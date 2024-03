‘Voy a trabajar por una Fiscalía que no tenga agenda política’

Luz Adriana Camargo Garzón tomó posesión, en la noche del viernes 22 de marzo, como la nueva fiscal general de la Nación, convirtiéndose en la segunda mujer en ser elegida para ese cargo y la número 10 en asumir la cabeza del ente de investigación.

En entrevista con EL TIEMPO dijo que su Fiscalía no estará dedicada ni a perseguir ni a ayudar a nadie, además expuso cuáles serán sus retos al frente del ente de investigación.

Bueno fiscal usted se posesionó el viernes ante el presidente Gustavo Petro ¿Cómo va a ser el empalme?

Yo había dicho que no empezaba el proceso de empale antes de la posesión y así se hizo. Tomé esa decisión porque la información que tiene la Fiscalía es muy sensible y ya posesionada coordiné el inicio del empalme con la vicefiscal Martha Mancera a partir del primer día hábil después de Semana Santa y entre tanto voy a estar reunida trabajando con mi equipo más cercano en el diseño de la estrategia que vamos a implementar.

Fiscal, varios temas de mucha coyuntura, inicialmente ¿A usted le gusta la idea que se ha venido ambientando desde sectores afines al Gobierno para traer al país una comisión internacional de Justicia?

Yo tengo una posición oficial que ya se la manifesté al Presidente y al Ministro de Justicia y es que no se entendería que yo como cabeza de la Fiscalía apoye en este momento una comisión que en paralelo trabajaría lo que hace hoy la Fiscalía. Yo desde el primer día he dicho que la Fiscalía es una entidad muy potente yo la conozco desde su inicio porque empecé en ella, la Fiscalía es una entidad que tiene una muy buena arquitectura institucional que tiene personal, que tiene recursos, tiene mucho en lo que se puede mejorar pero tiene cómo hacer la tarea y yo espero que se confíe en que yo puedo hacer esa tarea. Ahora la situación que dio lugar a la creación de una comisión en Guatemala es distinta, con un ministerio público que pidió una ayuda para fortalecerse y que se le brindó a través de este mecanismo de cooperación internacional.

Otra de las propuestas que se ha hecho, esta vez desde las antiguas Farc, es la de una ley de punto final que ya prendió alertas…

En este momento en el avance del derecho penal internacional es impensable que se adopten leyes de Punto Final, es muy complejo y eso efectivamente abre la puerta de la Corte Penal Internacional en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El presidente Petro viene ambientando la idea de una Constituyente, ¿usted cómo ve eso?



Mire hay puntos del componente de reforma legal que se podrían adelantar por vía de ley ordinaria, son modificaciones a la Ley 906 de 2004. Yo creo que tendrían un espacio distinto a la iniciativa de la que habla el presidente de la Asamblea Constituyente. La mesa de reforma a la justicia la está liderando el Ministro de Justicia y él ha hecho una convocatoria amplia donde hay muchos representantes de la sociedad, es una mesa muy plural y hay muchas propuestas. Yo voy a participar en esa mesa por invitación del ministro y seguramente acompañaré la iniciativa de la Corte que me interesa porque trae el camino que yo pienso es el requerido en el asunto que le menciono y en otros que son de mi interés y que tienen que ver, específicamente, con el sistema penal acusatorio. Paralelamente está la idea de la Asamblea Constituyente que tiene algún punto sobre la reforma a la justicia, yo creo que eso es una idea que aún no está decantada, que no ha sido desarrollada, por lo mismo a mí no me gustaría referirme en este momento hasta que no tengamos claridad de qué se trata y de qué aspectos va a abordar.

Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación. Foto:Néstor Gómez Compartir

Antes de la posesión usted se reunió en privado con el presidente Petro, ¿de qué hablaron?

Los temas que se tocaron están reflejados en el comunicado de prensa que se expidió, se habló de la reforma de la justicia en lo que hace a mi competencia que es la de Fiscalía y unas reformas legales importantes en materia de mejora y modernización del sistema penal acusatorio, herramientas que necesitamos y modificaciones que necesitamos para que fluya bien y se pueda hacer el trabajo de la Fiscalía en un menor tiempo y de una mejor manera.

Durante su intervención ante la Corte habló de unos retos al frente del ente acusador, ahora, ya en el cargo, ¿cuáles son algunas de sus prioridades?

En lo que tiene que ver con reformas legales desde la expedición de la Ley 906 de 2004 se han venido introduciendo desde el Congreso algunas prohibiciones a la facultad de hacer preacuerdos y de pactar rebajas de pena a cambio de información, esto ha conducido a que muchas figuras de las que depende el sistema penal acusatorio no se puedan aplicar en bloques relativamente grandes de delitos Es un tema complejo porque tenemos una política muy punitiva y se cree que entre más grandes sean las penas y entre más prohibiciones haya de beneficios y de rebajas, vamos a tener una mejor justicia. Creo que es importante que en el Legislativo eso se exponga y se revise. Además tenemos que ser conscientes de cuáles son las bases del sistema penal acusatorio que se sustenta en que la mayoría de los casos salgan a través de acuerdos, negociaciones, principios de oportunidad, mediación, conciliación y no a través de un juicio.

Fiscal pero esos acuerdos se asocian con impunidad…



Precisamente lo que debe entenderse es que a los acuerdos y a las negociaciones con la Fiscalía se llega tras una muy buena investigación, no se trata solo de entregar beneficios. Vamos a llegar a preacuerdos a cambio de una delación de cómo funciona una organización criminal hacia arriba para llegar a las personas más importantes de la red criminal, se trata de potenciar lo que uno tiene como investigador con lo que digan los más bajos de la estructura criminal para poder procesar a los más altos de esa organización.

El día en el que se anunció la elección de la nueva fiscal. Foto:Cortesía Compartir

Retomando los pronunciamientos del Gobierno, el presidente Petro ha criticado decisiones de las Cortes, como las relacionadas con la emergencia en La Guajira ¿Usted cómo ve eso?

Yo quisiera ser una fiscal que se ocupa de su materia, mi materia es la persecución de la criminalidad del país, mi función constitucional es investigar y juzgar, yo voy a hacer una fiscal que no va a emitir opiniones respecto de las competencias de otras corporaciones, no me corresponde, la Corte Constitucional es el órgano de cierre en materia de guardia y defensa de la Constitución, respeto sus decisiones y creo que esa pregunta debería estar dirigida a la Presidencia de la República.

¿Qué se puede esperar de su relación con el presidente Petro?, fueron públicas las serias diferencias de su antecesor con el jefe del Estado

Necesariamente la relación de la Fiscalía con el Ejecutivo, con el Presidente, debe ser armónica, de respeto y de colaboración. Yo creo que eso es absolutamente necesario y voy a poner todo mi empeño para que así sea, que se tenga una relación armónica, respetuosa, sobre todo respetuosa, lo cual no significa obediencia, significa sencillamente que cada cual tiene que hacer su tarea y tiene que aportar en las metas comunes que emprendemos como Nación.

Pero el Presidente en su momento dijo que era el jefe del Fiscal y ahora usted, tras un proceso de elección, llega al cargo ternada por él…

Básicamente lo que yo le quiero transmitir a todos los ciudadanos es que la Fiscalía es una de las cabezas de la jurisdicción ordinaria en materia penal porque la otra es la Corte Suprema como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria y que por disposición constitucional la Fiscalía hace parte de la Rama Judicial, le insisto que nuestra relación con el Presidente y con el Ejecutivo en esto es una relación de colaboración armónica, no de dependencia jerárquica, ese es el diseño constitucional. No se trata entonces de un parecer, no se trata de qué piensa la fiscal en este caso o qué piensa la ciudadanía, sino cómo es constitucionalmente nuestra organización institucional. Creo que lo que debemos procurar es por una muy buena relación donde cada cual realice su labor.

El presidente Gustavo Petro en San Antonio del Palimito, Sucre. Foto:Presidencia Compartir

En medio del proceso algunos sectores llegaron a hablar de una persecución política que se desplegaría desde la nueva Fiscalía, de posibles retaliaciones contra la oposición, de impunidad en casos como el de Nicolás Petro, ¿usted qué responde?

El hecho de que a mí me terne el Presidente no es novedoso, todos los fiscales generales han sido ternados por el Presiente y elegidos por la Corte, ese es el procedimiento constitucional que existe y que está diseñado sobre la base del equilibrio de poderes, participa el jefe del Ejecutivo como interesado naturalmente en la labor de persecución penal, pero que la elección la hace el órgano de cierre de la Rama Judicial dado que la Fiscalía está en la Rama Judicial, eso es de una claridad meridiana. Entonces no es quién me ternó y si eso me genera o no me genera dependencia, es que en nuestro diseño institucional eso no es así, particularmente en mi caso yo quiero una Fiscalía y voy a trabajar por una Fiscalía que no tenga agenda política y que no esté dedicada ni a perseguir ni a ayudar a nadie, nuestra Fiscalía hará lo que tenga que hacer en los casos en los que toque hacer. Todos queremos una justicia pronta, rápida, imparcial y no politizada, ahora mi esfuerzo va a estar destinado a que eso se haga de una manera seria, responsable, ordenada, informada, técnica, que los investigadores puedan hacer su labor, que sean investigaciones muy serias, que no se trabaje de manera desarticulada, que trabajemos fenómenos que impactan a la ciudadanía, que trabajemos crimen organizado, pero no solo el crimen organizado que opera en las regiones, no solo el relativo a organizaciones armadas ilegales, sino también el que opera en las ciudades: el hurto, la extorsión… lo que yo pretendo es un enfoque diferencial que mire qué pasa en cada ciudad, qué pasa en cada región, y podamos diseñar unas muy buenas metodologías para que seamos mucho más eficaces a la hora de la persecución de estos fenómenos.

Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto:EFE Compartir

Fiscal otro tema que estuvo atravesado en la elección fue el nombre del ministro Iván Velásquez, ¿Qué tanto juego va a tener él en su Fiscalía?

El Ministro de Defensa tiene unas competencias y tiene una tarea bastante demandante desde el Ministerio de Defensa y él tiene que hacer ese trabajo de ministro de Defensa, ¿qué injerencia va a tener en la Fiscalía? ninguna distinta a la que deriva de las relaciones armónicas que hay que tener entre la Fiscalía y ese ministerio porque ese ministerio tiene a su cargo la Policía Nacional y dentro de ella está la Policía Judicial y esa Policía Judicial es con la que la Fiscalía trabaja, además del CTI, entonces seguramente tendremos que hacer muchas labores de coordinación con él y yo espero más bien que este conocimiento previo que nosotros tenemos sirva para que esas relaciones fluyan de manera adecuada y de manera respetuosa, pero si la pregunta es si él va a mandar en la Fiscalía, la respuesta es no, en la Fiscalía voy a mandar yo que soy la Fiscal, pero voy a mandar desde lo gerencial, también es importante que eso quede claro: la Fiscalía no es fiscal, la Fiscalía es una entidad tremendamente grande y poderosa, que trabaja en equipo y los procesos en realidad son responsabilidad de los fiscales, yo quiero ser una fiscal respetuosa de esa labor de los fiscales que es una labor muy delicada y quiero ser por eso una gerente de la investigación, más que una fiscal que está metiendo la mano en casos individuales.

El ministro de Defensa Ivan Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo. Foto:Ministerio de Defensa - Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

En días pasados circularon versiones de medios sobre comentarios atribuidos a la ternada Ángela María Buitrago, según los cuales ella se negó a tener padrinos en el proceso. ¿Usted tuvo padrino?



Yo no tuve padrino, pero yo tampoco oí a Ángela María decir eso, yo he leído al respecto que algunos medios interpretan a partir de sus declaraciones, lo que a mí me ha parecido irrespetuoso, y nunca he visto que ella hiciera esas insinuaciones, he visto que si hay algunos periodistas que han hecho esas conjeturas. Yo creo que eso es irrespetuoso y no sé ni siquiera a qué se refiere con un padrino quien así razona. En el proceso de elección hay un acercamiento con los 23 magistrados que va mucho más allá que mostrar una hoja de vida, los 23 magistrados tienen que estar convencidos, tienen que tener la claridad de que a quien va a ser electo fiscal, le cabe el país en la cabeza, tiene capacidades para manejar una entidad del calado y de la dimensión que tiene la Fiscalía General, y eso se logra a través de un ejercicio de comunicación donde usted le expone a una serie de magistrados que tienen diferentes perfiles y competencias qué es lo que usted quiere hacer , qué tipo de persona es usted, cómo piensa, a eso se refieren las audiencias privadas que se hacen, entonces a mí lo otro me parece que es un ejercicio de especulación que no tiene fundamento y es un tanto irrespetuoso con los magistrados y con las candidatas.

Ángela María Buitrago Ruiz Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo Compartir

¿Usted cree que en todo este proceso se desplegaron narrativas machistas?

Probablemente sí, tras de esas narrativas hay algo de minimización de las capacidades de una mujer para dirigir la Fiscalía y probablemente en ese ejercicio se está buscando quién es el que va a tirar línea, por así decirlo, quién es el que va a completar la plana, eso es muy irrespetuoso en verdad con las candidatas y ahora de mí como fiscal electa, yo considero que las hojas de vida de las doctoras Ángela María Buitrago y de la doctora Amelia Pérez eran excelentes y que fueron candidatas muy dignas y me siento muy orgullosa de haber sido elegida por la Corte.

¿Ya tiene algunos nombres de su equipo más cercano?

Sí, le puedo confirmar que el doctor Gilberto Guerrero me va a acompañar en la Vicefiscalía, él es fiscal delegado ante el Tribunal de Cali, está en la Fiscalía desde 2010 aproximadamente, es un jurista muy destacado, no estuvo en la administración saliente como director ni ocupó ningún cargo directivo y es una persona que en mi opinión puede ser quien más conoce el sistema penal acusatorio, es un magnífico funcionario sobre el cual no pesa ninguna investigación. Me va a acompañar el doctor Hernando Barreto Ardila, él es actual magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y me va a acompañar como jefe de la Unidad de fiscales delegados ante la Corte.

Los impedimentos son taxativos pero, anticipadamente ¿usted se va a tener que declarar impedida en algún caso?

Yo no llevo procesos, la Fiscal General de la Nación no lleva procesos, salvo aquellos que pudiera llevar en el marco de su competencia que son aforados constitucionales, pero la verdad es que la fiscal no dirige investigaciones penales.

Fiscalia General de la Nación Foto:EL TIEMPO Compartir

Efectivamente en su despacho no hay procesos, pero igual usted es quien dirige el ente acusador, ¿qué se puede esperar de su gestión en temas tan delicados como el proceso contra Nicolás Petro y la investigación por la financiación de la campaña presidencial?

El país de mi gestión puede esperar en esos casos y en todos los demás casos que es una Fiscalía que se va a dirigir sin agenda política y exactamente eso es lo que significa lo que le dije antes, la Fiscalía hará lo que tenga que hacer en ese y en todos los demás casos y si después de una seria investigación hay que acusar, se acusará, de hecho, el caso del hijo del Presidente ya está en juicio, digamos que este caso del hijo del Presidente ya va a concluir con el fallo de un juez. Los casos que usted menciona y todos los demás tienen una sola línea de trámite, que es la línea de la misión constitucional y de la aplicación de la ley por parte de los fiscales y el aporte de una muy buena metodología y de una posibilidad técnica de realizar buenas investigaciones y el fortalecimiento de las capacidades de los fiscales en juicio.

En el marco del proceso de ‘paz total’ se está negociando con el Eln y redes criminales como el ‘Clan del Golfo, ¿usted cómo ve la viabilidad de esos procesos?



En la ‘paz total’ hay dos tipos de organizaciones a las que se le está apuntando para su desmantelamiento, unas son las que conocemos como organizaciones criminales típicas, estilo ‘clan del Golfo’, y otras son reductos de las Farc que no suscribieron el acuerdo de paz y otras de la misma naturaleza que tenían carácter subversivo. La solución para cada una es distinta porque las primeras, las organizaciones criminales típicas, tendrían el escenario del sometimiento. Básicamente la negociación estaría sobre la base del sometimiento que se puede realizar a partir de una negociación como la que se hace dentro del proceso penal con algunos beneficios a cambio de que efectivamente se desmantelen, entreguen sus bienes; y con las otras, estaríamos en un escenario distinto de negociación como el que se tuvo con las Farc. Sin embargo, hay muchas dificultades en el entendimiento de cómo funcionan estas redes porque en realidad hay algunas organizaciones criminales que hoy día funcionan como verdaderas organizaciones armadas ilegales en términos del DIH: ejercen control territorial, portan armas a la vista, tienen un control sobre la población civil, establecen reglas de conducta… entonces ahí tenemos como una mezcla muy difícil que va a demandar un examen desde lo jurídico muy juicioso que nos permita apoyar en ese sentido al Gobierno nacional en las mejores salidas jurídicas. El proceso es responsabilidad del Ejecutivo pero yo creo que nosotros desde la Fiscalía podemos hacer algunos aportes interesantes en un primer momento, creo que el mejor aporte que podemos hacer es hacer bien nuestro trabajo. Yo creo que la Fiscalía si algún reto tiene es hacer buenas investigaciones en punto a crimen organizado de estas estructuras porque creo que eso puede ser un elemento muy importante de disuasión para llegar a esos acuerdos.

Grupos armados. Foto:Cortesía Compartir

¿Cuál será el enfoque de su gestión?

Mi enfoque lo tengo clarísimo, desde los primeros días que empiece yo quiero más Fiscalía y menos fiscal.

¿Va a tener entonces menos protagonismo que su antecesor?

Seguramente voy a ser una fiscal que va a salir mucho menos en los medios, aburrida para ustedes, porque me voy a dedicar a cosas mucho más estratégicas y técnicas, y espero liderar procesos importantes que transformen la forma en que se hace el trabajo.

Un tema puntual que preocupa a la gente, más allá de los actores del conflicto ¿Qué va a hacer frente a delitos como el hurto que se vive todos los días en el país?

Cuando yo hablo de que tenemos que hacer planes de priorización con enfoque territorial es a eso a lo que me refiero, nosotros no podemos ni destinar todos nuestros esfuerzos ni destinar todos nuestros recursos solo a estas organizaciones de gran calado, olvidándonos de esos otros fenómenos criminales que afectan al ciudadano. Cuando yo le doy una mirada a Bogotá, a Medellín o a Barranquilla, indiscutiblemente tengo que pensar en un plan muy claro para ver cómo vamos a hacer con el hurto de celulares que parece algo trivial pero que es un negocio millonario, no estamos hablando de cosas menores, lo que pasa es que en la estrategia si tratamos cada hurto como un caso individual probablemente lleve a la gran decepción de los ciudadanos que sienten que no pasa nada, yo lo que propongo son modelos de analítica de casos, de hacer relaciones entre ellos, probablemente modelos que permitan solucionar, a partir de la identificación de redes criminales, un número plural de casos y no sólo uno a uno. La otra cosa es que nosotros también estamos involucrados como Fiscalía en el diseño de la política criminal del Estado y también tenemos una obligación de entregar información de relevancia para políticas de prevención y eso le falta a las ciudades, tenemos que establecer una comunicación mucho más fluida con otras autoridades para mapear qué es qué y en dónde está pasando, que también lo hace la Policía, y para que eso se generen unas reacciones, unas alertas, y un mejor modo de realizar el trabajo de manera integral.

Un tema final de coyuntura, ¿a usted le suena la idea de acabar con la Procuraduría?

Yo le reitero que no voy a ser una fiscal opinadora, mi labor tiene un marco constitucional y tiene un marco legal y esa va a ser mi línea de conducta. A mí no me parece que le haga bien a la institucionalidad estar opinando de todos los temas, entonces yo voy a hacer en lo posible una fiscal dedicada a mi trabajo.

Fiscal usted apenas está llegando pero hay que hacerle esta pregunta, ¿tiene otras aspiraciones más allá del ente acusador?

En cuatro años le voy a repetir esto mismo, no tengo ninguna aspiración distinta a la de volver a mi vida de hace dos semanas, que era el retiro

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

