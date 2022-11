En el mundo cada 18 segundos una mujer sufre algún tipo de violencia y cada 11 minutos una es asesinada, según estimados de la ONU.



En Colombia, aunque las cifras no llegan a esos extremos, el panorama no es más alentador: en promedio, cada 8 horas es asesinada una mujer, y 8 mujeres cada hora son víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, de acuerdo con cifras de Medicina Legal que muestran que, entre enero y octubre de este año, 827 mujeres han sido asesinadas y 58.117 han sufrido violencia intrafamiliar o han sido abusadas sexualmente.



(Lea: Violencia contra la mujer no da tregua en Colombia: Defensoría)



En cuanto a homicidios, entre enero y octubre de 2021 Medicina Legal registró 797, en 2020 fueron 709, en 2019 habían sido 799, para 2018 la cifra fue de 796, y en 2017 eran 758.

Entre 2019 y octubre de 2022 la Defensoría atendió 478 casos de tentativa de feminicidio y 346 de feminicidio FACEBOOK

TWITTER

Aunque no todos los homicidios de mujeres tienen como motivo su género, los feminicidios son una realidad que no da tregua, advierte la Defensoría del Pueblo, que dice que hay un preocupante aumento en las cifras de feminicidios, pues reportó que en todo 2021 acompañaron la atención en 73 casos y solo entre enero y octubre de este año fueron atendidos 69. Es decir, la cifra total del año se superaría en noviembre y diciembre.



Además, la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género reportó que entre 2019 y octubre de 2022 se atendieron 478 casos de tentativa de feminicidio y 346 de feminicidio.



(Lea: Lo que se sabe sobre caso de agresión en El Dorado: 'Fiscalía tomó la denuncia')



Detrás de esas cifras, que de todas formas son subregistros porque no todo se denuncia, hay rostros como los de Claudia Elena López Gutiérrez, de 25 años de edad, una mujer de origen wayú cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Cesar la segunda semana de noviembre, con aparentes signos de tortura y la presencia de una tira de amarre en su cuello.

Así mismo, hace algunos días se conoció el dramático testimonio de una mujer que habría sido apuñalada por su pareja, Mario Alfonso Gil, y luego atacada con machete, lo que le ocasionó la amputación de dos dedos y heridas en las piernas, cara y ojos. El caso ocurrió en junio, en la vereda Santa Cruz de El Colegio, Cundinamarca, y la mujer pudo salvarse al lograr arrastrarse hasta la carretera, donde fue auxiliada por vecinos y una ambulancia, pero el ataque le causó una incapacidad de 50 días.



Solo después de recuperarse, ella pudo dar su testimonio, que llevó a la captura de Gil el 25 de septiembre, quien es procesado por feminicidio agravado en grado de tentativa.



(Lea: Dilan Cruz: a tres años de su muerte, familia pide máximo apoyo de autoridades)



Pero, según expertos, la muerte, como consecuencia más severa de las violencias contra las mujeres, no es ni la única ni la primera que experimentan, de hecho, suele haber una cadena de ataques previos antes de esto. En el caso de la sobreviviente de Cundinamarca, por ejemplo, ella le contó a la Fiscalía que antes de intentar matarla, su pareja la había agredido física y verbalmente en otras ocasiones.



Frente a esto, las cifras de Medicina Legal dan cuenta de que sumando los reportes de violencia intrafamiliar y sexual en los que las víctimas fueron mujeres, de enero a octubre de 2021 fueron 47.857 casos, en 2020 hubo 43.390, en 2019 otros 66.310, en 2018 el registro fue de 69.313 y en 2017 fueron 66.239 casos.

Facebook Twitter Linkedin

Mujeres asesinadas en 2022 hasta octubre Foto: EL TIEMPO

¿Faltan más leyes?

Entre los factores que explican estas violencias puede haber temas culturales, de falta de sanción y diligencia del Estado para resolver los casos, contextos que obligan a las mujeres a seguir al lado de sus agresores (por ejemplo porque dependen económicamente de ellos) y falta de capacitación entre los funcionarios encargados de brindar atención y protección a las víctimas. Pero en lo que coinciden expertas consultadas es que el tema no es de falta de leyes.



“La normatividad en Colombia no es mala. Es una buena, no es perfecta, pero está bien escrita. Tenemos, sí, un problema muy grave con la aplicación y con la impunidad”, aseguró Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres. Desde la Red indicaron que el país cuenta con al menos 33 normas que tienen por objeto la superación de estas violencias, pero el problema es que no se cumplen.



(Lea: Fiscal que llevó a juicio a Santiago Uribe salió de su cargo)



En el mismo sentido, Mariana Botero Ruge, asesora en la Clínica Jurídica en contra de la Violencia Intrafamiliar y de Género de la Universidad del Rosario, señaló que el “Estado no es tan diligente como uno quisiera respecto de la facilidad que se les debe imprimir a los procesos de violencia contra la mujer, atendiendo que no son hechos aislados. No es que un día se puso bravo un hombre y me golpeó, sino que generalmente hay manipulación y amenazas que pueden llegar hasta los ámbitos mortales”.

Las Comisarías de Familia únicamente tienen competencias para los casos de violencia que se presentan dentro del hogar FACEBOOK

TWITTER

Botero también llamó la atención sobre la existencia de víctimas “de primera y segunda categoría”, y explicó que no existe un delito de “violencia contra la mujer”, por lo que el tratamiento penal de un caso cuando las personas están casadas, viven juntas o tienen hijos es diferente al tratamiento de ataques de un novio a su novia, por ejemplo.



Esto ya que el primer caso se puede denunciar por violencia intrafamiliar, pero en el segundo, solo por lesiones personales, en el que la pena (cuando se logra) dependerá de la incapacidad que genera el golpe y, además, es un delito conciliable, desistible y que no se investiga de oficio.



(Lea: Escalofriante hallazgo de cadáver embolsado en vía Villeta - La Vega)



“Las mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas y que no constituyen núcleo familiar no se pueden acercar a una Comisaría de Familia porque estas únicamente tienen competencias para los casos de violencia que se presentan dentro del hogar. Existe una desprotección importantísima en cuanto a las mujeres que son víctimas de violencia fuera del núcleo familiar”, concluyó Botero.

En el otro lado está la sombra de la impunidad, que no es exclusiva de este tipo de delitos, pero sí especialmente alta.



Un informe de la organización Sisma Mujer señaló que para 2021 la Fiscalía reportó un consolidado de 82.623 investigaciones por violencia intrafamiliar en los que las víctimas eran mujeres y el 82,92 por ciento de los casos estaban en investigación. “Esto indica un alto nivel de impunidad, pues solamente un 16,09 por ciento de los casos se encuentran en juicio y tan solo un 0,8 por ciento en ejecución de penas”, sostuvo la organización.



(Lea: Caso Uribe: Fiscalía dice que el expresidente no cometió delito)



Además, un análisis de la Corporación Excelencia en la Justicia de las cifras del Sistema Penal Acusatorio muestra que de las 4.984 investigaciones por violencia intrafamiliar que llegaron a un juicio en 2021, el 89 por ciento terminó en absoluciones.



La Procuraduría también lanzó una alerta por los casos de violencia sexual al decir que en los procesos penales de 2021 hubo un alto porcentaje de archivos y de absoluciones y un bajo número de sentencias y de capturas y, además, un aumento de las preclusiones.

Facebook Twitter Linkedin

Violencia contra las mujeres 2022 Foto: EL TIEMPO

¿Qué hacer?

“Si no hacemos transformaciones culturales, no lograremos nada" FACEBOOK

TWITTER

En el marco de la conmemoración, este 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las analistas señalaron medidas que podrían ayudar a ese propósito desde varios frentes.



Diana Salcedo, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, destacó la necesidad de que el Estado atienda más pronto las denuncias, se sensibilice a los funcionarios que atienden estos casos, se fortalezca la institucionalidad para la protección de la vida de las mujeres, como las comisarías de familia, y se fomenten procesos comunitarios de las mujeres, lo cual podría garantizar que se cumplan las medidas para erradicar las violencias.



(Lea: Fiscalía aceleró el proceso y acusará a la mujer que insultó a Francia Márquez)



Otras medidas van por la vía cultural. “Si no hacemos transformaciones culturales, no lograremos nada. Que el Ministerio de Educación y el de las Comunicaciones se comprometan de verdad a encontrar transformaciones culturales, a hacer campañas y trabajo que impacte y transforme a niños y niñas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos para que ellos de verdad estén convencidos de que la violencia no es normal”, sostuvo la directora de la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero.



Finalmente, la abogada Botero subrayó la importancia de abordar factores que llevan a las mujeres a contextos de vulnerabilidad, como la precariedad económica: “Mitigar este tema tendrá una incidencia directa en estos casos, en el hecho de que las mujeres no van a tener que depender económicamente de su agresor y que no sigan cayendo en los círculos de violencia.

Brecha de género, otra forma de violencia

El informe ‘Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia’, revelado por ONU Mujeres hace unos días, hace hincapié en los efectos de la desigualdad de género y sostiene que el 51,8 % de las mujeres colombianas mayores de 15 años no tienen ingresos propios.



Igualmente, señala que el panorama de trabajo de cuidado no remunerado diario empeora la situación para las mujeres, pues pasaron de invertir 6 horas y 52 minutos diarios a esto en el informe de 2020, a 7 horas y 44 minutos para el 2022.



(Lea: Dos fiscales asumieron denuncia por presuntas irregularidades en OPA por Nutresa)



De otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó este viernes un análisis sobre las ‘Manifestaciones de violencia política contra liderazgos y candidaturas de mujeres en un año de campañas electorales’, que concluye que la violencia en el contexto de la política afecta diferencialmente a las mujeres, y señala que entre el 1.º de enero y el 25 de octubre del 2022 hubo 90 hechos violentos contra mujeres en roles de liderazgo político, social y comunal, con un incremento del 60,7 por ciento frente al 2018, año en el que también se realizaron elecciones legislativas y presidenciales.



La agresión más recurrente contra las lideresas en 2022 fue la amenaza, con 62 hechos, y se sumaron 8 atentados, 4 asesinatos y 2 secuestros. Todo esto ocurrió en 18 departamentos del país, encabezados por Bogotá, con 28 hechos; Cauca, con 15, y Antioquia, con 12.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia