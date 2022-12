Con una denuncia y una queja disciplinaria, la Procuraduría volvió a encender el debate jurídico alrededor de las posibles irregularidades que hubo al liberar a los designados voceros de paz Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo.



Las sospechas frente al procedimiento quedaron formalizadas en dos oficios firmados ayer por el procurador delegado en asuntos penales, Jairo Acosta. En ellos, el Ministerio Público afirmó que espera que las autoridades esclarezcan si la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Johana Bastidas, cayó en alguna irregularidad al autorizar las dos liberaciones.



La tarea de averiguar si en efecto Bastidas cometió el delito de prevaricato por acción y una falta gravísima a título de dolo está en manos de la Fiscalía y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ).



EL TIEMPO habló con la jueza, quien contestó que espera que las autoridades competentes evalúen el caso, y que por ahora su postura es la que expresó el Centro de Servicios, al señalar que no hubo fallas al otorgar las dos libertades, puesto que se apegaron a las normas que ya existen.



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la reunión con la delegación de EE. UU.

De todos modos, la puja sobre el polémico procedimiento efectuado la semana pasada para sacar de las cárceles a Márquez y Bermeo mantiene las alarmas encendidas desde varios días atrás, teniendo al Ministerio Público como uno de los interesados en que las liberaciones de estos voceros de paz –y las próximos que vengan– se ajusten a la Constitución y la ley.



Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en diálogo con este medio enfatizó en que el Gobierno ha actuado conforme lo han hecho sus antecesores. Es decir, que “una vez que se ha expedido la resolución que nombra al vocero, el comisionado de Paz la remite al coordinador del centro de servicios judiciales, que es un juez”.



Además, explicó que si se tratara de condenados, la libertad la evaluaría el juez de ejecución de penas, pero si son “personas sindicadas privadas de la libertad, el juez del centro de servicios judiciales del respectivo lugar”.

Lluvia de polémicas

Luego de que en el Legislativo pasó la Ley 2272 de 2022, que modificó la Ley 418 de 1997, el Gobierno tuvo vía libre para expedir el Decreto 2422 del 9 de diciembre, con el cual creó la Comisión Intersectorial que les permitió sugerir perfiles de quiénes podrían recobrar la libertad bajo la figura de voceros de paz, tras ser judicializados por presuntos actos vandálicos en el paro nacional de 2021.



Esa vez vino la primera lluvia de reparos a la iniciativa, porque no estaba clara la ruta de cómo podría lograrse esto, y más antes de Navidad, como lo pretendía el presidente Gustavo Petro. Incluso, el fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz, recomendaron en su momento que toda decisión pasara por manos de un juez.



Así fue planteado, pese a que en el decreto no se lee por ninguna parte en manos de quién estaba otorgar las liberaciones, solamente se habló de las carteras que conforman la Comisión. No obstante, en la Ley 2272 sí se tocó que “las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura”.



Días después se dieron las liberaciones de Márquez y Bermeo. Él, detenido por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, salió desde la cárcel de Girón (Santander), mientras que ella, procesada por el mismo delito, salió de El Pedregal, de Medellín.



Marcha en Cali.

El 22 de diciembre, luego de que los jóvenes de la autodenominada primera línea recuperaron la libertad –aunque los procesos les siguen abiertos–, hubo una reacción por parte del Juzgado 69 de control de garantías de Bogotá que volvió a encender el debate sobre este tema. A través de Twitter, indicó que no fue el que autorizó las salidas de las cárceles de los sindicados, pese a que en él seguían el proceso contra Márquez.



Desde entonces, la Procuraduría empezó a hacerle seguimiento al caso. De hecho, la jefa del órgano de control, Margarita Cabello, este martes lanzó la primera advertencia cuando dijo que pudo haber más de una irregularidad de la jueza coordinadora.

🚨El Despacho ACLARA a la emisora @WRadioColombia y a la ciudadanía en general; que esta autoridad judicial NO profirió orden de libertad alguna dentro del proceso penal que se menciona en esta publicación. https://t.co/xkJq5kSF1R — Juzgado 69 Garantías de Bogotá (@juz69garantias) December 22, 2022

Su principal reparo es que Bastidas se habría excedido en sus funciones al ordenar las liberaciones, puesto que no les remitió esa decisión a los jueces de control de garantías, sino que, al parecer, con funciones meramente administrativas procedió a otorgar los boletos de libertad. Ese día, el llamado de atención de Cabello vino acompañado (con los mismos argumentos) de una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura.



Luego vino la respuesta del Centro de Servicios Judiciales, en la que afirma que todo se ajusta a la ley; hasta que el procurador Acosta denunció ayer a la coordinadora ante la Fiscalía, y puso una queja en la CNDJ.



En ella se expone, además, que la jueza pudo haber actuado como “simple tramitadora”, y que no tuvo en cuenta a los agentes del Ministerio Público para tomar la decisión, que “no se tiene conocimiento de la existencia de algún documento que indique que los procesados ostentan una de esas dos condiciones, es decir, fueran integrantes de organizaciones sociales o humanitarias”, como se lee en el Decreto.



Voces de expertos

Ante los argumentos de lado y lado, expertos consultados por EL TIEMPO opinaron sobre la polémica liberación. El abogado Camilo Burbano explicó que aunque hay una laguna en la interpretación, “lo más plausible es que esto pase por un juez de control de garantías en una audiencia. En ese orden de ideas, yo no veo que la jueza coordinadora tuviera facultad específica para firmar esas órdenes, sino que debió haberlas repartido a los jueces correspondientes”.

Y el penalista Francisco Bernate indicó que la Procuraduría tiene razón en su reclamo, pues la coordinadora no tuvo en cuenta a las partes de cada proceso.

Mientras que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo rechazó, en un comunicado, la demora en la libertad de los voceros de paz y “la persecución a funcionarios garantistas”, haciendo énfasis en que es “necesario que la Procuraduría ejerza sus funciones sin obstaculizar la orden legal de otorgar la libertad a las personas judicializadas por protestar”.



Sobre qué viene en este caso, Burbano anotó que si se determina una mala actuación de la jueza, “la acción que hizo quedaría invalidada, y los voceros tendrían que regresar a prisión”. Pero, para él, el gran problema es que como desde el principio el decreto no fue claro, “hay un amplio margen de discrecionalidad en la interpretación. Es decir, se toma una decisión, no es claro quién la puede tomar, y tampoco quién la puede revocar”.



