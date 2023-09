La juez Vivian Polanía protagonizó un nuevo escándalo que ha dado de qué hablar en la justicia al participar de un baile erótico en el que está acompañada de un hombre en plena celebración del día del amor y la amistad, en los juzgados de Cúcuta.



(Puede ver: El 'sablazo' de la jueza Vivian Polanía a quienes la critican tras nuevo escándalo)

Las escenas se volvieron virales al quedar registradas en un video en el que la juez se ve, sentada en una silla, bailando junto a un hombre ligero de ropa, quien le ofrecía a Polanía wafles simulando actos sexuales.



A raíz de esto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), desde su seccional en Norte de Santander y Arauca, abrió una investigación en contra de la juez y otros funcionarios judiciales, pue habrían cometido irregularidades al prestarse para ese tipo de actos.



(Para saber más: Abren investigación a la jueza Vivian Polanía por polémica celebración: las razones)

Facebook Twitter Linkedin

Jueza Vivian Polanía. Foto: Instagram de Vivian Polanía

“En aras de garantizar el uso apropiado de los espacios públicos, tales como la Cafetería 'Café Artesanal Tune-Tolé', las zonas Verdes, el auditorio y el área autorizada para el disfrute de alimentos junto a la cafetería (comedor), adscritos al Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander de Cúcuta, se hace necesario fijar los lineamientos que deben observarse por parte de los funcionarios y empleados, en relación con el uso efectivo de los mismos”, dice el comunicado de la seccional.



Este proceso tendrá entonces, antes de que se tome una decisión, una serie de diligencias en las que podría llamarse a declarar a los funcionarios implicados en este escándalo. Después de ello, con ya todo el material y las piezas claves que a la seccional le permita tomar una determinación, se darían algunos escenarios.



(Le dejamos: Vivian Polanía: revocan suspensión de jueza que salió semidesnuda en audiencia)



El primero es que se cierre la investigación sin tomar ninguna decisión contra Vivian Polanía y quienes la acompañaban, al encontrarse que no había alguna falta disciplinaria que amerite una sanción.

Facebook Twitter Linkedin

El video se hizo viral rápidamente en redes sociales, donde reprocharon el comportamiento de la jueza. Foto: Twitter: @jhonjacome

Otro es el escenario si los sancionan, pues allí se fijaría un monto de suspensión del cargo por haberse sobrepasado en el Palacio de Justicia de Cúcuta al momento de realizar el baile erótico. De este tipo de situaciones ya conoce la juez Polanía, pues fue sancionada hace unos meses por cuenta de otros actos polémicas.



Finalmente, la sanción fue revocada porque los argumentos no eran claros, pero la polémica se dio porque en plena audiencia, Vivian Polanía apareció en la cámara semidesnuda y fumando cigarrillo.



“De los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta el tercero de ellos, pues no se menciona como la disciplinable podía interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas, antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender”, fue la decisión que revocó la suspensión por tres meses.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: