El proceso que puso en contra a dos generales de cúpula de la Policía

El próximo martes se dará un nuevo cara a cara entre los dos más altos cargos de la Policía Nacional que, a instancias de un proceso disciplinario en la Procuraduría, están en orillas distintas: uno como acusado de 4 faltas disciplinarias y el otro como testigo en su contra.

Ya la semana pasada, en la primera declaración del inspector de la Policía, general William René Salamanca, contra su superior, el director de la institución, general Óscar Atehortúa, salieron algunas chispas y el primero denunció que temía por su vida y la de su familia y dijo que supuestamente se estaba intentando borrar información importante del caso, lo que originó una inspección a la sede central de la Policía en Bogotá.



Las acusaciones fueron tan graves que llevaron a que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunciara el viernes. “En lo que tiene que ver con el general Salamanca, por supuesto cuenta con toda la seguridad. En lo que tiene que ver con el general Atehortúa es un gran director de la Policía y está generando un ambiente operacional muy importante”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

Sin embargo, la profunda división que se evidencia en este enfrentamiento sin antecedentes entre dos generales plantea, para analistas, un examen de fondo sobre el daño que podría generar en la institución que se mantenga esa diferencia entre dos de los más altos cargos de la Policía, que hoy solo se encuentran en un juicio a instancias de la Procuraduría y que, al contrario, tendrían que estar trabajando conjuntamente para que avancen las investigaciones disciplinarias internas contra los integrantes de la institución.



El Gobierno ha venido respaldando al general Atehortúa, que asumió en diciembre de 2018 el cargo; sin embargo, no se sabe si ese apoyo se mantendrá con la llegada del último mes del año, pues en diciembre tradicionalmente se hacen los cambios en la Policía. Y tampoco es claro, en caso de que el Gobierno decidiera hacer movimientos en la línea de mando, cómo quedaría el general Salamanca, que por su tiempo de servicio podría llegar a aspirar a subir en el escalafón policial.

El proceso

El 10 de marzo, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al general Atehortúa por cuatro cargos, tres de ellos considerados faltas gravísimas. El caso está relacionado con presuntas irregularidades en el proyecto de viviendas fiscales Cenop, en el municipio de San Luis, Tolima, que habría llevado a que el alto oficial incurriera en “aparentes faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias por estos hechos cuando ocupó la Inspección General, y supuestas extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su actual cargo”.



En concreto, la Procuraduría cuestiona que el general Atehortúa, como director del Fondo Rotatorio, habría incurrido en irregularidades en la ejecución del contrato para la construcción de las casas, que luego como inspector no se hubiera declarado impedido para conocer el expediente disciplinario por las presuntas irregularidades. Además, que como director de la Policía supuestamente hubiera pedido a un capitán que obtuviera información del tema y que finalmente intentara influir en el general Salamanca para que no diera curso al proceso.



La Procuraduría decidió adelantar el juicio disciplinario como un proceso verbal y luego del pliego de cargos presentó una relación de 12 pruebas que se han venido practicando. De hecho, solo resta que termine el general Salamanca y otro uniformado y se dará paso a 15 testigos de la defensa.

Fuentes cercanas al caso señalaron que tanto la decisión de que fuera un proceso verbal, como la lista de pruebas de la Procuraduría, no fue bien recibida al considerar que afectaba los derechos al debido proceso y la defensa de Atehortúa.



El general Salamanca, testigo clave contra Atehortúa, en su declaración en la Procuraduría señaló que su superior “lo decepcionó” y que luego de una fuerte discusión lo mandaron a vacaciones de más de 400 días, cuando supuestamente estaba investigando actos de corrupción dentro de la institución. El oficial ya había declarado sobre ese episodio y había señalado que su superior le insistió que sacara a un grupo de funcionarios de la inspección.



Sobre el tema puntual de la investigación contra Atehortúa, dijo que no conocía los contratos bajo sospecha, que no los revisó y tampoco sabía cómo terminó administrativamente. Igualmente, señaló en una declaración en enero, la cual fue presentada durante el juicio, que Atehortúa fue contratante de la obra, aunque luego de que la defensa del oficial le pusiera de presente el contrato, señaló que esto no era así.



Añadió ante la pregunta del abogado Marco Antonio Velilla, representante del investigado, que no tenía “prevenciones” contra el general Atehortúa, pero que sí pretendía que los responsables de las irregularidades fueran procesados.



La diligencia se interrumpió para realizar una inspección en la Policía ante la denuncia del general Salamanca de destrucción de evidencia del proceso.



Fuentes oficiales señalaron que no se hallaron irregularidades, pero que sí llamó la atención que en el proceso se encontraron 105 ingresos al proceso hechos desde la inspección, cuando el proceso tendría que estar cerrado luego de que pasara a la Procuraduría. En el caso también se escuchó al entonces jefe del Grupo Especial de Investigaciones de la Inspección, capitán José Fernando Llanos, quien negó que Atehortúa le hubieran ordenado manipular el proceso.



