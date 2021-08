Detalles de la cita entre el expresidente Uribe y la Comisión de la Verdad

En un área abierta de su residencia en Llano Grande, Antoquia, el expresidente de la República y exsenador Álvaro Uribe Vélez, se reunió con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, así como con los comisionados Lucía González y Leyner Palacios, desde las 10 de la mañana de este domingo.



El encuentro se transmitió en vivo a pesar de que ambas partes habían llegado a un acuerdo para que la cita, planeada con anticipación, fuera reservada.



Con alguna interrupción de las mascotas de la casa, recibiendo jugo de mandarina y pandebono, la charla inició con el expresidente Uribe aseverando que considera ilegítimas las instituciones que nacieron tras el Acuerdo de Paz que se alcanzó con las Farc en Cuba en atención a que fue el 'No' el que ganó el plebiscito que buscaba refrendarlo.



"Yo no puedo reconocer la legitimidad de las instituciones derivadas del proceso de la Habana, por muchas razones, una de ellas por el desconocimiento del plebiscito", dijo el expresidente, quien se ubicó en una mesa vestida con un tradicional mantel tejido de cara al padre de Roux que estaba en una amplía silla de madera ubicada al lado.



Y lo reiteró varias veces: "Las instituciones que surgieron de La Habana son ilegitimas".



El padre de Roux aseveró que el único interés es jugarse por la verdad, cueste lo que costare. "Las cosas no son verdad porque las dijo (Juan Manuel Santos), las cosas no son verdad porque las dijo (Álvaro Uribe). Acá no tenemos candidatos, no estamos metidos en campaña, no tenemos enemigos, queremos jugarnos por la verdad, cueste lo que nos costare" , señaló.



Luego de ello, el expresidente hizo una exposición que duró cerca de dos horas, de diferentes hechos de la historia política del país como el fenómeno de los 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales; el paramilitarismo, su rol con la fuerza pública, la desmovilización y la Ley de Justicia y Paz; las Convivir en Antioquia; los hechos de violencias que él y su familia han enfrentado, hasta decir que no debe recibir advertencias sobre el dolor de las víctimas por ello; y hechos de connotación nacional.



En todo la exposición, el expresidente Uribe no mencionó al expresidente Juan Manuel Santos, sino que hizo referencia a este en su rol de Ministro de Defensa de su Gobierno.



Luego, al momento de las preguntas del padre de Roux, Tomás Uribe, uno de sus hijos, intervino en la charla en favor de su padre y en contra de Juan Manuel Santos en relación con los 'falsos positivos'.



Incluso, luego de una acalorada discusión, el expresidente le dijo al padre de Roux que no quería responderle como a hecho con periodistas, con la frase "siguiente pregunta", dado que es su intención de contestar todas las preguntas que tenga el presidente de la Comisión de la Verdad.



'Falsos positivos'

El expresidente Uribe arrancó por señalar que para él era muy difícil creer que para él, era muy difícil creer que estas situaciones en donde las Fuerzas Militares reportaban como bajas en combate a civiles inocentes, realmente ocurriera pero que siempre procuró actuar a tiempo.



Sobre el caso de 'Soacha', en donde más de 13 jóvenes fueron asesinados de esta manera y econtrados por sus familiares -en algunos casos-, meses después en Ocaña, Norte de Santander, el expresidente aseguró que en medio de una reunión con las madres de las víctimas escuchó a algunas decir que algunos de ellos habían sido "seducidos por una oportunidad para ganar dinero".



Según dijo, fue ello lo que lo llevo a decir que las víctimas "no estarían recogiendo café". Uribe calificó esa frase como un error: "fui inducido a error por lo que escuché, eso al principio no lo creía ni la Fiscalía ni las Fuerzas Armadas".



"Las comprendí, comparto su dolor, porque cuando uno ha vivido todo lo que yo viví de dolor, el dolor no se quita", dijo. Luego, insistió en que fue iniciativa suya, luego de presentación del entonces ministro de Defensa, de retirar a 27 altos oficiales en 2008 que -dijo- salieron a relucir por falta de diligencia y cuidado, y solo uno de ellos directamente en los hechos.



"Para mi lo importan no era la credibilidad. Era una decisión muy dolorosa pero la tomé", dijo Uribe, quien aseguró que fue una pesquisa de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos la que permitió la identificación de las personas muertas en Cimitarra y en Ocaña.



Entre los elementos más relevantes de esta charla está el pedido que hizo el expresidente para que se investigue el rol que tuvo el narcotráfico en la comisión de 'falsos positivos', luego de recordar cómo, a instancias de las Naciones Unidas, se entrevistó siendo presidente con un militar -testigo- que resaltó que los asesinatos de civiles en Ocaña se habrían hecho para proteger al narcotráfico.



Más avanzado el encuentro, Uribe Vélez insistió en que ello debe investigarse, así como los efectos que tuvo encasillar a una persona como presunto colaborador de las Autodefensas o de las guerrillas. "¿Se ha investigado cuántos de los 'falsos positivos' se dieron a que señalaban a personas que terminaron asesinadas como colabores de grupos ilegales? Es es un tema muy importante. Se necesita superar los señalamientos", dijo.

Uribe habla de los falsos positivos El exmandatario aclaró que la política de seguridad democrática, bandera de su gobierno, privilegió la desmovilización sobre las bajas en combate. Foto: EL TIEMPO

Además, solicitó "mirar cuál es la época en que paramilitares colaboraron con Ejército".



Sobre si estos casos obedecían a presiones, el expresidente Uribe dijo que él sí llamaba a los comandantes, en su afán de producir resultados, pero que así lo hizo en todos los campos, y sin pedir nunca que se saltaran la Constitución y la Ley.



"No hay un soldado o un Policía de Colombia que pueda decir que le de mi mal ejemplo de palabra o de obra", dijo.



Además, insistió en que "la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia sino del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes".



Uribe Vélez además, dijo que su Gobierno nunca dio incentivos a los miembros de las Fuerzas Armadas y dijo que confió en las Fuerzas Armadas para los temas de ascensos de oficiales. "Estoy seguro que nunca se habrían promovido ascensos si dentro del récord operativo hubiera habido dudas sobre bajas ilegítimas, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales", dijo.



De otro lado, el expresidente hizo un reproche sobre la diferencia de cifras entre Fiscalía, Cinep, Centro Nacional de Memoria Histórica y algunas ONGs. Y aseguró que hay unas ONG creíbles y "otras que son muy sesgadas contra mi gobierno y contra mi persona".

El rifirrafe

En la segunda parte del encuentro, hubo un un momento de tensión por diferencias de criterio sobre los 'falsos positivos'.



El padre de Roux apuntó que hubo múltiples denuncias, por lo menos desde 2003 y afirmó que solo se hizo un estudio de fondo en 2007, que llevó a la decisión de 2008 de retirar a los 27 generales.



Ante eso, Uribe replicó. "Padre, ustedes no me escucharon en ninguna cosa. Desde 2004 y antes se tomaron unas decisiones de investigación y esas investigaciones tomaron mucho tiempo", dijo.



Al ser preguntado por el padre de Roux, quien estimó que aún lo hecho por el Gobierno la ley no se habría cumplido ante la cantidad de víctimas, el expresidente insistió en que se ordenó que los casos pasaran a la justicia ordinaria.



"Aquí no se puede seguir con la tesis de que esto lo resolvió un ministro", dijo al indicar que todo su gobierno apoyó el combate de ello y desestimar que esto haya sido acabado con la destitución de los militares en 2008.



"Hay 1800 personas condenadas. Cómo me va a decir que eso no sirve padre. Eso es un sesgo de su reverencia", le dijo.

"Yo no puedo aceptarle padre, cuando todos (sus ministros de Defensa) hicieron ese esfuerzo, que usted me presente simplemente como causa del freno de los falsos positivos, que me presente simplemente la decisión que se tomó en 2008, cuando se venía trabajando desde atrás en eso", agregó Uribe.



Ante ello, el padre de Roux dijo: "Yo no le he nombrado a ninguna persona". Y Uribe contestó: "Me he visto obligado padre, no necesita nombrarlos, con que me diga que eso se resolvió en el 2008, es suficiente padre, a buenos entendedores pocas palabras".



Luego, el padre de Roux le dice a Uribe que cada mes que se demoraba la salida, había por lo menos 100 muertos más, ante lo cual el expresidente dijo que sus colaboradores estaban no estaban perdiendo el tiempo, sino que estaban trabajando.



En medio de una discusión que iba subiendo el tono, Tomás Uribe, hijo del expresidente interrumpió: "Es que para tomar esa decisión (sacar a los 27 militares en 2008) se necesitaba un proceso previo que fue el que...Padre, hay un hecho estadístico y es que el 57 % de los falsos positivos ocurrieron en el Ministerio de Juan Manuel Santos. Eso explotó con Santos. ¿Usted pregunta donde explotó? Explotó con Juan Manuel Santos".



Luego, hubo un cruce de palabras mientras la comisionada de la Verdad Lucía González buscó hacer una pregunta, y el expresidente le contestó: "No, Lucía, tú eres muy sesgada". Ante el reclamo de la funcionaria, Tomás Uribe ripostó: "Por el mismo trato que le diste a Santos. Lucía. Es que a Santos lo trataste como el gran hombre. Allá lloró y ustedes no lo increparon en nada", dijo.



Ante ello, la comisionada González respondió que ella no estuvo en la cita que cumplió el expresidente Santos ante dicha entidad.



Luego de ese momento de tensión, el expresidente contestó la pregunta del padre de Roux: Muchos dicen, Uribe exigía resultados, esa es la gran acusación que me hacen a mi, Uribe exigía resultados en todo, padre, en todo y toda mi vida. Eso ha sido una norma de vida padre, exigir resultados con ética, con transparencia. Entonces, qué explico yo: que unos incapaces creían que producir resultados era producir crímenes", dijo.



'Ha faltado investigar el tema del narcotráfico' Álvaro Uribe El expresidente se reunió con el padre Francisco De Roux y otros miembros de la Comisión de la Verdad. Foto: EL TIEMPO

Política de Derechos Humanos

Sobre el decreto 2002 de 2002, que adoptó medidas para el control del orden público y se definieron las zonas de rehabilitación y consolidación, que luego la Corte Constitucional tumbó, el expresidente Uribe dijo que se equivocó con su expedición.



Además, dijo que nunca se buscó contar muertos o hacer bombardeos o fumigaciones de cultivos de uso ilícito indiscriminadas, al tiempo que lamentó que oficiales hayan sido condenadas por bombardeo a unos oficiales en Santo Domingo, Arauca, en diciembre de 1998, que dejó 17 víctimas.



Además, resaltó que en su gobierno se aumentó la planta de fiscales de derechos humanos, dijo que se reunía constantemente con centrales obreras por los asesinatos de sindicalistas y afirmó que "la intimidación al periodismo cedió en Colombia" gracias a la Seguridad Democrática.



Luego, señaló que fue el Consejo de Estado que anuló un acuerdo de 2004 que firmó Camilo Ospina con la Fiscalía para que esta entidad y no la Justicia Penal Militar la que abordara la investigación inicial sobre personas dadas de baja. Uribe dijo que luego de la decisión se buscó que el cadáver de cada persona dada en combate solo se podía recuperar por el CTI y no mover por las Fuerzas Armadas.



Además, el expresidente defendió la red de cooperantes de la política de seguridad democrática al indicar que en cada brigada del Ejército había un oficial de alta graduación responsable de ello.

Gobernación de Antioquia y Convivir

El expresidente dijo que cuando llegó a la Gobernación encontró un contexto guerrillero y paramilitar e insistió en que las Convivir, no fueron objeto de su creación pues ley que la permitió y el decreto que las desarrolló fueron anteriores a su llegada a la Gobernación.



"En el país hubo aproximadamente 700 Convivir y en la Gobernación de Antioquia hubo 69", dijo al señalar que eran vigiladas por la Superintendencia del sector. Al tiempo, reconoció como un error que un discurso haya dicho que esas organizaciones de civiles, debían portar armas largas.



"Por el desespero de ver tanta violencia. Ese error se quedó en el discurso, nunca se le concedieron y además no podía hacerlo yo", dijo.



Además, señaló que en la Gobernación se hacían consejos de seguridad con todos los sectores afectados por múltiples delitos, resaltó que cuando la guerrilla asesinó a algunos, nombró militares encargados hasta que la Corte lo tumbó.



También dijo que apoyó a todos los generales de Antioquia, incluido el general Carlos Ospina, quien debió verificar las denuncias de que en Ituango había relación entre paramilitares y Fuerza Pública. "Él dijo que había revisado y que no había encontrado eso. Si la hubo, se la escondieron", dijo.



Sobre el crimen del presidente del Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle, el expresidente reiteró que se reunión con él y que tramitó las denuncias que este le hizo sobre dichos nexos, que viajó a Ituango con él y que, cuando Valle hizo denuncias públicas contra el general Ospina, él salió a defender al oficial en público.



"¿Qué tiene que ver ese debate con el asesinato de Jesús María Valle? ¿Cuándo han asesinado a mis contradictores políticos?", dijo al indicar que ese crimen sucedió cuando estaba fuera del país.



Además, también rechazó el señalamiento que se le ha hecho sobre el caso de la masacre de El Aro.



Una razón por la que desconocía el "conflicto"

El expresidente aseguró que las Fuerzas Armadas han sido democráticas y constitucionales, nunca al servicio de dictaduras como el caso de la Argentina del general Rafael Videla en 1976 o en el Chile de Augusto Pinochet.



Según dijo Uribe Vélez, en esas regiones hubo guerras civiles entre gobiernos dictatoriales y civiles en armas que fueron llamadas "conflicto". "Esa esa una de las razones por las cuales no reconocí el conflicto", dijo.



La JEP, el trato a militares y guerilleros

En su exposición, el expresidente Uribe insistió en que "es muy grave" equiparar a las integrantes de las extintas Farc con los integrantes de las Fuerzas Militares a instancias de la justicia especial.



De hecho, hizo una grave aseveración: "Los militares los están forzando a reconocer delitos en aras de proteger la libertad. Por eso he dicho que se debe reformar a la JEP para tener una justicia imparcial para las Fuerzas Armadas".



Además, dijo que los delitos de la guerrilla y de los paramilitares deben ponerse en contexto, en una línea de tiempo, al descalificar todas las actuaciones y luego pasar a expresar su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional de que no se podía aplicar la sedición a los paramilitares como decía la Ley de Justicia y Paz que su gobierno promovió.



El indulto al M-19

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien promovió el indulto a los integrantes del M-19, dijo que lo hizo de buena fe y que, tal vez, se equivocó.



En su exposición, Uribe señaló que ha recibido múltiples reproches de congresistas por ello pero indicó que en ese momento las condiciones eran diferentes, Colombia no estaba en la Corte Penal Internacional y no había las restricciones legales para indulto que hay hoy en Colombia.



"Yo recuerdo ahora en mi época de senador viejo los reproches de unos senadores y bueno afortundamente (lo que hice) fue público. Seguramente me equivoqué", dijo.



Pude ser amigo de Mancuso, pero no fue así

El expresidente Álvaro Uribe dijo que nunca habló con paramilitares y aceptó que conoció a Salvatore Mancuso, quien era un prestante ganadero de Córdoba antes de volverse parte de las Autodefensas, pero solo de saludo.



"Yo pude ser amigo de él y no lo fui por casualidad", dijo al señalar que la familia de Mancuso era reconocida en Córdoba.



El dolor y su familia

"Si a mi me hubiera movido el odio no hubiera aspirado a la gobernación y a la Presidencia. Yo tengo un temperamento que me impide mentir", dijo.



El expresidente Uribe hizo especial énfasis en el dolor que le provocó el asesinato de su padre, el 16 de junio de 1983, en atentado en el que su hermano se salvó, y señaló los atentados de los que fue víctima a lo largo de los años, incluyendo uno, saliendo de San Francisco, Antioquia, en el que incluso tuvo que tomar una metralleta para defenderse, aunque esta estaba obstruida.



"Yo nací en medio de la violencia política. Toda mí llegada al uso de razón es oyendo esos asesinatos de la violencia política, viendo a mis padres desesperados por es. Nos tocan todas las violencias en el campo, en la vida universitaria. Mi familia es víctima aunque nunca se ha declarado como tal. Cuántas personas han asesinado estando a mi lado. Cuánto dolor me ha causado eso. O sea, aquí advertencias de dolor no tenemos que hacer", dijo.



