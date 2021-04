Aplazan encuentro entre Mancuso y Timochenko en Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad informó este jueves que quedó aplazado el encuentro entre el exlíder de las Farc Rodrigo Londoño ('Timochenko') y el exparamilitar Salvatore Mancuso.



La reunión, en la que se esperaba que los excomandantes –y antiguos enemigos a muerte– hicieran aportes de verdad y reconocieran su responsabilidad sobre los hechos del conflicto, estaba prevista para el 21 de abril de 2021.



Según la Comisión, se aplazará "hasta que el proceso de preparación finalice y garantice la dignificación de las víctimas y el aporte a la verdad en el que está comprometida la Comisión".

La entidad aseguró que dará a conocer la nueva fecha para el encuentro

público.



Desde el pasado 18 de marzo, la Comisión viene avanzando en la preparación de esta

ruta de interpelación, que, según informó, contribuye con el objetivo de que le brinde a la sociedad una comprensión de lo que nos ha pasado, y arroje elementos que nos permitan avanzar hacia la no continuidad y no repetición.



Vale señalar que el encuentro fue pedido a través de cartas que enviaron por separado tanto Mancuso como Londoño, quienes han sostenido algunas llamadas y comunicaciones en las que expresan su compromiso con la verdad.



"Para la Comisión, las contribuciones a la verdad y el reconocimiento de

responsabilidades implican fases de preparación relacionadas con las víctimas y con las

personas que soliciten ser escuchadas en su calidad de responsables, por lo cual, estos

espacios deben ser cuidadosamente preparados para que cumplan su objetivo", expresó la entidad en un comunicado.



El pasado 18 de marzo, cuando se pactó la fecha de la primera reunión entre los excomandantes, 'Timochenko' reconoció que en el conflicto se cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. “Hemos llegado a este espacio con el deseo sincero de contribuir a la verdad y así poder reconciliarnos. Lejos de mí está llamar a que se aplaudan los hechos horrorosos que se vieron en la guerra”, señaló.



A su turno, Mancuso aseguró: "Nosotros nos comprometemos a mostrarles más profundamente lo que hay detrás del conflicto".



En su momento, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, dijo en entrevista con EL TIEMPO que no se aceptaría bajo ninguna circunstancia que dicho encuentro sirviera "para la glorificación de quienes cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad".



"Esperamos que se dignifique a las víctimas, y ponernos todos en cuestiones muy concretas para que el conflicto armado interno en Colombia nunca más se vuelva a repetir", dijo el sacerdote.



