Aunque la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP revisará el recurso de los abogados de 'Otoniel' contra la decisión de no concederle la 'garantía de no extradición', sigue en firme el envío del capo del 'clan del Golfo' a los Estados Unidos, luego de que tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno aprobaron su extradición.



Esto porque, aunque la Sección de Apelación tendrá que revisar el recurso de los abogados contra el auto que el 7 de marzo pasado negó la medida cautelar para que no se enviara a 'Otoniel', esa revisión no suspende los trámites que ya están en curso en la justicia ordinaria.

El auto que admitió la apelación dentro de la JEP simplemente ordena el traslado del recurso presentado por los abogados para el estudio de la Sección de Apelación.



"Conceder en el efecto suspensivo, el recurso de apelación, interpuesto por la defensa del señor Dairo Antonio Úsuga David contra el ordinal segundo de la parte resolutiva del auto de 7 de marzo de 2022, mediante el cual, se negó la medida cautelar solicitada por el señor Úsuga David. En consecuencia, se dispone su remisión inmediata a la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, para lo de su competencia", dice la determinación.



Además, de acuerdo con fuentes consultadas, lo más probable sería que la Sección de Apelación ratifique la decisión del 7 de marzo.



De otro lado, sumado a que a Úsuga ya se le había negado la garantía de no extradición, que es solo para comparecientes ante la JEP, que es un tribunal creado para juzgar crímenes cometidos por las Farc, la Fuerza Pública o terceros civiles no combatientes, la JEP también le cerró las puertas al capo.



'Otoniel' había pedido su sometimiento como tercero civil y hasta había ofrecido hablar de generales del Ejército que habrían tenido vínculos con paramilitares, pero el 25 de marzo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó su solicitud, al determinar que el narcotraficante no logró aportar pruebas suficientes que lo acrediten como un tercero colaborador civil.



#Atención: La JEP rechazó la solicitud de sometimiento como tercero a esta Jurisdicción de Dairo Antonio Úsuga David, conocido como “Otoniel”. La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 25, 2022

Además de rechazar el sometimiento, la Sala de Definición informó de esa decisión a la Corte Suprema de Justicia, a la Sección de Revisión, a la Sección de Ausencia de Reconocimiento y a la Sala de Reconocimiento de la JEP, esta última en donde Úsuga David ha dado su testimonio dentro del caso 04, que investiga la situación territorial del Urabá, y el caso 03, conocido como el de 'falsos positivos'.



Así las cosas, la extradición de 'Otoniel' a Estados Unidos sigue en firme y se cumpliría en los próximos días.

