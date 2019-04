Andrés París, el exjefe de Farc número 12 que va a JEP por secuestros

Jesús Emilio Carvajalino, mejor conocido como Andrés París durante el conflicto con las Farc, es el décimo segundo exjefe de esa guerrilla que comparece por primera vez ante un tribunal de justicia.



Este jueves comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso que esa justicia abrió contra la antigua cúpula de las Farc por los delitos de secuestro que cometió entre 1993 y 2013.

Su diligencia empezó a las 10 de la mañana en la sede de la JEP en Bogotá. Y, al igual que la de los 11 excomandantes guerrilleros que lo precedieron y de los 56 militares que han comparecido por el caso de los 'falsos positivos', es un acto reservado, personal e indelegable.



Este momento procesal dentro del caso 001, el de secuestro, se denomina versión voluntaria y es para que el sometido a la JEP relate abiertamente su participación en los hechos que se le endilgan.



También para que responda la preguntan que tienen los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que conocen el caso, sobre el informe que presentaron los exjefes guerrilleros con antelación a la versión.



Andrés París, es el bogotano que perteneció al Estado Mayor Conjunto de las Farc. Siempre ha hizo parte del ala política de esa antigua organización guerrillera, se ocupó de las relaciones internacionales y fue uno de los negociadores en el Caguán.



Unos 10 años antes de eso, por el año 1991, intentó hacer contactos en las negociaciones de paz que el Gobierno adelantó con distintas organizaciones guerrilleras.



Fuentes de inteligencia aseguraron que durante el conflicto, París vivió en Venezuela junto a Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las Farc. Así que es previsible que su defensa, no obstante a pertenecer a las instancias de dirección que ordenó la política del secuestro, se fundamente en que estuvo a cargo de otros temas dentro de la organización guerrillera.



Además de París, ya son 11 exjefes de esa guerrilla que rinden su versión dentro del caso 001. Estos son: Mauricio Jaramillo, Martín Cruz Vega, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez), Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich), Édgar López (Pacho Chino), Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo, Fabián Ramírez y Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko).



De acuerdo con el informe de la Fiscalía entregado a la JEP, uno de los informes que fue la base para la apertura del caso, hay 8.163 víctimas identificadas con delitos relacionados al secuestro. Hace unas semanas se había reconocido como tal para actuar dentro de este proceso de la justicia transicional unas 89.



"Las versiones tienen valor de confesión cuando hay aceptación de autoría o participación, además son reservadas y similares a las que se realizan en la justicia ordinaria, cuando se le ordena a una persona a responder a una entrevista o a un interrogatorio de la Fiscalía", ha explicado esa jurisdicción.



Luego de estas versiones voluntarias habrá un espacio para que las víctimas presenten observaciones sobre estas. Las versiones serán trasladadas a ellas no solo para que puedan hacer comentarios, sino también para que soliciten nuevas pruebas.



Los exjefes de las Farc que no han comparecido a esta diligencia son Iván Márquez, Romaña y Hernán Darío Velásquez, conocido como el 'Paisa'.



