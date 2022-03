Pese a que hace pocos días el capo Dairo Antonio Úsuga David, 'Otoniel', jefe del 'clan del Golfo', había tocado las puertas de la JEP y ofrecido hablar de generales que habrían tenido vínculos con paramilitares, entre otros temas, esa posibilidad quedó cerrada.



(Lea también: ¿Qué va a contar 'Otoniel' en JEP? Detalles de su propuesta y revelaciones)



Este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó rechazar la solicitud de sometimiento como tercero que había presentado el narcotraficante, quien fue capturado en octubre del 2021.



(Le puede interesar: Extraditan a Estados Unidos a alias Nicolás, cabecilla del 'clan del Golfo')

#Atención: La JEP rechazó la solicitud de sometimiento como tercero a esta Jurisdicción de Dairo Antonio Úsuga David, conocido como “Otoniel”. La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 25, 2022

Desde diciembre del año pasado Úsuga había comenzado a rendir declaración ante la JEP en varios casos, como el macrocaso que investiga esa jurisdicción por la situación del conflicto en Urabá, pero en febrero de este año el capo presentó una solicitud formal para entrar a la jurisdicción.



Incluso, el hombre había pedido que se le apliacara la garantía de no extradición para evitar ser enviado a Estados Unidos, que lo requiere para que responda por cargos de narcotráfico.



(Puede interesarle: Policía teme que 'Otoniel' se intente fugar por una ventana o tome rehenes)



Con la decisión de la JEP esa posibilidad queda descartada, más aún porque el 14 de marzo pasado la Corte Suprema de Justicia no accedió a una solicitud que había hecho la defensa de alias Otoniel de suspender el trámite de extradición a Estados Unidos.



La Sala Penal de la Corte, que tiene en sus manos el estudio para dar el concepto sobre la extradición de 'Otoniel', determinó que él no figura como integrante de las Farc en los listados entregados por la guerrilla en la desmovilización, por lo que no tiene las calidades para hacer parte del Sistema Integral de Paz.



(Más notas: Alias Otoniel pidió ser aceptado en la JEP y salpicó a militares)

justicia@eltiempo.com