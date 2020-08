La JEP 'no tiene cálculo político' en sus medidas cautelares

Solicitudes que las víctimas del conflicto hicieron por años al Estado, en muchas ocasiones sin encontrar oídos atentos, llegaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que las ha escuchado y viene tomando decisiones que incomodan a poderosas instituciones del país.

Las medidas cautelares (MC), adoptadas en su mayoría por la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la JEP, son decisiones de protección que esa justicia ha interpretado de forma amplia y progresista. Así lo explica en esta entrevista el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la SAR, quien dice que acuden a estándares similares a los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Ramelli asegura que en las decisiones que han tomado, con órdenes como proteger a los excombatientes de las Farc o la prohibición al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de alterar la colección Voces para transformar a Colombia, no hay cálculos políticos.



¿Cree que las MC son más poderosas de lo que se pensaba antes de que la JEP empezara a funcionar?



La SAR ha interpretado de forma progresista las competencias en materia de MC, es verdad. Lo que nos dice la ley es que podemos adoptar medidas colectivas y medidas individuales. Sin lugar a duda la mayor novedad ha venido por el lado de las medidas colectivas, que han tenido cuatro escenarios principales: el primero tiene que ver con la protección de lugares donde se presume que existen cuerpos de personas dadas por desaparecidas; el segundo escenario tiene que ver con la protección de comparecientes tanto de Fuerza Pública como exintegrantes de las Farc, que van más allá de los estudios de seguridad puntuales de riesgos sobre amenazas; la tercera, la protección de la memoria histórica en relación con la colección ‘Voces para transformar a Colombia’; y el otro, tal vez menos conocido, pero no menos importante, son las medidas cautelares de protección de información que podría estar en riesgo.

¿Cómo se articulan las MC con los casos de la JEP?



Las MC se adoptan independientemente de que haya un caso. La única que se cruza con un caso es Dabeiba, en el 03. Lo que pasa es que las medidas no solamente han apuntado a proteger físicamente un lugar, que es muy importante; también en ese escenario de protección hemos reconstruido universos de víctimas, le hemos ordenado a la Fiscalía que construya planes de búsqueda, como el caso de San Onofre; igualmente hemos decretado la construcción de monumentos simbólicos, se han ordenado prospecciones, por ejemplo, en la comuna 13.



La comprensión que nosotros tenemos de la MC no se limita a amparar o proteger un lugar. Lo que queremos es que se realice la búsqueda, que Medicina Legal haga su trabajo de identificación de los cuerpos y que sean dignamente entregados. No nos vamos a limitar a dar órdenes de protección, sino a que se articulen las entidades del Estado que tienen que ver con el tema de desaparición y las víctimas tengan una respuesta. Lo más importante ha sido poner otra vez el movimiento del aparato Estatal frente a un tema que estaba bastante en el olvido, como el de la desaparición forzada.



Cuéntenos más del cuarto escenario, de protección de información, que es el menos conocido…



Uno de los riesgos que se dan en posconflicto, no solamente en Colombia sino en cualquier escenario de justicia transicional, es que o de manera intencional o negligente, la información que tiene que ver con el conflicto sea alterada, modificada o destruida, no necesariamente de forma dolosa, puede ser imprudente. Entonces hay que proteger la información, porque sin información no hay manera de construir la memoria y de llamar comparecientes.



Una medida que no tomamos nosotros, sino la Sala de Reconocimiento, fue la protección del archivo del DAS, por ejemplo. La Sección ha protegido determinados archivos de la Cancillería, de la Unidad de Víctimas, de la Unidad de Tierras. Mucha de esa información la hemos traído a la jurisdicción para que pueda ser utilizada en los casos. De preservar la información depende el conocimiento de la verdad.



Con las MC han tocado a entidades poderosas y han suscitado críticas de quienes crees que se estarían extralimitando en esa visión progresista. ¿Usted qué responde?



Que efectivamente una visión progresista, pero completamente conforme con la Constitución y los tratados internacionales. A un civilista tradicional le parecería que lo que estamos haciendo es un poco exótico, pero es que esta lectura de lo que son las MC es mucho más conforme, por ejemplo, con lo que hacen la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La nuestra es una lectura constitucional y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos.

Respecto a la colección del CNMH, hay quienes han señalado el tema político, por la actual dirección del Centro y por la mención al senador Iván Cepeda en el proceso. ¿Dónde está el límite frente a lo político?



Nosotros actuamos de conformidad con la Constitución y la ley, independientemente de quién o contra quién se solicitan. No tenemos ningún tipo de cálculo político. No nos interesa quiénes la piden o contra quién, sino saber si tienen razón o no. Por eso se ha tramitado. Además, como se dijo en el auto, va a haber una audiencia con sectores académicos y demás para hacer un gran debate sobre el tema. No consideramos que es un tema cerrado en la jurisdicción, sino que hay que escuchar muchas voces en este pluralismo jurídico para tomar la decisión más acertada.



Y abrir unas medidas no significa prejuzgar…



Claro. Para que se puedan abrir hay que analizar unos factores de competencia, mirar la gravedad, que exista un riesgo, que tengamos competencia. El simple hecho de avocar conocimiento y avanzar un proceso de ninguna manera está fallando.



Sobre el asunto de la competencia también va el debate. Por ejemplo, en el tema de la colección ‘Voces para transformar a Colombia’ no hay relación con ningún caso o compareciente. ¿Cómo se entiende la competencia de la JEP?



La ley 1922 nos permite medidas de carácter colectivo sin que necesariamente exista un caso. Por ejemplo, en el caso de los comparecientes de las Farc, ellos asisten a la JEP en calidad de comparecientes, pero al mismo tiempo son víctimas de amenazas y muertes. No hay que demostrar la conexión con un caso, son medidas cautelares innominadas.



Lo mismo hace de la Comisión Interamericana. En el reglamento de la CIDH, la Comisión puede adoptar medidas sin que siquiera se haya presentado una petición. No es una figura extraña, lo que estamos haciendo es ajustarnos a los estándares de la CIDH.

También sorprende que la jurisdicción ordinaria no adelantara estos procesos antes, por ejemplo frente a la protección de cementerios…



Yo tengo conocimiento de que en los Llanos la Fiscalía ha venido trabajando en el cementerio de La Macarena y otros lugares algunas medidas de protección. Tal vez no en la dimensión y con la comprensión nuestra. La justicia ordinaria también tenía herramientas para hacer algo parecido. Si no lo hicieron, no sé por qué, pero hasta donde sé en casos puntuales adoptaron ciertas medidas.



A propósito de la audiencia sobre la colección del CNMH, ¿en qué quedó?



Estamos recaudando más información. Si las condiciones no mejoran, realizaremos la audiencia de forma virtual. Ya hemos hecho tres audiencias así en el tema de preotección a Farc, una desde Ituango y otra desde Mesetas. Toca es cuadrar tiempos y agendas, pero obviamente se va a realizar.



¿Cree que sea este año?



Vamos a tratar de que sea este año. Ya fue ordenado en el auto donde adoptamos una medida provisional sobre la colección.



Otras audiencias, como la que se iba a hacer en Caldas, quedaron en veremos…



Hace unos días volvimos a hablar con el Movice. Estamos retomando el tema. Claro que esas audiencias son un poco más complicadas, porque son de carácter restaurativo, como la que hicimos en Cartagena con relación a San Onofre. ¿Hasta dónde en la virtualidad las víctimas se sienten realmente acompañadas e identificadas? Esa es la complejidad.



Precisamente, el ObservaJEP (de las universidades de La Sabana y El Rosario) ha propuesto ese debate. ¿Cuál es el carácter restaurativo de las MC?



Las tres audiencias que logramos realizar fueron completamente concertadas con las víctimas. Aquí hay un rompimiento de los esquemas tradicionales, donde el juez todo lo ordena, todo lo decreta y lo impone. Las víctimas tuvieron un espacio para que expresaran culturalmente lo que sentían. En San Onofre, por ejemplo, compusieron una canción, luego sembramos un árbol en la Universidad de Cartagena y fuimos a la finca El Palmar, que es un lugar emblemático del paramilitarismo.



En Hidroituango y la comuna 13, las víctimas fueron las encargadas de decorar la audiencia. Eso en la justicia ordinaria es completamente irreal, que las víctimas decoren un escenario judicial. Todo eso es lo restaurativo, que ellas sientan a los jueces como personas que protegen sus derechos y están preocupadas por lo que les sucedió. El mensaje es de una autoridad que ve a los ciudadanos de otra manera, no desde la jerarquía, sino en un terreno de igualdad, como debe ser.



Con las audiencias se avanzó sobre al menos cuatro sitios, pero la solicitud del Movice incluía 16 lugares de protección. ¿Qué ha pasado con los demás?



En Aguachica (Cesar) se avanzó en prohibir el traslado de cuerpos que venían realizando. En El Copey (Cesar), de manera muy rápida, ordenamos parar las obras que estaban haciendo… En la mayoría hemos avanzado con las dificultades que tenemos por la pandemia. Hemos avanzado todo lo que hemos podido.



De los procesos en los que hemos conocido más avance (comuna 13, Hidroituango, San Onofre), ¿qué expectativas tienen de hasta dónde llevarlos o dónde terminan?



Cada caso es diferente. No te puedo dar una respuesta de cuándo se acaba cada uno. Lo que digo es: la finalidad no es solamente proteger cada lugar, sino avanzar en la prospección, exhumación, entrega de los cuerpos a Medicina Legal, e identificación. Nos demoramos lo que se requiera, lo que sea indispensable.



¿Por qué hasta no hay MC directamente sobre víctimas de las Farc?



Que yo sepa, no lo han solicitado. Si llega una solicitud, tomaremos las medidas. Sí han llegado también de comparecientes de la Fuerza Pública, que han sufrido amenazas e incluso atentados. Por otro lado, las de las Farc y, al mismo tiempo, de los defensores de víctimas del caso 03 que también elevaron una solicitud. A la Sección no ha llegado una solicitud de las víctimas de las Farc.



¿Un escenario como donde están los cuerpos de personas que fallecieron en cautiverio y que no se han recuperado sería susceptible de un estudio de MC?



Sí, así como lo plantea hipotéticamente, sí. Si a la SAR llega una solicitud diciendo: ‘mire: yo sé dónde hay un lugar donde hay víctimas de la guerrilla inhumadas’, nosotros haremos lo mismo. No hay ninguna distinción en las víctimas, no establecemos ningún tipo de diferencias.

El cementerio de San Onofre (Sucre) es uno de los sitios que la JEP ha ordenado proteger. Foto: UIA de la JEP.

¿En qué van las medidas a los comparecientes de la Fuerza Pública, que se avocaron en el mismo proceso de los comparecientes de Farc?



Hasta ahora se está recolectando toda la información porque varios de ellos ya fueron destinatarios de MC individuales. Estamos estudiando si también convocamos una audiencia, como hemos hecho con Farc, pero en relación con comparecientes de Fuerza Pública para mirar cuál es el trasfondo, cuáles son los factores de riesgo existentes en relación con ellos.



¿Consideran en ese estudio el Acuerdo de Paz creó mecanismos para proteger a los excombatientes, pero no hizo lo mismo con los miembros de la Fuerza Pública?



Efectivamente, el Acuerdo de Paz creó todo un sistema de protección y seguridad para los excombatientes de Farc, pero no para los demás. Sin embargo, hay que mirar. Unos están privados de la libertad todavía, entonces hay que mirar la protección que tienen dentro de los establecimientos carcelarios militares. Otros recobraron su libertad, entonces sería un tema de la Unidad Nacional de Protección. Quizás no exista una institucionalidad tan robusta y amplia, pero hay que mirar precisamente quiénes son los encargados de protegerlos a ellos, por qué se están dando los riesgos y cómo van las investigaciones que hemos pedido que haga la Fiscalía al respecto.



¿Cómo hace la JEP para hacer seguimiento a que se cumplan medidas adoptadas en tantas regiones del país?



Decidimos hacer una matriz de seguimiento, orden por orden. Allí sabemos qué orden dimos y qué tanto han cumplido. Cada que detectamos un incumplimiento, le recordamos a la autoridad y si a pesar del recuerdo siguen incumpliendo, tenemos herramientas legales para hacer cumplir nuestras decisiones. Ese es el tema de la apertura de los incidentes.



El tema presupuestal ha aparecido mucho: las instituciones responden que está bien, pero que no tienen los recursos, como en el caso de la UNP con las Farc... ¿Cómo lo consideran ustedes?



Tomaremos la medida que consideremos más viable. No se trata de dar órdenes imposibles. Pero creo que más allá de esas dificultades, indudablemente está de por medio la seguridad y la vida de la gente. Yo entiendo los límites presupuestales, el covid, todo, pero también entiendo que van 224 asesinados. Es un tema de Estado, el Estado tiene que adoptar medidas que sean eficaces.



Sobre el caso 03 (ejecuciones extrajudiciales), del que usted es correlator, ¿estamos cerca de que se produzcan escritos de determinación de hechos y conductas?



Sé que ya los están estudiando en la Sala de Reconocimiento. Se trata del tiempo que la Sala se tome para estudiarlos porque son textos densos, largos, complejos.



¿También en los casos que usted conoce de ese macrocaso?



No. Yo estoy encargado de Meta y Huila. Ahí estamos un poco más atrasados, estamos hasta ahora en versiones. Hemos realizado audiencias con víctimas y ya pusimos a consideración algunas versiones para observaciones, pero como Meta y Huila arrancaron después van un poco más atrasados que los que llevan mis dos colegas.



¿En el caso del cementerio de Dabeiba, que se enmarca tanto en MC como en el 03, las inspecciones están frenadas por completo?



En qué va. Primero, los cuerpos fueron entregados a Medicina Legal. Tengo entendido que también allí han tenido ciertas dificultades por el covid, precisamente. Por nuestra parte hemos avanzado en recolectar información sobre personas que van a ser llamadas a versiones y también hemos seguido practicando declaraciones de víctimas y testigos, hemos pedido información a la justicia penal militar, hemos movido el caso todo lo que se ha podido.

Tenemos pendiente de hacer es una nueva jornada de toma de muestras de ADN con 121 personas que se inscribieron voluntariamente, porque esa sí nos toca en el terreno, y la tercera fase de exhumaciones que estaba programada para mayo pero por el covid no hemos podido ir. Sin embargo, hace unos días la Sección tomó la medida cautelar de ordenar proteger todo el cementerio de Dabeiba. Mientras nosotros podemos volver a acabar las exhumaciones no pueden allí en tierra, sin bóvedas, inhumar ni exhumar a ninguna persona, porque ponen en riesgo el trabajo forense que no hemos acabado.



En el tema del cementerio Las Mercedes, o del contexto de Dabeiba, ¿han llamado a versión a otros miembros de la Fuerza Pública?



Antes de la pandemia fueron tres comparecientes. Ya tenemos identificada otra lista de comparecientes que vamos a citar próximamente.



El año pasado indagaron por las hojas de vida de al menos una decena de ellos de militares…



Sí, pedimos las hojas de vida, pero no es tan fácil, y más con la pandemia. Tenemos mirar si esas personas han sido investigadas o no, a qué unidad militar pertenecían. Antes de llamar a cualquier persona a versión hay que hacer todo un trabajo investigativo que toma tiempo. Dentro de las dificultades que tenemos, hemos seguido documentando y escuchando víctimas y testigos. Estamos esperando poder volver.



Una última pregunta, fuera de contexto: su nombre suena entre los posibles candidatos a la presidencia de la JEP. ¿Está considerando postularse?



No sé, lo estoy hablando con mi familia. Igual ser presidente de la JEP sería un gran honor para cualquiera de los magistrados que la integramos.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Redactor de JUSTICIA

Twitter: @LopezJuanDa