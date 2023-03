A la par de las medidas que estudia el Gobierno Nacional para solucionar el caos generado por la suspensión de vuelos de Viva Air, ante un juez civil llegó una acción grupal con la que se busca la devolución del valor de los tiquetes para cada uno de los afectados.



El recurso jurídico fue interpuesto por el abogado Ricardo Cifuentes Salamanca, quien demandó con una acción popular a Viva Air con el fin de obtener el "pago de la reparación de los daños materiales e inmateriales ocasionados a los usuarios de la aerolínea incumplida".



En diálogo con EL TIEMPO, el abogado constitucionalista explicó que no solamente pretende que se devuelva el valor del tiquete, sino también los gastos en los que han incurrido las personas afectadas y los daños morales que esto les ha causado.



En la acción grupal de siete páginas enviada a la justicia, se lee que desde hace tiempo la aerolínea conocía de sus problemas económicos y pese a ello "siguió vendiendo tiquetes aéreos, defraudando los derechos de sus usuarios". Por ende, Cifuentes cree que deben ser reparados los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los viajeros esta semana.



Caos en Aeropuerto de Cartagena por Viva Air. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Entre la cuantía de lo que se pide en la demanda -que deberá ser evaluada por un juez civil- aparecen cuatro apartes distintos de daños materiales.



El primero tiene que ver con que se devuelva la totalidad de la plata que costaron los tiquetes de cada persona. El segundo pide que Viva Air cancele a cada uno de sus usuarios varados la suma de 1.000 dólares o su equivalente en pesos colombianos en el momento en que se profiera el fallo, a título de responsabilidad del transportador por incumplimiento o interrupción del viaje.



Esto por concepto de manutención y hospedaje que han tenido que pagar desde el lunes, cuando cesaron operaciones los 22 aviones de la aerolínea en crisis.



En tercer lugar, se piden, a título de daño resultante del retardo en el transporte de pasajeros, otros 1.000 dólares, medida que basan en el artículo 1883 del Código de Comercio. Y en cuarto se le exige a la empresa que pague los intereses moratorios a los que haya lugar.



Con ese listado no paran los números. En el ítem de daños inmateriales, el abogado Cifuentes le pide al juez que ordene el pago por parte de Viva Air de 1.000 dólares por el daño moral causado a cada persona. Es decir, en total son 3.000 dólares los que se solicitan para cada persona.



El abogado explicó que tasó la suma en dólares porque son muchas las personas que están en el extranjero sin poder hacer mayor cosa por cuenta del cese de operaciones, por lo que era mejor hacer los cálculos de esa manera. No obstante, será un juez quien tome la determinación de si este recurso prospera.



Según Cifuentes, quienes hayan sido afectados con la suspensión pueden sumarse sin costo alguno -dice él- a la acción grupal escribiendo al correo electrónico o entrando a la página web que aparecen en el archivo que se encuentra al final de este artículo periodístico.



Por el momento, para saber cuántas personas podrían cobijarse con la acción, el abogado pidió al juez que se ordene una práctica pericial en las oficinas de Viva Air para conocer la cantidad e identidad de los usuarios afectados, y el valor de los tiquetes vendidos que no se hicieron efectivos.



