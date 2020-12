Caso Santrich: Embajada de EE. UU. se pronuncia y defiende a la DEA

Este martes se conoció un nuevo capítulo de la polémica por el caso de los 24.000 audios del expediente de 'Jesús Santrich', los cuales la Fiscalía y la DEA le habrían negado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando esta tenía en sus manos el proceso contra el exjefe de las Farc, hoy desertor del proceso de paz y miembro de la disidencia 'Segunda Marquetalia'.



La Embajada de Estados Unidos en Colombia hizo una declaración sobre la cooperación entre los dos países en materia de aplicación de la ley y el proceso de paz, en la cual, sin mencionar el caso, hizo referencia al papel de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) en Colombia.



"La DEA y otras agencias siguen procedimientos sobre el desarrollo de casos y métodos de investigación que cumplen con las leyes de Estados Unidos y Colombia. Cualquier afirmación en sentido contrario no tiene fundamento y solo socava nuestro esfuerzo conjunto para combatir el crimen transnacional", señaló la Embajada.



La embajada también destacó que la DEA y otros representantes de la aplicación de la ley de Estados Unidos en Colombia trabajan en estricto cumplimiento de las normas de ambos países y bajo la supervisión de los fiscales.



Por otra parte, puso de relieve que en los últimos cuatro años el país norteamericano ha contribuido con más de 1.000 millones de dólares a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las Farc, proceso que Estados Unidos apoya.



Para poner en contexto el caso del exguerrillero, hay que recordar que en abril de 2018, el otrora negociador de paz Seuxis Hernández Solarte (alias Jesús Santrich), fue detenido por una acusación de narcotráfico, a solicitud de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.



Recientemente se conoció un video de 'Jesús Santrich' en el cual le agradece a algunos políticos por, supuestamente, defenderlo. Foto: Archivo Particular

Supuestamente, 'Santrich' había participado en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país luego del primero de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigencia el acuerdo de paz, lo que implicaba perder sus beneficios.



Sin embargo, en mayo de 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la libertad del guerrillero, y le aplicó la garantía de no extradición, argumentando que las pruebas no permitían "evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización". Este hecho derivó en la renuncia del Fiscal General de la época, Néstor Humberto Martínez



El 30 de junio del año pasado, 'Santrich' abandonó su esquema de seguridad y desapareció hasta agosto, cuando se conoció un video suyo, junto con otros comandantes de las Farc como 'Iván Márquez' y 'El Paisa', con quienes anunció su regreso a las armas.



La historia de los audios

La discusión sobre el papel de la DEA en el caso 'Santrich' tiene su origen en una revelación hecha por El Espectador el pasado 8 de noviembre, según la cual 24.000 audios del expediente del excomandante de las Farc ‘Jesús Santrich’, que estaban en manos de la DEA y la Fiscalía, le fueron negados a la JEP para su investigación sobre el guerrillero.



El revuelo que despertó el tema derivó en una rueda de prensa extraordinaria citada por la JEP para aclarar su actuación en el caso, que no tardó en recibir respuesta del Fiscal General de la Nación para la época, Néstor Humberto Martínez.



Por un lado, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, dijo que la Sección de Revisión “hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión. Esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria”.

Cifuentes puso de relieve que, por una orden de la Corte Constitucional, la Fiscalía debía remitirle a la JEP el expediente completo del trámite de extradición de Seuxis Pausias Hernández Solarte (alias Jesús Santrich), incluyendo la documentación y el respaldo probatorio (audios y videos) que estuvieran en su poder, no obstante, afirmó el magistrado, aunque algunos de esos videos fueron exhibidos en medios de comunicación, a la jurisdicción no le fueron allegados.



Frente a eso, Néstor Humberto Martínez señaló que, el 26 de julio de 2018, la Fiscalía remitió a la JEP la totalidad del expediente de extradición. Sobre la documentación y el respaldo probatorio que se pidieron además del expediente, aseguró que, “con ánimo de colaboración, el 25 de septiembre de 2018 la Fiscalía procedió a compartir con la JEP pruebas del ente acusador que obraban en una investigación contra el ciudadano Marlon Marín (no de alias Santrich), en la medida en que en las mismas había referencias al señor ‘Santrich’ que le permitirían a la JEP establecer la fecha del delito”.



En cuanto al tema de los 24.000 audios, cuya mayoría le habría sido negada a la JEP, Martínez dijo que la Fiscalía compartió 12 interceptaciones que formaban parte de investigaciones contra Marlon Marín, que contribuían a “validar la declaración jurada en apoyo de la solicitud de extradición contra ‘Santrich’ ”, que había sido formalizada por EE. UU. mediante una nota diplomática del 7 de junio de 2018.



Dijo el exfiscal que en el 2018, al tiempo del trámite de la extradición, “los supuestos 24.000 audios de los que se viene hablando públicamente no formaban parte de un supuesto expediente contra alias Santrich, como lo valida la JEP, sin ningún tipo de corroboración. Es de conocimiento público que la Fiscalía abrió un expediente por narcotráfico contra ‘Santrich’ en el año 2019. Por obvias razones, ese expediente no podía existir en el 2018”.

