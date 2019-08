Álvaro Leyva confirma que expara 'Macaco' quiere ir a la JEP

Álvaro Leyva Durán, quien fue facilitador del acuerdo de paz con las Farc, anunció hoy vía Twitter que conversó con Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', excomandante del 'Bloque Central Bolívar' de las AUC, y este le manifestó su deseo de contar lo que sabe en la JEP y la Comisión de la Verdad.

'Macaco' fue uno de los exparamilitares extraditados a Estados Unidos en 2008, durante del proceso de Justicia y Paz. En julio de este año, cuando ya había recobrado la libertad, Jiménez fue deportado hacia Colombia, donde apenas aterrizó fue llevado a la cárcel La Picota.

Estuve con Carlos Mario Jiménez, 'Macaco'. Quiere entrar al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Léase JEP y Comisión de la Verdad. Buena noticia para el país y las víctimas. Se aproxima la hora de la verdad. Destaparía muchas ollas sin importar quien tiemble. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) August 25, 2019

Se le investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y homicidio agravado. El Bloque que estuvo bajo su mando dejó cerca de cinco mil víctimas directas e indirectas.

Desde su regreso a Colombia, Jiménez manifestó en un comunicado que quería rehacer su vida y colaborar con la justicia, sobretodo con la verdad.

"En el pasado causé mucho dolor y sufrimiento a las víctimas. Soy consciente de que no me alcanzará la vida para solicitar de ellas que me concedan el perdón y darles las explicaciones necesarias para aliviar su sufrimiento", dijo entonces.



