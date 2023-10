'La condena sienta un precedente para otros médicos': sobreviviente de cirujanos falsos

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá condenó a siete años de cárcel a seis médicos por inducir en error al Ministerio de Educación para convalidar títulos de posgrado que resultaron falsos, Lorena Beltrán, una de las sobrevivientes de estos cirujanos, habló sobre la decisión.



Según la condena, los médicos hicieron llegar soportes de equivalencia de un curso de postgrado de medicina estética y plástica otorgado por la Universidad Veiga de Almeida, de Brasil, que resultaron ser falsos.

Los médicos condenados, que aún podrían acudir al recurso de casación ante la Corte Suprema para tumbar su sentencia, son: Óscar Javier Sandoval Estupiñán, Francisco José Sales Puccini, Carlos Elías Sales Puccini, Juan Pablo Robles Álvarez, Ronald Ricardo Ramos Daza y Jorge Nempeque Domínguez.

Cómo sobreviviente de uno de estos médicos (Francisco Sales Puccini) ¿cómo recibe esta condena?



Recibo esta decisión con mucho optimismo, siento que es una espaldarazo no solamente para mi lucha sino para muchas otras víctimas más de procedimientos estéticos en Colombia, este es un asunto de salud pública y esta decisión sienta un precedente para otros casos y otros médicos que tienen la misma práctica de buscar títulos en el exterior y convalidarlos en Colombia, alterando presuntamente la información que aportan para conseguir ese título como especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Francisco José Sales Puccini, uno de los médicos condenados.

En su caso, cuando usted va al consultorio de este médico, ¿él cómo se presenta?



Como cirujano plástico, de hecho cuando yo llego a su consultorio, encuentro una pared tapizada en diplomas, casi que de techo a piso, entonces esto me dio confianza. Yo soy formada como periodista y recuerdo que le pedía a una colega que cubría el área judicial precisamente que me ayudara a investigarlo y ella me ayudó a revisar y sobre él no había un manto de duda sobre su proceder, sobre su formación, su consultorio quedaba en una zona muy prestigiosa de la ciudad, no había nada que me generara sospecha. Yo empiezo a sospechar ni siquiera cuando el procedimiento sale mal, sino cuando en una segunda cirugía que él me hace, buscando corregir el daño en mis senos, me dice es que ‘no es culpa del sastre, sino de la tela’, con esa frase a mí me quedó claro que yo no estaba tratando con un profesional idóneo y es ahí cuando decido empezar a investigar.



En estos más de 6 años de lucha, ¿qué es lo que se encontró sobre los cirujanos condenados ahora?



Llevamos más de seis años en este juicio, luego de que yo hago público mi caso y que otras periodistas se suman a esta investigación, nos damos cuenta de que este es un problema más grande, no solo son estos seis médicos, hay al menos 42 médicos que habrían hecho exactamente lo mismo: ir al exterior a países como Brasil, Perú, Argentina, a hacer unos cursos cortos y volver aquí a Colombia a validarlos como si fuera una especialidad médica. Lo que dicen las pruebas, por ejemplo, es que Migración Colombia dice que el médico que más tiempo estuvo en el exterior estuvo 25 días, y yo les pregunto ¿qué médico se hace cirujano plástico en ese periodo de tiempo? Ninguno.



El problema no es que estudien en el exterior, es que intenten acreditar con pequeños cursos un estudio que no hicieron, ¿verdad?

Exacto, el problema no es que estudien afuera, no estoy diciendo que todos los médicos que deciden estudiar en el exterior su especialidad sean señalados de negligentes o de corruptos o de médicos falsos, hay gente que estudia en el exterior con todas las de la ley y tarda dos o tres años, dependiendo de la especialidad. Pero de ninguna manera puede ocurrir que estos cursos que se hacen en el exterior sean cursos que duran apenas días o semanas, eso sí es lo absurdo, incluso en la universidad donde se graduaron estos médicos que fueron condenados es la Universidad Veiga de Almeida, de Brasil, y allí no hay Facultad de Medicina.

Los falsos cirujanos plásticos habían hecho cursos de pocos días en Brasil.

¿Estos médicos que argumentaban para defenderse en el juicio?



Que se les validaban distintas horas de práctica y de experiencia que tenían previamente entonces que por eso se complementaba esa formación. Sin embargo, la Fiscalía encontró que aparentemente estos médicos tienen el don de la ubicuidad porque resulta que señalaban que estaban en unas horas de práctica en una ciudad y simultáneamente en la misma fecha también tenían unas horas de práctica en otras ciudades.



¿Entonces encontraron que más cirujanos habrían acudido a estas prácticas?

Con un derecho de petición al Ministerio de Educación encontramos que la lista es de al menos 42 médicos. Los expedientes de estos 42 médicos reposan en la Fiscalía General de la Nación, hay 17 médicos que estaban en juicio, seis que ya fueron condenados pero pues también faltan más médicos por investigar y es que además, lo más alarmante, es que no se trata solamente de esta lista de 42 médicos: hoy en Colombia hay muchos médicos con títulos de dudosa procedencia convalidados en el Ministerio de Educación y es algo que debe investigarse, y lo peor es que no pasa solo con cirugía plástica, pasa con otras especialidades médicas.



La condena a estos médicos dice que indujeron al error al Ministerio de Educación para que les convalidara los título, ¿considera que faltó una mayor verificación por parte de la cartera?

Cuando a mí me ocurrió esto, tuve la posibilidad de hablar con la ministra de ese entonces, que era Gina Parody, y lo que me dijo es que esos títulos se convalidaban partiendo del principio de la buena fe. Yo creo que eso no puede pasar porque, por ejemplo, nosotros como periodistas si el Ministerio de Educación nos convalida una especialidad en periodismo político, pues bueno, no vamos a entrevistar a alguien hasta matarlo o hasta causarle graves lesiones; pero para un médico, que tiene en sus manos la vida de muchas personas, este no es un tema menor que uno puede dejar al azar. Creo que el Ministerio de Educación tiene que tener un mayor compromiso para que esto no ocurra.

Condenaron a 7 años de prisión al médico que destrozó mis senos, Francisco Sales Puccini.



Espero que esta decisión siente un precedente, pues son muchos los médicos que estarían convalidando su título en cirugía plástica sin rigor.



Gran paso para que tengamos #CirugíaSeguraYA pic.twitter.com/QauIFi7KZy — Lorena. (@LoreBeltran) October 4, 2023

Usted ha liderado la campaña ‘Cirugía Segura Ya’ buscando que el Congreso apruebe una regulación más estricta, ¿cómo va esto?

Lamentablemente el proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos estéticos en Colombia se ha hundido varias veces en el Congreso; desde que esto me ocurrió, se ha presentado en tres oportunidades y antes de que me ocurriera a mí, cuando Jessica Cediel tuvo este caso de los biopolímeros en sus glúteos, también en ese entonces se había presentado otra iniciativa. Espero que la quinta sea la vencida, el presidente de la Cámara de Representantes tiene intención de presentar una iniciativa en este sentido, espero que esta iniciativa pueda tener el apoyo de muchos otros congresistas y que por fin podamos tener en Colombia una ley que reglamente estos procedimientos.

¿Cuáles recomendaciones le daría a alguien que está pensando en realizarse una operación para que no caiga en manos de cirujanos con títulos falsos?

(Hay que) sospechar de los precios bajos, las promociones son para la comida, para viajar, para la ropa, pero no para hacerse un procedimiento donde está en juego la vida FACEBOOK

Primero, verifiquen que quien va a operarlas además de ser médico general, sea especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, la especialidad se llama así ‘cirugía plástica, estética y reconstructiva’, no existe en Colombia la especialidad en cirugía cosmética, no existe la especialidad en cirugía estética a secas, no existen las maestrías en liposucción o el máster en senos…



Segundo, buscar en internet que hay sobre esa persona, yo ante la primera noticia negativa desconfiaría. También si ese médico dice que es egresado en su especialidad médica de una Universidad, tomar un día para escribir un correo a esa universidad y preguntar si este médico realmente es especialista en la materia. Otra herramienta es el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (Rethus) allí con el nombre de su médico y el número de cédula puede verificar qué estudios tiene esa persona.



Tercero, verificar que la clínica en donde se va a practicar la cirugía cuente con una habilitación para este fin sí, la habilitación la hacen la secretarías de Salud y lo que hay que verificar allí es que la clínica esté habilitada para hacer cirugías plásticas. Una cirugía plástica, una liposucción, un procedimiento de este tipo, no se puede hacer en consultorios pequeños, sin anestesia, sin este tipo de de requerimientos mínimos, entonces también hay que tener en cuenta eso.



Tal vez el consejo más clave es también desconfiar, desconfíen también de los combos estéticos, que voy por una liposucción y me enciman la rinoplastia y la bichectomía. No. Los combos estéticos son la cuota inicial de un velorio, aumentar el número de cirugías aumenta también el riesgo de complicarse. También sospechar de los precios bajos, las promociones son para la comida, para viajar, para la ropa, pero no para hacerse un procedimiento donde está en juego la vida.





