Para las 2 de la tarde de este miércoles está programada una reunión en el despacho del viceprocurador general, Silvano Gómez, para abordar con varias entidades el problema que se vive en varios aeropuertos del país por cuenta de la suspensión de operaciones de Viva Air.



Se espera que con la intervención del Ministerio Público, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte encuentren una solución mancomunada que permita a los viajeros retomar sus destinos sin ningún inconveniente.



La primera medida de la Procuraduría ya se dio en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, de San Andrés, donde fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender a la cantidad de personas que están pidiendo soluciones a las autoridades.



A cargo de orientar a los ciudadanos está una procuradora delegada, quien en compañía de otros servidores públicos fue esta mañana a la terminal aérea a mediar ante la cantidad de reclamos.



Hasta el momento, la posición de la aerolínea ha sido sostener que no tienen cómo mantenerse financieramente, por lo que el único camino que para ellos es viable es la integración con Avianca, y que si el viernes no tienen una solución, desaparecerán acabando con 1.700 empleos.



No obstante, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, resaltó en La W que este asunto "tiene varias opciones", y que incluso hay presiones desde Viva Air para que se autorice la integración.



Sumado a ello, Reyes contó que el pasado 24 de febrero se comunicó con él el presidente de Viva Air, Francisco Lalinde, quien le contó la compleja situación que atraviesan. Eso sí, según el ministro, nunca le comentaron cuándo iban a suspender operaciones. Por lo que "lo normal era que si iba a cesar la operación, dejara de vender tiquetes. No dejó de vender tiquetes", concluyó.



Ante esas diferencias, la Procuraduría General de la Nación busca alivianar la situación y darle salida a las congestiones reportada desde algunos aeropuertos del país como El Dorado y el José María Córdova.



Una de las soluciones fue propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien manifestó que la flota de Satena debería cubrir los vuelos de Viva Air que nunca despegaron.



