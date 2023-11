El desacuerdo del expresidente Álvaro Uribe por decisión de la JEP sobre Mancuso

A través de varias publicaciones en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha cuestionado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su decisión de aceptar el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.



Uno de los últimos cruces con la decisión adoptada por dicha corporación transicional lo hizo este lunes que pasó, cuando se digirió al magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, para decirle que los comentarios de una togada y una funcionaria en su contra son un supuesto prevaricato.



"La presión con amenaza de compulsa al jurídico de la Gobernación de Antioquia de hace 28 años", escribió Uribe, añadiendo que no está de acuerdo en "aceptar a Mancuso sin al menos precarias verificaciones".



Al Presiente de la JEP:



1. Comentarios de Magistrada y funcionaria en mi contra son prevaricato;

2. Presión con amenaza de compulsa al jurídico de la Gobernación de Antioquia de hace 28 años;

3. Aceptar a Mancuso sin al menos precarias verificaciones;

4. Publicar que yo habría… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 20, 2023

Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO - JEP

Eso generó un rechazo del presidente de la JEP, quien le contestó que la entidad es una alta corte del poder judicial, en la que "no admitimos que se hagan cuestionamientos sobre esa autonomía de la jurisdicción o que se hagan ataques personales a nuestros magistrados, o a los miembros de nuestros equipos en una respuesta que más bien debe ser una respuesta judicial”.



La reacción de Uribe se produjo luego de que se conoció que Mancuso mencionó al exjefe de Estado en medio de la masacre de El Aro, en Ituango, donde los paramilitares torturaron a varios campesinos y desplazaron a cerca de 1.000 personas.



"Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno. Y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro", relató Mancuso ante la JEP.



El Aro, Ituango. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Ante esto, el expresidente escribió, entre tantos mensajes, que cuestionaba el "publicar que yo habría tenido conocimiento del Aro porque Mancuso lo dice sin prueba directa y con contradicciones frente a anteriores declaraciones.



Álvaro Uribe también criticó a Mancuso, a quien ha llamado "bandido" en los últimos días. De hecho, escribió en X que pidió a los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que le soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que le reciban una versión libre sobre el paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso.



Este desencuentro de Uribe con la JEP se suma a los otros que ha tenido con las entidades que nacieron con el acuerdo de paz con las extintas Farc en 2016, como la Comisión de la Verdad.



