‘En 2023 superamos la meta de indemnizaciones a víctimas del conflicto’: Patricia Tobón

En entrevista con EL TIEMPO, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí dijo que en 2023 se entregaron indemnizaciones por $ 1,4 billones y habló de retos para el 2024, como lograr que mandatarios locales destinen recursos para atender a desplazados.



(Lea también: ‘En 4 años imputamos más al paramilitarismo que en los otros 14 de Justicia y Paz’).

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas (centro, con camisa blanca) cuando se radicó en el Congreso la propuesta de reforma de la Ley de Víctimas. Foto: Unidad de Víctimas

¿Cómo termina este año la Unidad de Víctimas?



En toda la historia las metas este año han sido las más altas en materia de reparación individual y superamos la meta, llegamos a 160.000 giros de indemnización, eso corresponde a 1,4 billones de pesos, aproximadamente.



También este es el año donde más hemos pagado indemnizaciones de Justicia y Paz, pagamos 3.643 giros con un valor de 101 mil millones; en el Plan Nacional de Desarrollo nosotros establecimos las metas más altas de la política para contribuir a la superación del rezago y acá dentro de las metas nos pusimos el plan de acelerar la formulación y concertación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (Pirc), este año avanzamos con 51 concertados, antes por cuatrienio se hacían 22, nosotros en un año hicimos 51 y nos preparamos para el próximo año avanzar en más de 200 Pirc.



(Puede leer: Más de 1.700 imputaciones por violaciones a los DD. HH.: balance de Fiscalía en 4 años).

¿Cómo fue la atención humanitaria?



Atendimos este año el confinamiento en cuatro departamentos a 8.759 hogares en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Para llegar allí la institución tuvo que pasar por los sitios donde estaban los actores armados para brindar las ayudas que las comunidades necesitaban.

Facebook Twitter Linkedin

Víctimas reciben ayudas humanitarias enviadas por la Unidad de Víctimas. Foto: Unidad de Víctimas

Este año el Gobierno propuso una reforma de la Ley de Víctimas, ¿cómo se construyó?



Producto de la participación de las víctimas pudimos hacer una propuesta de la reforma, hicimos 32 mesas de trabajo, recogimos de las víctimas sus propuestas, hicimos concertación interna dentro del Gobierno y esto se radicó en el Congreso.



Este proyecto tiene algo muy importante y es la creación de una comisión de financiamiento que busca dar respuesta a la desfinanciación histórica con la que nació la ley y que además al aumentarse las víctimas en el registro, requerimos revisar de qué manera vamos a cumplir. Ya el proyecto se radicó, el Gobierno cumplió con radicarla y ya está en manos del Congreso.

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas (tercera, de derecha a izquierda) cuando se radicó en el Congreso la propuesta de reforma de la Ley de Víctimas. Foto: Unidad de Víctimas

¿Cómo quedó el presupuesto para la Unidad en 2024?



El presupuesto para el próximo año destina 3.4 billones de pesos a la reparación, 797 mil millones para otras medidas de inversión, y 134 mil millones para el funcionamiento institucional.

(Le sugerimos leer: 'En Bogotá no hay disidencias': director de la Policía sobre supuestas pancartas).

¿Cuáles son las metas más importantes para el próximo año?



Es importante hacer consciente al país y a los mandatarios de la necesidad real de sacar de la extrema pobreza a la población desplazada: Patricia Tobón FACEBOOK

TWITTER

Seguir avanzando en las metas del Plan Nacional del Plan Nacional de Desarrollo en materia de víctimas, también en la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, aquí para nosotros un reto muy grande es poder lograr que los nuevos mandatarios incorporen metas en sus planes de desarrollo las recomendaciones que nos hizo el Secretario General de Naciones Unidas respecto al enfoque de soluciones duraderas para atender a población desplazadas.



(Lea también: 'A los órganos de control no se les pueden quitar competencias, hay que fortalecerlas’).



Colombia tiene cerca de 7 millones de víctimas que son desplazadas y que no van a retornar a sus territorios por varias razones, para algunas de ellas la situación sociocultural cambió y proyectan quedarse a donde llegaron, gran parte de esa población está en ciudades capitales e intermedias en situación de extrema pobreza, esa es una realidad nacional y tenemos que construir planes de integración social, económica y de superación de la vulnerabilidad.

¿Cuál sería el papel de los mandatarios?



Un trabajo muy grande que vamos a emprender el próximo año es lograr que sus planes y presupuestos contemplen recursos para atender a esa población desplazada, la idea es poder juntar presupuestos porque juntos hacemos más. Es importante hacer consciente al país y a los mandatarios de la necesidad real de sacar de la extrema pobreza a estas poblaciones y construir un enfoque de paz social para que no se siga generando un ciclo de victimización con ellos. Obviamente también sumar al sector privado.

Facebook Twitter Linkedin

Socialización de la reforma a la Ley de Víctimas 1448 de 2011. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En 2024 se cumplen 20 años desde que la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI) por la vulneración masiva de derechos de los desplazados, ¿las acciones del Gobierno ayudan a superar esto?



Yo creo que esto no se resuelve, como uno quisiera, en cuatro años, pero lo que estamos haciendo contribuye a la superación del rezago para que el próximo gobierno no encuentre el mismo rezago que advirtieron ya los órganos de control y la Corte, sino que pueda avanzar.



Por ejemplo, nosotros tenemos más de 900 sujetos de reparación colectiva con los que no se ha podido concertar en gobiernos anteriores, en este vamos a concertar con 642, entonces el gobierno que venga no se va a encontrar con los 900 con los que yo me encontré. También se va a encontrar con un avance sobre cuáles pueden ser las posibles fuentes de financiación de la Ley de Víctimas, aunque también dependemos de la voluntad del Congreso, pero sin duda estamos haciendo los mejores esfuerzos posibles para que la política avance.



(Puede leer: 'No se puede descalificar a los jueces ni atacarlos en su función’: presidente de JEP).

Sobre el Fondo para la Reparación de Víctimas, al que llegan bienes de exparamilitares, en su momento se habló de la dificultad para monetizar varios bienes, y hubo denuncias de presunta corrupción, ¿qué se encontró?



Solo este año recibimos en el fondo 564 bienes, y con corte al 14 de diciembre el total de bienes era de 2.948 bienes inmuebles y 553 bienes muebles. Frente a lo segundo, el próximo año daremos a conocer una auditoría que estamos adelantando con la Oficina de Transparencia para fortalecer la administración de los bienes y dar a conocer si hubo malversación de estos fondos.

Facebook Twitter Linkedin

La Hacienda Virgen del Cobre, ubicada en Necoclí (Antioquia), es uno de los bienes de exparamilitares que en 2023 entró al Fondo para la Reparación de Víctimas. Foto: Fiscalía

¿Qué mensaje enviaría a las más de 9 millones de víctimas en Colombia en este cierre del 2023?



No perder la esperanza, seguir participando activamente de las reformas y defendiendo sus derechos.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

En X: @MIOF_

justicia@eltiempo.com

Lea más artículos de Justicia: