A pesar de que el decreto con el que el Gobierno busca la liberación de voceros de paz salió la semana pasada, las voces apoyando y cuestionando su peso jurídico no han cesado en los últimos días.



Varios expertos en el tema vienen advirtiendo que la potestad del Ejecutivo de recomendar la liberación de personas judicializadas -detenidas durante el paro nacional por actos violentos- estaría no solo pasada por extralimitaciones del Gobierno, sino también por una excepción de inconstitucionalidad que podrían aplicar los jueces apenas reciban la documentación de cada caso.



La figura jurídica de excepción de inconstitucionalidad está amparada en la Carta Política de 1991, y tiene como base que cuando un juez encuentra una contradicción entre una determinada norma y lo amparado en la Constitución, deberá aplicarse lo que indique esta última, dejando sin efectos la normatividad.



Para Rodrigo Uprimmy, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, en el caso del Decreto 2422 que le permite al presidente Gustavo Petro sugerir liberaciones, la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad por parte de un juez no está tan lejos de ser realidad.



Y es que para el experto, aunque el gabinete ministerial a cargo de recomendar los perfiles de los liberados -ya lo hicieron con siete personas- ha sido claro en sus posturas, el fundamento legal que hay es "totalmente precario”.



¿Por qué? En declaraciones a este medio, Uprimmy basó su posición en que la frase que se introdujo en la Ley 418 no da un fundamento suficiente, “y ese defecto legal no puede ser subsanado con un decreto que no define los requisitos, sino que los traslada a una comisión que es la que precisa quiénes pueden salir".



Así las cosas, de acuerdo a la percepción del académico hay riesgo de que los jueces que reciban la documentación del Ejecutivo apliquen la excepción de inconstitucionalidad, y nieguen las liberaciones.



Otra crítica la hizo la exministra Nancy Patricia Gutiérrez. En su columna en EL TIEMPO de este lunes, se hizo varias preguntas de si no sería necesario que para este tipo de iniciativas se conociera cómo intervienen la Fiscalía y los jueces, cuestionando el amplio poder que se otorgó el Gobierno para este tema.



"El decreto expedido para dar sensación de piso jurídico no aporta nada por ser decisiones del Ejecutivo. La diplomática reunión con el Fiscal General es mero símbolo, pues como ha dicho el alto funcionario se requiere decisión de los jueces y fiscales", expresó Gutiérrez.



Por su parte, el senador Iván Cepeda -del Pacto Histórico- le explicó a este medio que el presidente Gustavo Petro actuó dentro de la legalidad y la Constitución Política, y "no se inventa normas o disposiciones a su gusto”.



Por eso, considera que el Ejecutivo está preparado para pasar el examen jurídico que sea necesario en los tribunales, "y seguramente una vez se produzcan esas decisiones va a acatarlas, sean adversas o favorables a la decisión política que ha tomado”.

Ejemplos de la figura

La excepción de inconstitucionalidad ya se ha aplicado en el último año. Uno de los ejemplos se dio en las altas cortes, cuando el Consejo de Estado se pronunció frente a que toda sanción fiscal que emita la Contraloría contra enviada a ese alto tribunal para un control automático creado con la Ley 2080 de 2021.



Para la Sala Plena del Consejo, ese nuevo procedimiento fue inconstitucional porque no dio garantías de debido proceso y defensa a los sancionados, por lo que se ordenó dejar de aplicarlo a mitad de este año.



Otro caso se dio con la polémica reforma a la Ley de Garantías que terminó tumbando la Corte Constitucional. Previo, un juez de tutela ordenó frenar la aplicación de esta norma de manera temporal porque se afectó la Constitución al no garantizar en el trámite legislativo el debido proceso y los principios de imparcialidad e igualdad electoral.



El otro escenario jurídico que podría atravesársele al plan del Gobierno de liberar antes de Navidad a jóvenes capturados de organizaciones sociales es una demanda al Decreto 2422 ante el Consejo de Estado, el cual podría suspender los efectos de esta iniciativa e incluso llegar a anularla.



