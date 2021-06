‘Zonas liberadas’ en plenas capitales / Opinión

La muerte –el homicidio, al menos culposo– de Camilo Vélez Velásquez, un ingeniero de 27 años que trataba de llegar a su casa en Kennedy y que tuvo la desgracia de encontrarse con uno de los bloqueos ilegales que ya se han vuelto cosa de todas las noches en esa zona de Bogotá, no puede ser solo una más en la estadística fatal de los últimos 50 días de protestas y desórdenes en el país.

Camilo murió degollado por un alambre que delincuentes que participaban en los desórdenes del viernes en cercanías del Portal de las Américas atravesaron para impedir el paso de personas y vehículos.



Además de identificar y procesar penalmente a los que pusieron la trampa mortal y a quienes tras bambalinas financian y se lucran del caos, la tragedia de Camilo Vélez y su familia debe ser el campanazo para que autoridades distritales y nacionales por fin trabajen juntas, sin cálculos políticos, para atajar el surgimiento de pretendidas ‘zonas liberadas’ de la autoridad del Estado en varias capitales del país.



Eso es lo que desde hace casi dos meses viene pasando en Bogotá en los portales de Suba y de Las Américas. También en el oriente de Cali, en el llamado ‘Puerto Resistencia’, enclave de bloqueos y desórdenes que este fin de semana finalmente fue desactivado en una operación conjunta de Policía, Ejército y autoridades locales.



Es un modelo remasterizado de lo que pasaba en municipios escenario del conflicto donde algunas comunidades y hasta autoridades locales pretendían que no hubiera Fuerza Pública, con el dudoso argumento de que la presencia del Estado los ponía en riesgo.



Ahora, en plenas calles de Bogotá y Cali, la llegada de la noche da pie al surgimiento de zonas a donde es imposible entrar sin la bendición de los dueños del bloqueo, y donde la Policía es recibida con piedras y hasta con machete. Zonas, además, donde los conductores deben pagar peajes ilegales para que los dejen pasar, si es que antes sus carros o ellos mismos no han sido saqueados.



Los habitantes de municipios como Argelia o Corinto, en Cauca, donde por años se pretendió imponer esta situación, pueden contar una historia al respecto. Una historia que muestra que cuando por cualquier razón –muchas veces, por excesos y hasta crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública– se rompe la confianza entre la ciudadanía y su Policía o sus militares, los únicos que pelechan son los delincuentes, llámense guerrillas, bandas criminales o narcos purasangre.



En la Colombia de la segunda década del siglo XXI no es posible que ninguna comunidad quede a merced de lo que decidan los grupos criminales o unos pocos vándalos.



La existencia de esos puntos donde se vende droga, donde hay atracos y hasta violaciones, nada tiene que ver con la justa protesta social. Y así como a las autoridades les corresponde garantizar, sin esguinces, los derechos de los que protestan, también deben hacer lo que toca para defender los derechos de libre movilidad y a la vida y la integridad personal de todos.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET