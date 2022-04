Con ponencia de María Consuelo Cruz Mesa, procuradora delegada (e) de la Sala Disciplinaria de Instrucción, la Procuraduría abrió una indagación preliminar en contra del comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, por unos comentarios en redes sociales al candidato presidencial Gustavo Petro.



En el auto de apertura de indagación, el órgano de control señala que se verificará si el comandante del Ejército violó el artículo 70 de la Ley 1862 de 2017, que establece que es un deber militar cumplir la Constitución.

Esto en relación al artículo 219 de la carta política, que establece que "la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley".



Puntualmente, Zapateiro ha sido criticado por una serie de seis trinos en los que respondió al candidato Petro, quien afirmó que había generales "en la nómina" del 'clan del Golgo'; ante ello, entre otras cosas el comandante del Ejército le dijo a Petro: "a ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura".



Por ese motivo, el Ministerio Público, tras citar los seis trinos de Zapateiro, dijo que es necesario hacer la indagación para verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, y establecer si el presunto responsable actuó dentro de alguna causal de exclusión de responsabilidad.



Además de la apertura de la indagación, el órgano de control le pidió al Ejército que expida las certificaciones que correspondan por ley sobre el general Zapateiro, y solicitó que informen el salario que devenga y la última dirección que registra en su hoja de vida.



También se estableció que la Sala de Instrucción recibirá el testimonio, por escrito o de forma personal, del mismo general Zapateiro.

