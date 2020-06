Presunto abogado engañó a presos con falsos documentos de la JEP

Este jueves, en un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó posibles fraudes cometidos en Villavicencio “por personas inescrupulosas, entre ellas presuntos abogados, quienes están falsificando decisiones de la Jurisdicción”, presentándolas como si fueran originales, y con firmas falsas de magistrados de la JEP.

Detrás de esta alerta está una denuncia que recibió EL TIEMPO. Una abogada que acompaña y conoce de procesos en la JEP envió a periodistas de este diario una fotografía de un documento que a ella le hicieron llegar presos de la cárcel de Villavicencio y que le pareció sospechoso.



Tras consultar con la JEP, se confirmó que ese documento, con fecha de diciembre, que tenía membretes oficiales e incluso la firma de un magistrado de Sala de la JEP, no es auténtico.



“La JEP alerta a los usuarios del SIVJRNR y a la ciudadanía en general sobre esta situación, que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para su investigación y esclarecimiento de los hechos”, manifestó la justicia especial en su comunicado.



Todo empezó cuando a la abogada que puso en conocimiento estos hechos la empezaron a llamar varios internos de la cárcel de Villavicencio. Estos le manifestaron que un supuesto abogado les había dicho que los podía “incluir en la JEP”.



Lo que la alertó fue que algunos de esos internos son antiguos paramilitares o eran de disidencias de las Farc, es decir, sus casos no son de competencia de la JEP y por lo tanto es improbable que esa justicia los reciba.



Además, uno de ellos le dijo que, según el supuesto abogado, su proceso estaba en el “turno 5”, lo que le resultó más extraño, pues la JEP no maneja sistemas de turnos para estudiar los procesos. El hombre preso, incluso, le dijo que una magistrada tenía su caso..

La abogada conocía otras decisiones de la magistrada que le mencionó el hombre, y le pidió a él que le mostrara el documento en cuestión. Entonces, se dio cuenta de que las firmas no coincidían. Es decir, fueron falsificadas al menos dos firmas de jueces de la justicia transicional.



La abogada consultó por su cuenta si algunas de estas personas tenían procesos iniciados o habían radicado documentos ante la JEP, pero desde allí le manifestaron que sus nombres no aparecían en el sistema.



Al alertar a los presos y estos preguntarle al supuesto abogado, este les respondió que en realidad era otro el magistrado con el que él “estaba trabajando”, sugiriendo que tenía un trato preferencial para hacer pasar procesos por debajo de la mesa, y que por eso no aparecían sus nombres en el sistema.



La semana pasada, la abogada denunciante recibió nuevas llamadas, de presos distintos, que le mencionaron de nuevo que estaban “en turno” en la JEP. Entonces, ella les respondió que los estaban engañando y robando, no solo por hacerles promesas que no podían cumplir usando documentos fraudulentos, sino porque, aunque el hombre no les cobraba honorarios, sí les pedía para el transporte entre Villavicencio y Bogotá.



“Aquí hay un crimen”, asegura la abogada. Además, dice que nunca había escuchado el nombre del sujeto, pese a conocer del gremio en Villavicencio. Este medio se abstiene de difundir el nombre para no entorpecer las acciones judiciales que se inicien en su contra.



Después de decirles que iba a denunciar el caso, algunos internos la llamaron para que “dejara todo así”, por lo que la abogada presume que no se trata de una persona, sino de una red que incluye a presos de la cárcel de Villavicencio que estarían tratando de engañar a sus compañeros de prisión para que le paguen al supuesto abogado.



No es la primera vez que se presentan casos de este tipo. La JEP ha denunciado públicamente situaciones similares. Por ejemplo, el 3 de febrero pasado, informaron que en Putumayo circulaba una falsa información a nombre de la jurisdicción.



El año pasado, en mayo, también alertaron de que en Popayán, Cauca, y San Juan del Cesar, en La Guajira, había personas haciéndose pasar por miembros de la JEP y pidiendo dinero a cambio de trámites.



Ante cualquier duda, los canales oficiales de comunicación de la JEP donde puede resolver todas sus dudas están en este link: https://www.jep.gov.co/ServicioAlCiudadano/Paginas/canales.aspx



