que el tribunal vea que hay “circunstancias que justifican excepcionalmente una interpretación más amplia” de su competencia.



Las solicitudes en la Fiscalía no serán remitidas automáticamente a la JEP, sino que en cada caso deberá evaluar si se cumplen los requisitos. Si son rechazadas, los interesados pueden presentarlas directamente a la JEP, que decidirá si los acoge.



La puerta sigue abierta para que terceros y agentes del Estado soliciten acogerse a la JEP si fueron notificados de sus procesos después del 6 de junio. Tendrán hasta tres meses desde esa notificación para presentarse.



