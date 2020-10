En video: policías ingresaron a Ordóñez arrastrado al CAI de Villa Luz

Este miércoles, durante la tercera sesión del juicio disciplinario contra los patrulleros de policía Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo LLoreda Cubillos por abuso de autoridad y el homicidio de Javier Ordóñez, se dieron a conocer videos sobre cómo, el 9 de septiembre pasado, los policías ingresaron a Ordóñez y a uno de sus amigos al CAI de Villa Luz, en Bogotá.

Estos videos son grabaciones de las cámaras internas del CAI, el 9 de septiembre pasada la medianoche.



En los videos mostrados se ve cómo llega una patrulla al CAI, pasados unos minutos entraron al CAI a unos policías, luego entraron a una persona con chaqueta amarilla, que es Wilder Salazar, uno de los amigos que estaba ese día con Ordóñez.



Luego, se ve cómo, entre varios policías, entran arrastrado el cuerpo de Javier Ordóñez y lo llevan a la parte trasera del CAI.

En el juicio disciplinario contra dos patrulleros de Policía por abuso de autoridad y el homicidio de Javier Ordóñez se mostraron videos dentro del CAI de Villa Luz, cuando los policías ingresaron a Ordóñez y a Wilder Salazar, amigo con quien estaba ese 9 de septiembre. pic.twitter.com/dYEa6EGZMw — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) October 7, 2020

En la audiencia de este miércoles el procurador que lleva el caso, Herman Rincón, le pidió a Salazar, quien dio su declaración, que describiera las imágenes de los videos, pero por problemas con la visualización de los mismos Salazar no pudo describir mucho.



Sin embargo, sí dijo que en los videos se apreciaba al patrullero Damián Rodríguez.

Aunque durante la proyección del video el testigo Salazar no pudo describir mucho, antes de eso, en su narración sobre el día de los hechos, contó como a su amigo Ordóñez lo electrocutaron varias veces y le pegaron antes de trasladarlo al CAI.



También dijo que al ingresar a Ordóñez al CAI volvieron a pegarle. "En el CAI eso fue una pesadilla, los policías lo insultaban, lo lastimaron mucho, con un palo de madera de color café de unos 50 centímetros le pegaron varias veces. Yo les dije que por favor no lo lastimaran más y él también decía 'ya no más'", narró Salazar.

Para entonces, expresó, Ordóñez ya estaba muy malherido y les pidió a los policías muchas veces que lo llevaran a un hospital pero eso no sucedió. Después, contó, cuando al CAI logró entrar otro de sus amigos identificado como Juan David, este logró ponerle la mano bajo la nariz a Ordóñez y se dieron cuenta de que ya no estaba respirando.



Según su relato, Ordóñez murió en el CAI, antes de que lo pudieran trasladar a un centro médico.



De hecho, en la diligencia de este miércoles también habló uno de los patrulleros investigados, Harby Damián Rodríguez, quien reconoció en su testimonio que su compañero Juan Camilo Lloreda le pegó a Ordóñez dentro del CAI.



"Fui al baño a lavarme las manos y vi que el compañero Juan Camilo Lloreda lo está golpeando con sus pies aproximadamente 4 veces en el estómago y las costillas”, contó, y añadió que le pidió a su compañero no pegarle más a Ordóñez..

