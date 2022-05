Tras haber rendido testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso por 'falsos positivos', la JEP compulsó copias con la información que entregó Dairo Antonio Úsuga David, 'Otoniel', máximo jefe del 'clan del Golfo', a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.



En diligencias que se surtieron el 23 de marzo, 19 y 20 de abril, alias Otoniel dio cuenta de la posible participación de personas e instituciones en conductas delictivas relacionadas con la organización ilegal.



En total, según el auto de la JEP al respecto, 63 personas fueron mencionadas por el capo.

"El señor Dario Antonio Úsuga David realizó en su declaración las siguientes afirmaciones relevantes que presuntamente demostrarían diversas asociaciones entre el ejército nacional, autoridades políticas y terceros con la organización criminal a la que pertenece el testigo y que afectan contra la administración y la seguridad pública", se lee en el documento de la JEP que luego prosigue con citas textuales de las versiones de 'Otoniel'.



Por ejemplo, se citan manifestaciones que hizo el narcotraficante sobre el exgobernador de Antioquia y hoy candidato presidencial Luis Pérez: "Si había un político que si iba mucho a la región (…) en las gaitanistas como en el 2009 fue un ex alcalde de Medellín, él mantenía mucho con Salvador, 'Mi Sangre', de la oficina de Medellín que estaba abajo en el Urabá con nosotros. Iba mucho el ex alcalde que ahora es candidato. Mantenía allá en Catalina por todo lado. Este Pérez, Luis Pérez, fue ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia”, se lee decir a 'Otoniel'.



Pérez ha negado haber tenido algún vínculo con la organización ilegal.



Además de Pérez, hay menciones al exsenador Milton Rodríguez Sarmiento. "Otro senador que sí habló conmigo que era de por aquí de Gachalá, este Milton Rodríguez. Con ese si yo hablé personal varias veces. Esa zona que yo manejaba era Gachalá, Gachetá, las zonas que yo manejaba abajo en el piedemonte llanero. El iba a hablar de apoyo político. Miltón bajó a hablar conmigo como 2 veces. Había un muchacho William Mayorga que era el que los llevaba a ellos, a los políticos de toda esa zona”, se lee.



El capo del 'clan del Golfo' también habló de varios militares como el excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe.



Algunas universidades también salen mencionadas. Por ejemplo, 'Otoniel' les dijo a los magistrados de la JEP que hubo "unos contratos muy grandes la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda también, con el conocimiento de la organización total” (…) “en esa epoca la Universidad de Cartagena era una de los que hizo los contratos grandes allá. Allí está el Hospital directamente el Gobernador lo dio a la organización. (...)".



Así como hospitales: "El Hospital de Yopal fue asignado el contrato a la gente de Los Buitragos. Cuando se comenzó la guerra que ya 'Martín Llanos' perdió, ya el Bloque Centauros quedó encargado del contrato del hospital. Fue asignado directamente a la

organización".



Además de sus declaracines, Úsuga David también le entregó a la JEP el 20 de abril dos documentos en los que relacionan personas, empresas e instituciones, presuntamente comprometidas en hechos de corrupción en asocio con la organización criminal.



Uno de los documentos, dice el auto reservado de la JEP, contiene un listado con nombres de personas, empresas e instituciones, cada uno con el objeto del contrato y su valor, en 7 folios.



El segundo documento es la resolución No. 0319 de 2004 “por medio de la cual decreta la terminación unilateral del convenio administrativo No. 867-02 de la Gobernación de Casanare (suscribe el Gobernador Miguel Ángel Pérez Suárez) con la Universidad de Cartagena (representante legal, suscribe Sergio Manuel Hernández Gamarra)".



La lista completa

A partir de las declaraciones y documentos entregados por el máximo cabecilla del 'clan del Golfo', la JEP elaboró un listado final de 63 personas e instituciones con aparentes vínculos ilegales con la organización. Estas son:



-Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia.

-Miguel Ángel Pinto, Senador de la República.

-Miltón Rodríguez Sarmiento, exsenador de la República.

-Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador de la República.

- Sabas Pretelt de la Vega, exministro del Interior y de Justicia y ex embajador.

-Jorge Camilo Abril Tarache, exrepresentante a la Cámara por el Departamento de Casanare.

- Jorge Noguera Cortes, exdirector del DAS.

- Alan Edmundo Jara Urzola, exgobernador del Meta.

- William Hernán Pérez Espinel, exgobernador de Casanare.

- Miguel Ángel Pérez Suárez, exgobernador de Casanare.

- Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, exgobernador de Casanare.

- Heli Cala López, exgobernador (e) de Casanare.

- Héctor Orlando Piragauta Rodríguez, exdirector Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA).

- Universidad Sergio Arboleda.

- Universidad de Cartagena.

- Ecopetrol.

-Nelson Ricardo Mariño Velandia, exconcejal de Yopal.

-Narda Consuelo Perilla, exsecretaria de hacienda del departamento de Casanare.

-Jacobo Rivera, exsecretario de agricultura del departamento de Casanare.

-Luis García, ex concejal de Yopal.

- Alirio Castañeda, exdiputado a la asamblea de Casanare.

- Milton Álvarez, exdiputado a la asamblea de Casanare.

- Alciaviades Saamanca, exdiputado a la asamblea de Casanare.

- William Mayorga Suárez, policía retirado.

- Arnulfo Peñuela Marín.

- José Rodolfo Pérez.

- Leonidas Ortega.

- Víctor Chávez.

- Saúl Masmelas.

- José López.

- Luis López.

- Marco Tulio Ruiz.

- Carlos Robles.

- Carlos Alaque.

- Nicolás Arenas.

- Luis Mesa Ballesteros.

- Jaime Humberto Afanador.

-Eduardo Cabrera.

- Sergio Alonzo Buron Gélvez.

- Miguel Antonio Orjuela.

- Luis Fernando Escobar.

- Oscar Fernando González.

- Raúl Patiño.

- Manuel Corredor.

- Alexander Ramírez.

- Cesar Suárez.

- Leonardo Martínez.

- Orlando Quintero.

-Jorge Cardoso.

- José Samudio.

- Fernando Zabaleta.

- William Mendoza.

- Marco Aurelio, alias Curro.

- Juan José Suba.

- Fabiano Gil.

- Libardo Holguín.

- José René González.

- José Rodolfo Pérez.

- Mildre Preciado.

- Oscar Jiménez.

- Santiago Marín.

- Nilson Gámez.

-Orlando Vesga.

La compulsa de copias

Toda vez que en este listado hay terceros civiles (presuntamente contratistas con el estado, no sometidos a la JEP) y aforados constitucionales y legales, ajenos a la competencia de la JEP, la jurisdicción envió esa información a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema que sí tienen competencia sobre esas personas.



En el auto de la JEP también se solicita a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que, en el plazo de un un mes contado a partir de la notificación de esta decisión, informe la dependencia y el funcionario al que le fue asignada la indagación con ocasión a la presente compulsa de copias y su estado.



De otro lado, aunque 'Otoniel' también mencionó a los generales (r) Mario Montoya, Rito Alejo del Río Rojas y Leonardo Barrera Gordillo, así como de otros oficiales del Ejército, esa información se remitió a la Sala de Reconocimiento de Verdad para

lo de su competencia, puesto que los militares sí son sujeto de investigación por parte de la propia JEP.

