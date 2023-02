De los 17 voceros de paz nombrados por el Gobierno, ocho ya recuperaron su libertad y ellos empezarán a estudiar este 3 de febrero una especialización que hace parte de sus compromisos para quedar libres.



El gobierno estableció que estas personas, que estaban detenidas por su presunta participación en hechos de violencia durante el paro nacional, tendrían que recibir atención psicosocial, rendir informes mensuales ante el Alto Comisionado para la Paz y certificarse en el diplomado virtual en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos.

El ministro de justicia Néstor Osuna, en diálogo con EL TIEMPO, señaló que este viernes los ocho voceros iniciarán un diplomado ofrecido por la Universidad del Valle y que la mitad estará de forma presencial y los demás lo harán virtualmente.

Marcha del 28A en Barranquilla en conmemoración del paro nacional. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

"Lo vamos a instalar acá en Bogotá, asistirá el rector de la Universidad y las otras actividades están monitoreadas por el Alto Comisionado para la Paz, por la Cruz Roja, y esto creemos que está comenzando a tener buenos frutos", dijo el ministro Osuna.



Añadió que espera que los "impasses judiciales" que han impedido la liberación de nueve personas "se solucionen pronto con la absoluta garantía que el gobierno respetará las decisiones judiciales que se tomen caso por caso".



Osuna insistió en que el gobierno respeta y acata las decisiones judiciales "cuando le convengan y cuando no le convengan".



Añadió que la comisión encargada de las recomendaciones de voceros de paz tiene un censo y unos estudios sobre personas detenidas pero que, por ahora, no hay nuevas designaciones: "No tengo noticia de que ponto se vaya a proceder a nuevas designaciones, eso es decisión del presidente Petro, pero por ahora entiendo que no hay nuevas decisiones".



Es de recordar que el Ejecutivo ya ha sacado dos listas de voceros, la primera con siete nombres y la segunda con 10 entre los que están Andrés Cabrales, Daniela Pérez, Ludier Felipe Camacho, Steven Guevara, Cristian Andrés Cuéllar, Kevin García, Daniel Fernando Ruiz, Edwin Pimentel, Andrés Felipe Yara Sánchez y Davis Esteban López Barrera.



En su momento la Casa de Nariño señaló que ellos "tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Por todo lo anterior, en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como voceros de paz, se procederá a revocar sus designaciones".



Además, el Gobierno señaló que las personas que ingresan al programa de voceros de paz harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en apoyo a la temporada de lluvias, ollas comunitarias y entrega de ayuda humanitaria), Unidad para las Víctimas, el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior y el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros.

