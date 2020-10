'Solo hubo menores por condiciones especiales': 'Joaquín Gómez'

Desde las 9 de la mañana de este martes, Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido en las antiguas Farc como 'Joaquín Gómez', entregó su versión voluntaria en el caso 07 de la JEP, por reclutamiento y utilización de menores de esas en el conflicto.



Desde una diligencia en Riohacha, Toncel expresó que por 24 años fue comandante del Bloque Sur de las Farc, y que allí solo tuvieron menores de edad por lo que llamó "condiciones especiales", como que fueran menores que hubieran quedado completamente huérfanos tras ataques de paramilitares a sus familias, como expresó en un ejemplo que citó.

De hecho, ante el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz que lleva este proceso citó dos casos de menores de 15 años que ingresaron a las filas del bloque por situaciones similares.



Narró igualmente que en varias ocasiones cuando les llegaban menores de edad buscando ingresar a las filas, los devolvían a sus padres pero que, por lo menos en una ocasión, los mimos padres les pidieron que se llevaran al niño porque "no tenían ni comida para darle".



Aseguró igualmente que en las Farc a los menores de 15 años se les daban labores militares ni eran enviados a luchar. "Esos muchachitos generalmente no iban al combate, se quedaban en el campamento, no iban a cuestión militar, eso sería sacrificarlos en vano, son unos muchachitos”, indicó.

En el relato que 'Joaquín Gómez' entregó a la JEP también citó casos que conoció en los que a las filas guerrilleras ingresaron voluntariamente menores de edad que, por su edad, no tenían por qué tener conocimientos militares y de entrenamiento, pero lo tenían. Aseguró que esos niños llegaban como infiltrados a las filas, entrenados desde antes por el Ejército en técnicas de defensa personal y de "envenenar la comida y así".



El magistrado del caso le preguntó a Toncel por las prácticas de anticoncepción que debían tener las mujeres dentro de la guerrilla. Al respecto, el excomandante guerrillero explicó que la anticoncepción forzada se instituyó "porque una fuerza irregular no puede estar con mujeres embarazadas porque genera miles de complicaciones".



Indicó que cuando había "muchachas muy jóvenes" se les prohibía tener relaciones sexuales porque a ellas no se les ponían dispositivos como barras Norplant ya que se desconocían los efectos de ese método de anticoncepción en personas tan jóvenes.

Contó que si en las Farc una mujer se negaba a tener métodos de anticoncepción se le decía: “o cumple o se va para la casa, porque no puede quedar precedente de que no se lo puso”. Y que cuando una mujer resultaba en embarazo, se le enviaba a su casa para que tuviera a su hijo y volviera, o se quedara allá. Expresó que no tuvo conocimiento de que nacieran niños en la guerrilla.

Por otro lado, contó que cuando una mujer que quedaba en embarazo expresaba que no quería tener hijos, y dependiendo del tiempo de gestación, se le practicaba un "desembarazo" o aborto.



"En el Bloque Sur la política es que cuando pasaba de 3 meses, había que permitir que tuviera el niño, esa era la orientación. Pero a veces en casos excepciones de más de 3 meses se le practicaba el desembarazo", comentó.



Pero además, ante una pregunta del magistrado de si en las Farc pudo hacer una disposición que obligara a los abortos forzados para mujeres en embarazo, 'Joaquín Gómez' respondió: "Es posible que se haya dado, uno no puede ser tan iluso para pensar que esos hechos no se iban a dar".

Tras un receso hacia el mediodía, a las 2 de la tarde se retomó la diligencia con preguntas de abogados de víctimas al compareciente.

