Viuda de militar asesinado en combate contra clan del Golfo pide claridad de los hechos

Un saldo de por lo menos cuatro militares muertos dejaron los enfrentamientos de este fin de semana entre el Ejército Nacional y armados del "clan del Golfo" en el nordeste antioqueño.



Los uniformados perdieron la vida en los combates en un punto limítrofe entre la zona rural de Segovia y Bolívar.



El Ejército identificó a las víctimas fatales como Nilson Javier Guzmán Castrillón, Brayan Hoyos, Anner Eduardo Lerma Gil y Yeisón Andrés Medina Camayo, todos soldados profesionales.



Así mismo, informaron que cuatro uniformados más resultaron heridos en los enfrentamientos de este viernes.



Al respecto, Yuliana Badillo, esposa del soldado Lerma Gil, aseguró en diálogo con RCN Radio que su familia no está conforme con la versión entregada por las autoridades sobre la muerte del uniformado.



Según la mujer, Lerma habría quedado herido desde el jueves pasado y no habría recibido la atención inmediata que requería el caso.



"No estamos conformes con lo que nos dijeron, que él murió en combate, creemos que hay algo más. Él había quedado herido y parece que hubo bastante demora para sacarlo de allí", comentó la mujer.

Las Fuerzas Militares condenaron el asesinato de los soldados profesionales. Foto: Cortesía

Por otro lado, la mujer aseguró que el Ejército insiste en trasladar su cadáver por tierra y que la muerte del uniformado ha sido un dolor inmenso para toda la familia.



“Es un dolor irreparable, la abuelita de él está destrozada, porque fue quien lo crio y ni se diga de sus papás. Esto es muy duro”, dijo la viuda.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

