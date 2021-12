Este martes, en medio de una diligencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el caso 04 relativo a la situación por el conflicto en Urabá, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, rompió su silencio.



El lunes, durante la misma diligencia a la que fue citado como testigo, el capo no había querido declarar y según mencionaron fuentes, la razón principal de su silencio era que no quería autoincriminarse.



Pero este martes, Úsuga respondió a algunas de las preguntas formuladas por los asistentes a la diligencia.



Fuentes cercanas al proceso indicaron que en la citación de este martes el capo aseguró que en octubre pasado él se entregó voluntariamente a las autoridades.



El 23 de octubre la captura del capo fue anunciada por el Gobierno nacional y la Fuerza Pública como un golpe al 'clan del Golfo', grupo criminal que comandaba 'Otoniel', y según dijeron las autoridades en ese momento, este resultado se concretó gracias a una milimétrica operación.



No obstante, Úsuga afirmó que había operativos en la región y él decidió ir donde estaban un cabo y cuatro soldados a entregarse, preocupado porque le respetaran la vida.



Incluso, 'Otoniel' detalló ante la JEP que el día de su detención él dejó a los integrantes de su seguridad con los que estaba, se quitó la camisa para mostrar que no estaba armado, y pidió que le respetaran la vida.



Las fuentes detallaron así mismo que durante la diligencia, que aún continúa, 'Otoniel' afirmó que el 'clan del Golfo' está interesado en negociar paz con el gobierno, pero que como él está completamente aislado en su lugar de detención, no ha podido adelantar ningún contacto.



Sobre su aislamiento también refirió, de acuerdo con las fuentes, que sus abogados ni siquiera han podido entrevistarse con él ni saben cuáles son todas las investigaciones que hay en su contra, más allá de lo que se ha hecho público en medios de comunicación.

Víctimas le enviaron una carta

De acuerdo con las fuentes consultadas, el cambio de actitud de Úsuga David, que el lunes no quiso declarar pero sí habló este martes, se dio luego de que recibió una carta de parte de varias organizaciones de víctimas de Chocó y Antioquia.



En la misiva de carácter privado, las víctimas le decían a 'Otoniel' que lamentaban que fuera a ser extraditado porque él guarda muchas verdades sobre lo sucedido en medio del conflicto armado que muchas personas, a hoy, siguen padeciendo.



"Usted, hijo de muchas guerras, nosotros también viviendo esas guerras desde otro lugar, creemos que nos merecemos otra vida distinta, sin zozobra, sin terror y su verdad nos ayudaría mucho a que los territorios dónde operan las AGC muestren a los que están detrás (empresarios, traficantes de drogas, en fin). Nuestras comunidades, nuestra región, su vida y la nuestra no merecen estar así", dice un extracto de la carta.



Las organizaciones invitaron así mismo a 'Otoniel' a contar lo más que pudiera de verdad y a que tuviera un encuentro con ellos cara a cara.

