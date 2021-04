Álvaro Gómez Hurtado: razones por las que familia no cree en las Farc

Dos de los antiguos jefes de las Farc, Rodrigo Londoño 'Timochenko' y Julián Gallo 'Carlos Antonio Lozada' ya han hablado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el asesinado del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado, luego de haber admitido, en octubre pasado, que esa guerrilla orquestó la muerte del excandidato presidencial.



Sin embargo, sus versiones no convencen a la familia de Gómez, que ha hecho fuertes críticas a este reconocimiento y ha sostenido, desde hace varios años, que la muerte del político fue un crimen de Estado.

(Lea también: El mensaje de la familia de Álvaro Gómez en la JEP)

Este martes, la JEP escuchó a Lozada y en la audiencia hubo fuertes cuestionamientos de la familia de Gómez en un interrogatorio que hizo Mauricio Gómez, hijo del político, quien dio a conocer una carta enviada en 1985 por los máximos líderes de las Farc al dirigente conservador, en la que lo invitaban a conversar.



Así mismo, aseguró que en 1988 –cuando su padre fue secuestrado por el M-19– su hermana habló con Manuel Marulanda, comandante en jefe de las Farc , quien le dijo que no lo tenía retenido, lo respetaba y nunca le causaría ningún daño. Para las víctimas, estos dos hechos ponen en entredicho la versión de Lozada.

Facebook Twitter Linkedin

Esta carta fue enviada el 5 de abril de 1995 Foto: Archivo particular

(Le puede interesar: Caso Álvaro Gómez: las revelaciones tras nueva audiencia en JEP)

Esos dos comentarios que hizo el hijo de Gómez se suman al escepticismo que desde el momento en que los antiguos jefes de las Farc hablaron por primera vez de su presunto responsabilidad en estos hechos ha tenido la familia del político.



Por ejemplo, en un debate organizado por la Universidad Sergio Arboleda en noviembre pasado Mauricio Gómez ya había dicho: "Las Farc hacen un hecho revolucionario por excelencia, que es asesinar al principal enemigo de sus ideas, ¿y ese hecho lo hacen para no reivindicarlo? No solo no lo reivindicaron, sino que se lo guardaron 25 años".



Y es que para la familia del líder político el asesinato fue un crimen de Estado, como ha asegurado en varias oportunidades Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado y representante de la familia en el proceso penal.

(Además: Duros cuestionamientos a versión de Farc en magnicidio de Álvaro Gómez)

El abogado dijo en ese mismo debate de la Sergio Arboleda que si se acepta la versión de las Farc, los entes investigadores se tomarán "miles de horas" de pesquisas intentando establecer los hechos, "sabiendo que esa hipótesis es falsa y, mientras tanto, las 332 pruebas que se han reunido sobre la hipótesis del crimen de Estado en la administración de Ernesto Samper, van a quedar detenidas, en un trancón investigativo".



Para ellos está más que probado que tras la muerte de Álvaro Gómez Hurtado fue orquestada por miembros del gobierno.



Descifras la verdad está ahora en manos tanto de la Jurisdicción Especial para la Paz como de la justicia ordinaria ya que, si bien la JEP investiga este caso por la confesión de los exguerrilleros, en la Fiscalía continúan también las labores investigativas frente a otras hipótesis en el caso, como la participación de carteles del narcotráfico.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com