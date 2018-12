¿Por qué aumentaron las víctimas de minas antipersona en Colombia?

En todo el 2018, contando hasta el pasado 4 de diciembre, 180 personas murieron o resultaron heridas por culpa de las minas antipersona. Lo preocupante de la cifra es que se registró un aumentó de 300% con relación al 2017, cuando hubo 56 víctimas.



El dato fue revelado en el informe anual ‘Monitor de Minas Antiperonal 2018’, realizado por la Campaña Internacional por la Prohibición de las Minas Antipersonal (Icbl, por sus siglas en inglés).

Hasta ahora, el país tiene 1.941.671 metros cuadrados de tierra libre de sospecha de contaminación por artefactos explosivos. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Ante el incremento en muertes y heridos, Álvaro Jiménez, director para Colombia de la Campaña Contra Minas (Cccm), explicó que esto se debe a que grupos armados ilegales quieren controlar zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal que fueron dejadas por la exguerrilla de Farc.



En el informe, además, se dejó claro que las disidencias de las Farc, el Eln, las Autodefensas Gaitanistas y bandas como el ‘clan de Golfo’, los ‘Caparrapos’ y los ‘Tijuaneros’, en su afán por consolidarse territorialmente, no advierten a la población civil de las zonas sembradas con minas, como sí lo hacia la desmovilizada guerrilla.



“Cabe destacar que cuando un solo actor armado ilegal está controlando una región, lo normal que observamos es que los indicadores de violencia caen, pues no hay disputa alguna. Hoy, los actores armados que tenemos en el territorio nacional son altamente volubles en sus conductas y comportamientos contra la comunidad”, reconoció Jiménez a la agencia Anadolu.



Teniendo en cuenta lo anterior, y según lo divulgado por la Icbl, se concluyó que las principales víctimas de minas en el país durante este año fueron los civiles. Asimismo, se resaltó que la contaminación en el territorio nacional por minas se extiende en 46 millones de metros cuadrados.



Esta situación no le permitiría a Colombia cumplir con la Convención de Ottawa, firmada por más de 160 países y que establece que antes del 1 de marzo del 2021 hay que destruir todas las minas antipersona presenten en los estados.

En el 2017, hubo 56 víctimas por minas: 16 militares y 40 civiles. Foto: Cortesía Ejército

Culpables

Contando muertes y hechos ligados a minas antipersona en general, las disidencias de Farc fueron las que más incidentes causaron en el primer semestre del 2018: 341.



El Eln, por su parte, fue culpable de 48 hechos en los primeros seis meses del año.



Las regiones del país con más casos fueron Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Norte de Santander.



"No podemos permitir que Colombia vuelva a estar entre los primeros más países afectados", comentó Jiménez a la agencia Reuters.

Otros años

Con las 180 víctimas que se presentaron en este 2018 por minas antipersona, Colombia rompió la racha positiva que llegaba en los últimos años en cuanto a disminución.



2013: 420 víctimas (222 militares y 198 civiles).



2014: 292 víctimas (187 militares y 105 civiles).



2015: 222 víctimas (161 militares y 61 civiles).



2016: 82 víctimas (52 militares y 37 civiles).



2017: 56 víctimas (16 militares y 40 civiles).

Más datos

Según Icbl, desde 1982 ningún departamento colombiano ha sido ajeno a hechos relacionados con minas antipersona.



Entre 1990 y 2017, 11.048 personas fueron víctimas de este flagelo: 2.248 murieron y 8.800 resultaron heridos, mientras que en los últimos 10 años, en labores de erradicación manual de la coca, 256 personas se vieron afectadas por las minas: 60% civiles y 40% militares.



En cuanto al dinero que ha recibido el país para minimizar el impacto de las minas, entre el 2013 y el 2017 la asistencia internacional ha sido de más de 131 millones de dólares.

Desde 1990 hasta la fecha se registran 11.460 afectados por minas antipersonas y explosivos de guerra, de los cuales 1.165 fueron menores, y 243 de ellos murieron. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Solo en el 2017, el dinero recibido fue de 65,5 millones de dólares y lo aportaron 14 donantes. Estados Unidos y la fundación Howard Buffett contribuyeron con 37,1 millones de dólares y el resto se lo repartieron entre Japón, Noruega, Unión Europea, Canadá, Alemania, Suiza, Nueva Zelanda, Holanda, Italia, Australia, Suecia e Irlanda.



En el caso del Gobierno de Colombia, entre 2012 y 2015, el aporte fue de 6,6 millones de dólares para acciones contra las minas. No obstante, Icbl manifestó que no hay información sobre ayudas para los años 2016 y 2017.



Hasta ahora, el país tiene 1.941.671 metros cuadrados (m²) de tierra libre de sospecha de contaminación por artefactos explosivos (AE), 209.866 m² de tierra que no presentan riesgo de minas, 283.046 m² de tierra que no evidencian presencia de AE y 259.783 m² de tierra que tienen remoción asegurada.



ELTIEMPO.COM – APP

*Con información de Reuters y Anadolu