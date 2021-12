La audiencia reservada de Dairo Antonio Úsuga ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no pudo llevarse a cabo.



El jefe máximo del 'clan del Golfo', conocido como 'Otoniel', no quiso declarar ante el tribunal transicional, que lo llamó como testigo dentro del macrocaso 04, que investiga la situación territorial en Urabá, región en la que ha actuado por décadas.



De acuerdo con fuentes en la JEP, la razón principal del silencio de 'Otoniel' es que no quiere autoincriminarse.

De hecho, este diario conoció que el abogado del narcotraficante, Jorge Luis Gutiérrez, alegó que no conoce los procesos por los que lo juzgan o investigan en la justicia ordinaria y no ha podido ejercer la defensa técnica en el caso.



EL TIEMPO se comunicó con el abogado, quien aseguró que, por decisión de la defensa, no se darán declaraciones dado que la diligencia sigue en curso (también fue citado para este 21 de diciembre).



La negativa de Úsuga a declarar, sin embargo, representa un vacío de peso en el esclarecimiento del conflicto en el Urabá.

"El testimonio del señor Dairo Antonio Úsuga David es pertinente por ser testigo presencial de hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado de carácter no internacional en la región del Urabá. El testimonio resulta pues un medio útil para contrastar la diversa información con la que cuenta sobre hechos de violencia de la región de Urabá y que ha obtenido el Despacho de informes de organizaciones de víctimas, instituciones del Estado, de versiones voluntarias recibidas y de otras declaraciones ya practicadas", se lee en el auto de citación expedido por la JEP.



Alias Otoniel fue capturado el pasado 23 de octubre y en este momento está en trámite su extradición a Estados Unidos. En el poco tiempo que tiene ese proceso en la Corte Suprema de Justicia, el jefe del clan ya le ha dado poder a tres abogados distintos.

La primera fue Ángela Milena López Gómez, quien luego fue cambiada por Gustavo Perdomo Ceballos. El pasado 15 de diciembre, la Corte le informó a este último que 'Otoniel' le confirió el poder a Ricardo Pineda Torres.



