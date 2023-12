Así serán las subsalas de JEP para quienes no sean llamados como máximos responsables

Con el propósito de resolver los casos de una gran parte de comparecientes que no serán sancionados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por cuando esta jurisdicción solo juzga y condena a los máximos responsables de los más graves crímenes ocurridos en el conflicto, la JEP creó tres nuevas subsalas para resolver la situación jurídica de por lo menos 6.000 integrantes de la Fuerza Pública.



Según explicó la jurisdicción, las nuevas subsalas Especiales de Conocimiento y Decisión harán parte esencial de la estrategia diseñada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) en la ruta no sancionatoria de la JEP.



Las subsalas se encargarán del estudio de los procesos y trámites necesarios para resolver la situación jurídica de los comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Las nuevas subsalas están divididas en tres grandes subregiones, la primera es la subsala regional 1, que se enfocará en La Guajira, Magdalena, Sucre, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Huila y Tolima; la subsala regional 2 tiene los casos en Chocó, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca; y la subsala regional 3 se encargará de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada, Caquetá, Nariño, Putumayo, Arauca, Boyacá, Caldas, Meta, Quindío, Risaralda, Santander y Cundinamarca.



Las subsalas también se encargarán de revisar los procesos de comparecientes que no clasifiquen en la investigación de los macrocasos por el tiempo en que ocurrieron los hechos, o que hayan hecho parte de unidades militares que no están priorizadas en las investigaciones.





