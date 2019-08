¿Será Iván Márquez el nuevo jefe de todas las disidencias?

Aunque el exjefe de la guerrilla de las Farc ‘Iván Márquez’ tendría el apoyo económico de ‘Gentil Duarte’, analistas no creen que logre consolidarse como el jefe de las disidencias que han surgido en el país luego del acuerdo de paz.



‘Gentil Duarte’, expulsado en diciembre de 2016 por sus propios compañeros por incumplir los compromisos de la negociación de La Habana, lleva casi tres años manejando el negocio de la droga en el oriente del país, y tiene contacto con carteles mexicanos de la droga, lo que, según las autoridades, le ha generado millonarios ingresos económicos que ahora pondría al servicio de las intenciones del exnegociador de paz que retornó a las armas.



A pesar de esos recursos que financiarían la nueva disidencia, lo cierto es que los otros grupos que nacieron luego del acuerdo están delinquiendo de forma independiente –de hecho, han tenido enfrentamientos entre ellos por el control territorial– y ya no responderían a un mando diferente.

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, aseguró que entre las disidencias hay “intereses muy distintos”, por lo que no sería tan fácil unirlas.



“Los grupos disidentes están dispersos, tienen intereses económicos y políticos que no siempre fluyen, y ya no tienen el poder militar del pasado”, sostuvo Llorente.



En efecto, según señalan hombres de inteligencia, ya ninguna de las disidencias tiene un fin distinto al económico y por esto solo intentan mantener el control de sus rentas ilegales y no estarían interesados en acompañar una organización nacional que los vuelva a poner como objetivos de alto valor de las autoridades, lo que terminaría por afectar sus negocios.



Sobre el llamado a la alianza con el Eln, fuentes de la Fuerza Pública ven difícil que el Comando Central del Eln (Coce) le dé entrada a ‘Márquez’.

Indicaron que el liderazgo que ha asumido en esa organización ilegal alias Pablito sería una piedra en el zapato, pues él no estaría dispuesto a ceder el poder que ha logrado en los últimos años sobre los integrantes más viejos de la organización.



Llorente afirmó que el Eln ha tenido un proceso de fortalecimiento tras la salida de las Farc en los territorios, por lo que tampoco es claro cuál sería su incentivo para unirse al grupo de ‘Márquez’.



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que el Eln y las Farc “siempre han sido rivales”, por lo que el anuncio de ‘Iván Márquez’ es más un mensaje para el Eln de que no va a entrar con esa guerrilla en disputa por su territorio y más bien buscaría un pacto de no agresión.

