CIDH arranca agenda en Colombia hoy, ¿qué puede salir de esta visita?

Este martes arranca oficialmente la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Colombia, a donde llegó luego de múltiples peticiones de organizaciones civiles.



Como lo expresó este lunes Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, tras terminar reuniones preliminares con órganos estatales, esta es una visita “histórica” e importante para “avanzar en derechos humanos a partir del diálogo y respeto mutuo. Hacemos un llamado al diálogo entre los distintos sectores de la sociedad”.

Silvia Serrano, abogada experta en derecho internacional de los derechos humanos, comentó que la trascendencia de esta visita radica en que la Comisión “va a contribuir a documentar y hacer un primer diagnóstico de la situación de violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas”.



“Esta visita le conviene al Estado para desescalar la crisis adentro, le conviene en su imagen internacional. Y le conviene porque si cumple con las recomendaciones de la Comisión oportunamente, evita comprometer responsabilidad del Estado”, añadió.

María Clara Galvis, abogada experta en derecho interamericano e internacional, mencionó también que en casos recientes de protestas y crisis de DD. HH. en Nicaragua, Chile, Ecuador “la presencia de la Comisión ha contribuido a distensionar el ambiente, a favorecer el diálogo, a que se encuentre un camino conjunto y una hoja de ruta para salir de la crisis”.

Qué se puede esperar de la visita

Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos y experta en DD. HH., recordó que desde antes de su visita la CIDH emitió pronunciamiento expresando su preocupación por la situación de derechos humanos en Colombia en el marco de las protestas, por lo que de la agenda de trabajo se puede esperar que expertos independientes y autónomos escuchen las diferentes voces que están participando del paro. “Esto le dará a la Comisión un espectro muy amplio de lo que realmente está pasando en el país”, dijo.



Galvis agregó que se espera, porque así lo ha dicho la Comisión, que escuche especialmente a las víctimas y sus familias. “Si la Comisión observa que en Colombia hay violaciones de derechos humanos lo dirá en sus observaciones y conclusiones de su visita, y lo tendrá en cuenta al momento de formular sus recomendaciones”, explicó.

Estas recomendaciones “deben ser cumplidas de buena fe y su cumplimiento abona en la dirección de resolver las crisis de derechos humanos”, añadió la abogada.



Y Serrano puso de presente que es importante la preocupación que ha habido desde varios sectores para que esto no se quede en una visita, “sino que sea el primer paso para otros mecanismos. Se abre un abanico de muchas posibilidades, esas posibilidades en los últimos años se han expresado en la creación de mecanismos muy novedosos, mecanismos especiales como grupos de expertos independientes. Una ruta de monitoreo más integral e intensa”.

Piden un grupo independiente de investigadores

Los Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes comenzaron a utilizarse en 2014 en Ayotzinapa, México. Luego hubo uno en Nicaragua y otro en Bolivia. Ahora se pide uno para Colombia. Foto: Carlos Ortega. EFE

Precisamente, una de las peticiones que han hecho organizaciones de la sociedad civil es que la CIDH instale un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), este es un mecanismo que permite que expertos de distintas áreas realicen una especie de investigación paralela para coadyuvar las pesquisas que los países ya hacen sobre alguna situación.



Los GIEI son relativamente nuevos, pues comenzaron a utilizarse en 2014 en Ayotzinapa, México, para investigar la desaparición de 43 estudiantes. Luego de ese primer grupo, que permitió por ejemplo mostrar que la tesis principal que seguía la Fiscalía mexicana sobre los que pasó con los estudiantes era equivocada, se crearon otros GIEI en Nicaragua y Bolivia.



Quienes han impulsado la idea de un GIEI, comentó Galvis, han señalado la falta de confianza en las instituciones nacionales “y este será un factor que la Comisión va a evaluar. La CIDH, como lo ha hecho en situaciones similares, hará un análisis de la institucionalidad democrática colombiana”.

Martínez añadió que en una crisis de la magnitud como la que está viviendo Colombia sería importante que la Comisión establezca un mecanismo de expertos, “si esto no pasa, no se le da un tratamiento más constante y permanente al tema que ayude a superar la crisis de manera efectiva”, señaló.



Para que se creen estos grupos se requiere que los Estados den su anuencia. En el caso colombiano, la abogada Serrano destacó que crear uno de estos grupos “podría ser conveniente al Gobierno, pues puede contribuir a que las investigaciones se hagan bien desde el inicio y se evita que el Estado comprometa responsabilidad internacional, que luego no haya demandas o condenas”, mencionó.



Frente al alcance que podría tener uno de estos grupos, la exfiscal Ángela María Buitrago, quien hace parte del GIEI de Ayotzinapa, explicó desde su experiencia en México que tener un grupo de expertos independientes ayuda a evaluar la situación de manera imparcial, “el grupo tiene la posibilidad de proponer líneas de investigación por hechos que se consideran delictivos, pedir información pública y privada”.

Añadió que actúan como un apoyo para la Fiscalía, a la que le pueden sugerir líneas de investigación. “Es un mecanismo en campo de investigación, verificación y recomendaciones, el Grupo goza de personas con diferentes perfiles para analizar desde diferentes puntos de vista la situación”.



Buitrago consideró también que en el contexto colombiano, un grupo independiente puede aportar legitimidad “porque en este momento, lamentablemente, las instituciones han perdido legitimidad y existe desconfianza frente a lo que está sucediendo, incluso con los entes de control”.



Sobre lo que investigan estos grupos, explicó que su enfoque son los derechos humanos, “esto incluye derechos económicos, ambientales, la vida e integridad… Se revisa cualquier violación de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), temas que tiene que ver con género, etnias, entre otros. Quienes van a la labor de verificación no se contraen a un solo elemento”.



El resultado de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, explicó la exfiscal, son informes públicos que se entregan a la CIDH y al gobierno. En el caso de México, los informes tenían recomendaciones frente a violaciones de derechos humanos y también hallazgos sobre la forma en la que se obstruyó la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

